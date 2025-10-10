Όταν η απώλεια ξεπερνάει τις λέξεις – Με την υπογραφή του Γιώργου Καραμίχου

Ο Γιώργος Καραμίχος είναι ένας ηθοποιός (και σκηνοθέτης πια) που αγαπώ και θαυμάζω. Κάθε κείμενο που έρχεται στα χέρια του είτε εκφραστικά, είτε σκηνοθετικά το μετατρέπει σε μια ξεχωριστή παράσταση.

Τον απόλαυσα στο Θέατρο Τέχνης -κι ευτυχώς που επιστρέφει και φέτος- σ’ ένα ρεσιτάλ υποκριτικής στον (δύσκολο) μονόλογο “Vanya”, να ερμηνεύει πολλούς διαφορετικούς ρόλους, όμως σήμερα θέλω να γράψω για το έργο που σκηνοθετεί στο “Σημείο”.

Δύσκολο θέμα. Πόσο αβυσσαλέα είναι η διαδικασία του πένθους; Πόσο δύσκολο να παραδεχθεί κανείς τον πόνο και την απώλεια και να αναγνωρίσει τον εαυτό του μέσα από αυτά; Πώς να καταφέρει να συνδεθεί με τους άλλους ενώ τα τραύματα του παραμένουν ερμητικά αδιαχείριστα;

Σε αυτά τα ερωτήματα καλείται να απαντήσει ο πολυσχιδής θεατρικός δημιουργός Γιώργος Καραμίχος, ο οποίος εδώ και λίγες μέρες,στο “Σημείο”, επιστρέφει δυναμικά στο θεατρικό σανίδι, αυτή τη φορά ως σκηνοθέτης με το έργο «Ευγένιος» (πρωτότυπος τίτλος ”There Came a Gypsy Riding”) του βραβευμένου Ιρλανδού συγγραφέα Φρανκ ΜακΓκίνες. Ένα έργο με πολύ χιούμορ.

Απόσπασμα. “Ξέρεις τι θα ήθελα να σερβίρουν στη δική µου κηδεία; Τούρτα βύσσινο.Γιατί τη σιχαίνοµαι. Κι εύχοµαι να τους κάτσει στο λαιµό. Γιατί δηλαδή να διασκεδάζουν αυτοί ενώ εγώ θα κείτοµαι νεκρή;

Όποιοι περάσουν καλά στην κηδεία µου, σας το ορκίζοµαι ότι θα γυρίσω πίσω και θα τους στοιχειώσω. Μπορούν, ξέρετε, να γυρίσουν πίσω – οι νεκροί. Αν το θέλουν.Δεν µπορείς να τους φέρεις πίσω µόνο γιατί σου λείπουνε ή επειδή τους θέλεις πίσω εσύ, ή επειδή έχεις λεφτά. Κανένα ποσό δεν µπορεί να φέρει πίσω τους νεκρούς, κανένα ποσό”.

Ένα δράμα. Ακολουθώντας τον στίχο του Σαίξπηρ να “δώσουμε στη λύπη λόγια”, ο Μακ Γκίνες υφαίνει μοναδικά ένα οικογενειακό δράμα γεμάτο συναισθηματική ένταση, εξερευνώντας τις ανθρώπινες σχέσεις μέσα από την αγάπη, τη σιωπή, τον φόβο και την απώλεια, σε εκείνο το λεπτό σύνορο ανάμεσα στη μνήμη και στη λήθη.

Με πάνω από τρεις δεκαετίες εμπειρίας στο θέατρο, το σινεμά και την τηλεόραση, ο Γιώργος Καραμίχος αναλαμβάνει να μεταφράσει, να διασκευάσει και να σκηνοθετήσει τον «Ευγένιο», φέρνοντας στο φως την αφοπλιστική δύναμη των λέξεων και τη συναισθηματική φόρτιση που χαρακτηρίζει το έργο του Ιρλανδού συγγραφέα. Στην παράσταση πρωταγωνιστεί ένα δυνατό σύνολο ηθοποιών: οι Εύρη Σωφρονιάδου , Εβελίνα Αραπίδη, Βαγγέλης Ρόκκος, Μαρλέν Σαΐτη και Χάρης Ηλιάδης.

