search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10.10.2025 17:21
search
MENU CLOSE
ΘΕΑΤΡΟ

Μηνάς Βιντιάδης ΜΗΝΑΣ ΒΙΝΤΙΑΔΗΣ

10.10.2025 14:59

Όταν η απώλεια ξεπερνάει τις λέξεις – Με την υπογραφή του Γιώργου Καραμίχου

10.10.2025 14:59
evgenios

Ο Γιώργος Καραμίχος είναι ένας ηθοποιός (και σκηνοθέτης πια) που αγαπώ και θαυμάζω. Κάθε κείμενο που έρχεται στα χέρια του είτε εκφραστικά, είτε σκηνοθετικά το μετατρέπει σε μια ξεχωριστή παράσταση.

Τον απόλαυσα στο Θέατρο Τέχνης -κι ευτυχώς που επιστρέφει και φέτος- σ’ ένα ρεσιτάλ υποκριτικής στον (δύσκολο) μονόλογο “Vanya”, να ερμηνεύει πολλούς διαφορετικούς ρόλους, όμως σήμερα θέλω να γράψω για το έργο που σκηνοθετεί στο “Σημείο”

Δύσκολο θέμα. Πόσο αβυσσαλέα είναι η διαδικασία του πένθους; Πόσο δύσκολο να παραδεχθεί κανείς τον πόνο και την απώλεια και  να αναγνωρίσει τον εαυτό του μέσα από αυτά; Πώς να καταφέρει να συνδεθεί με τους άλλους ενώ τα τραύματα του παραμένουν ερμητικά αδιαχείριστα;

Σε αυτά τα ερωτήματα καλείται να απαντήσει ο πολυσχιδής θεατρικός δημιουργός Γιώργος Καραμίχος, ο οποίος εδώ και λίγες μέρες,στο “Σημείο”, επιστρέφει δυναμικά στο θεατρικό σανίδι, αυτή τη φορά ως σκηνοθέτης με το  έργο «Ευγένιος» (πρωτότυπος τίτλος ”There Came a Gypsy Riding”) του βραβευμένου Ιρλανδού συγγραφέα Φρανκ ΜακΓκίνες. Ένα έργο με πολύ χιούμορ.

Απόσπασμα. “Ξέρεις τι θα ήθελα να σερβίρουν στη δική µου κηδεία; Τούρτα βύσσινο.Γιατί τη σιχαίνοµαι. Κι εύχοµαι να τους κάτσει στο λαιµό. Γιατί δηλαδή να διασκεδάζουν αυτοί ενώ εγώ θα κείτοµαι νεκρή;

Όποιοι περάσουν καλά στην κηδεία µου, σας το ορκίζοµαι ότι θα γυρίσω πίσω και θα τους στοιχειώσω. Μπορούν, ξέρετε, να γυρίσουν πίσω – οι νεκροί. Αν το θέλουν.Δεν µπορείς να τους φέρεις πίσω µόνο γιατί σου λείπουνε ή επειδή τους θέλεις πίσω εσύ, ή επειδή έχεις λεφτά. Κανένα ποσό δεν µπορεί να φέρει πίσω τους νεκρούς, κανένα ποσό”.

Ένα δράμα. Ακολουθώντας τον στίχο του Σαίξπηρ να “δώσουμε στη λύπη λόγια”, ο Μακ Γκίνες υφαίνει μοναδικά ένα οικογενειακό δράμα γεμάτο συναισθηματική ένταση, εξερευνώντας τις ανθρώπινες σχέσεις μέσα από την αγάπη, τη σιωπή, τον φόβο και την απώλεια, σε εκείνο το λεπτό σύνορο ανάμεσα στη μνήμη και στη λήθη.

Με πάνω από τρεις δεκαετίες εμπειρίας στο θέατρο, το σινεμά και την τηλεόραση, ο Γιώργος Καραμίχος αναλαμβάνει να μεταφράσει, να διασκευάσει και να σκηνοθετήσει τον «Ευγένιο», φέρνοντας στο φως την αφοπλιστική δύναμη των λέξεων και τη συναισθηματική φόρτιση που χαρακτηρίζει το έργο του Ιρλανδού συγγραφέα. Στην παράσταση πρωταγωνιστεί ένα δυνατό σύνολο ηθοποιών: οι Εύρη Σωφρονιάδου , Εβελίνα Αραπίδη, Βαγγέλης Ρόκκος, Μαρλέν Σαΐτη και Χάρης Ηλιάδης.

 Το έργο

Μια οικογένεια. Μητέρα. Πατέρας. Γιος. Κόρη. Συγκεντρώνονται στο εξοχικό τους σπίτι δίπλα στη θάλασσα για να γιορτάσουν τα εικοστά πρώτα γενέθλια του τρίτου παιδιού της οικογένειας, του Ευγένιου, ο οποίος αυτοκτόνησε δύο χρόνια πριν.

