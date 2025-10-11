Ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στη Βέμπο

Ένα μουσικό αφιέρωμα μνήμης και συγκίνησης στη Σοφία Βέμπο, την κορυφαία ερμηνεύτρια και ηθοποιό, η οποία άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην καλλιτεχνική ζωή της χώρας, παρουσιάζει ο Σύλλογος Φίλων της Μουσικής στην Αίθουσα Αλεξάνδρα Τριάντη, στο Μέγαρο, την Κυριακή 19 Οκτωβρίου, στις 19.00, με αφορμή το πολύτιμο αρχειακό υλικό που απέκτησε πρόσφατα.

Η Σοφία Βέμπο (Καλλίπολη Ανατολικής Θράκης, 10 Φεβρουαρίου 1910 – Αθήνα, 11 Μαρτίου 1978) ήταν κορυφαία Ελληνίδα ερμηνεύτρια και ηθοποιός, της οποίας η καλλιτεχνική πορεία εκτείνεται από τον Μεσοπόλεμο έως τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια και τη δεκαετία του ’50.

Εμβληματική φωνή του ελαφρού τραγουδιού, συνεργάστηκε με εξέχοντες συνθέτες του είδους, όπως ο Κώστας Γιαννίδης και ο Μιχάλης Σουγιούλ, ερμηνεύοντας διαχρονικές επιτυχίες: «Το πρωί με ξυπνάς με φιλιά», «Πόσο λυπάμαι», «Να με παίρνανε τα σύννεφα», «Ψαροπούλα», «Άσε τον παλιόκοσμο» και πολλές ακόμη. Η μεγάλη καλλιτεχνική της έκρηξη ήρθε το ’40 με την κήρυξη του πολέμου. Με τραγούδια όπως «Παιδιά της Ελλάδος παιδιά», «Κάνε κουράγιο Ελλάδα μου» και «Μας χωρίζει ο πόλεμος», καθώς και με την παρουσία της στο μέτωπο, εμψύχωσε τα μαχόμενα ελληνικά στρατεύματα και καταξιώθηκε στη συλλογική μνήμη ως η «τραγουδίστρια της νίκης».

Το 1939 η Σοφία Βέμπο έχει ήδη καταξιωθεί ως η πρώτη τραγουδίστρια του ελληνικού ελαφρού τραγουδιού. Το κινηματογραφικό «σορτς» που γυρίστηκε το προηγούμενο έτος με τον τίτλο «Η Ελλάς του 1938 ομιλεί», όπου συμμετείχε με δύο τραγούδια, σπάει τα ταμεία των αμερικανικών κινηματογράφων, ενώ ζητούνται κόπιες και στη Λατινική Αμερική.

Η Athens Chamber Orchestra, υπό τη διεύθυνση του καταξιωμένου μαέστρου Απόλλωνα Κουσκουμβεκάκη, ζωντανεύει μελωδίες από την εντυπωσιακή της πορεία. Τραγουδούν οι Χαρά Κεφαλά, Ειρήνη Τουμπάκη, Μιχάλης Δημητρακάκος και Άννα Ματσούκα και χορεύουν οι Tango Amanti με επικεφαλής την Deppy Venezia, ζωντανεύοντας τη μαγική ατμόσφαιρα μιας άλλης εποχής. Την εκδήλωση προλογίζει η Βάλια Βράκα, υπεύθυνη Τομέα Ελληνικής Μουσικής της Μουσικής Βιβλιοθήκης «Λίλιαν Βουδούρη» του Συλλόγου Οι Φίλοι της Μουσικής.