Το έργο

Μια οικογένεια. Μητέρα. Πατέρας. Γιος. Κόρη. Συγκεντρώνονται στο εξοχικό τους σπίτι δίπλα στη θάλασσα για να γιορτάσουν τα εικοστά πρώτα γενέθλια του τρίτου παιδιού της οικογένειας, του Ευγένιου, ο οποίος αυτοκτόνησε δύο χρόνια πριν.

Η μακρινή, εκκεντρική εξαδέλφη που προσέχει το εξοχικό τους, εμφανίζεται για να τους καλωσορίσει με ένα αναπάντεχο δώρο. Ήταν η ίδια που είχε βρει το πτώμα του αυτόχειρα Ευγένιου στην αμμουδιά δύο χρόνια πριν. Τους δίνει το δώρο την κατάλληλη στιγμή. Τη στιγμή που το απόστημα είναι έτοιμο να ανοίξει.

Πέντε άτομα που αιωρούνται μεταξύ πόνου και τρέλας, ο καθένας για διαφορετικούς λόγους.

Μέσα από αυτήν την ιστορία, ο συγγραφέας αναδεικνύει την αδυναμία του ανθρώπου να αποδεχτεί την πραγματικότητα του θανάτου, προκαλώντας μας να αναρωτηθούμε: Τι φοβόμαστε και δεν κοιτάμε τον πόνο κατάματα; Μην πονέσουμε κι άλλο; Ή μήπως απελευθερωθούμε;

Ο συγγραφέας

Ο ΜακΓκίνες είναι ένας από τους κορυφαίους σύγχρονους Ιρλανδούς συγγραφείς, γνωστός για τη δυναμική και την ένταση που χαρακτηρίζει τη γραφή του. Είναι κυρίως γνωστός για τα πρωτότυπα έργα του, όπως «Someone Who’ll Watch Over Me» και «Observe the Sons of Ulster Marching Towards the Somme», τα οποία έχουν καθιερωθεί πλέον ως κλασικά έργα του ιρλανδικού θεάτρου, καθώς συνδυάζουν έντονα πολιτικά και κοινωνικά ζητήματα με μια βαθιά ανθρώπινη ανάλυση, εξερευνώντας τα όρια της ατομικότητας και της συλλογικότητας.

Παράλληλα, έχει αναγνωριστεί διεθνώς ως μεταφραστής του αρχαίου ελληνικού δράματος, καθώς έχει μεταφράσει έργα του Σοφοκλή και του Ευριπίδη.

INFO

Συνεργασία στη Δραματουργία: Έλενα Τριανταφυλλοπούλου-Σχεδιασμός Φωτισμού: Βαγγέλης Δελιβασίλης- Σκηνικά: Κώστας Γκαραμέτσης

Κοστούμια: Γιώργος Ελευθεριάδης- Πρωτότυπη Μουσική: Γιώργος Στεφανακίδης -Στίχοι: Γιώργος Καραμίχος, Γιώργος Στεφανακίδης- Κίνηση: Μαρία Τράκα- Βοηθός Σκηνοθέτης: Βιργινία Δρακοπούλου-Βοηθός Σκηνογράφος: Ελπίδα Δαλιάνη- Φωτογραφίες : Αγγελική Κοκκοβέ- Παραγωγή: ΤΕΧΝΗΧΩΡΟΣ- Παίζουν:Ξαδέλφη Βαλεντίνη : Εύρη Σωφρονιάδου -Μαργαρίτα : Εβελίνα Αραπίδη -Λεό : Βαγγέλης Ρόκκος-Λουίζα: Μαρλέν Σαΐτη- Σίμος : Χάρης Ηλιάδης

Διαβάστε επίσης:

«Γιοι και Κόρες»: Η θρυλική παράσταση επιστρέφει 14 χρόνια μετά, πιο συγκινητική από ποτέ

«Σε βλέπω» της Meghan Kennedy στο Μικρό Παλλάς – Σε σκηνοθεσία Βίκυς Βολιώτη

Ο «Άγριος Σπόρος» του Γιάννη Τσίρου, από τα σημαντικότερα έργα της σύγχρονης ελληνικής δραματουργίας, επιστρέφει από 15 Οκτωβρίου στο Θέατρο Μικρό Χορν