Η μακρινή, εκκεντρική εξαδέλφη που προσέχει το εξοχικό τους, εμφανίζεται για να τους καλωσορίσει με ένα αναπάντεχο δώρο. Ήταν η ίδια που είχε βρει το πτώμα του αυτόχειρα Ευγένιου στην αμμουδιά δύο χρόνια πριν. Τους δίνει το δώρο την κατάλληλη στιγμή. Τη στιγμή που το απόστημα είναι έτοιμο να ανοίξει. 

Πέντε άτομα που αιωρούνται μεταξύ πόνου και τρέλας, ο καθένας για διαφορετικούς λόγους.

Μέσα από αυτήν την ιστορία, ο συγγραφέας αναδεικνύει την αδυναμία του ανθρώπου να αποδεχτεί την πραγματικότητα του θανάτου, προκαλώντας μας να αναρωτηθούμε: Τι φοβόμαστε και δεν κοιτάμε τον πόνο κατάματα; Μην πονέσουμε κι άλλο; Ή μήπως απελευθερωθούμε; 

Ο συγγραφέας

Ο ΜακΓκίνες είναι ένας από τους κορυφαίους σύγχρονους Ιρλανδούς συγγραφείς, γνωστός για τη δυναμική και την ένταση που χαρακτηρίζει τη γραφή του. Είναι κυρίως γνωστός για τα πρωτότυπα έργα του, όπως «Someone Who’ll Watch Over Me» και «Observe the Sons of Ulster Marching Towards the Somme», τα οποία έχουν καθιερωθεί πλέον ως κλασικά έργα του ιρλανδικού θεάτρου, καθώς  συνδυάζουν έντονα πολιτικά και κοινωνικά ζητήματα με μια βαθιά ανθρώπινη ανάλυση, εξερευνώντας τα όρια της ατομικότητας και της συλλογικότητας.

Παράλληλα, έχει αναγνωριστεί διεθνώς ως μεταφραστής του αρχαίου ελληνικού δράματος, καθώς έχει μεταφράσει έργα του Σοφοκλή και του Ευριπίδη.

INFO

Συνεργασία στη Δραματουργία: Έλενα Τριανταφυλλοπούλου-Σχεδιασμός Φωτισμού: Βαγγέλης Δελιβασίλης- Σκηνικά: Κώστας Γκαραμέτσης

Κοστούμια: Γιώργος Ελευθεριάδης- Πρωτότυπη Μουσική: Γιώργος Στεφανακίδης -Στίχοι: Γιώργος Καραμίχος, Γιώργος Στεφανακίδης- Κίνηση: Μαρία Τράκα- Βοηθός Σκηνοθέτης: Βιργινία Δρακοπούλου-Βοηθός Σκηνογράφος: Ελπίδα Δαλιάνη- Φωτογραφίες  : Αγγελική Κοκκοβέ- Παραγωγή: ΤΕΧΝΗΧΩΡΟΣ- Παίζουν:Ξαδέλφη Βαλεντίνη : Εύρη Σωφρονιάδου -Μαργαρίτα : Εβελίνα Αραπίδη -Λεό : Βαγγέλης Ρόκκος-Λουίζα: Μαρλέν Σαΐτη- Σίμος : Χάρης Ηλιάδης  

Διαβάστε επίσης:

«Γιοι και Κόρες»: Η θρυλική παράσταση επιστρέφει 14 χρόνια μετά, πιο συγκινητική από ποτέ

«Σε βλέπω» της Meghan Kennedy στο Μικρό Παλλάς – Σε σκηνοθεσία Βίκυς Βολιώτη

Ο «Άγριος Σπόρος» του Γιάννη Τσίρου, από τα σημαντικότερα έργα της σύγχρονης ελληνικής δραματουργίας, επιστρέφει από 15 Οκτωβρίου  στο Θέατρο Μικρό Χορν

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
giannis maniatis 66-new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιάννης Μανιάτης: Έκθεση της ΕΕ αναγνωρίζει το ψευδοκράτος και το τουρκολυβικό μνημόνιο

sakis-arnaoutoglou_1010_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο «Απόλλων» δεν απογειώθηκε ποτέ – Ο Σάκης Αρναούτογλου ζητά εξηγήσεις από την Κομισιόν για το πράσινο φιάσκο της κυβέρνησης

dolofonia ellinas londino – new
ΚΟΣΜΟΣ

Λονδίνο: Ισόβια σε πέντε άνδρες για τη δολοφονία Έλληνα τουρίστα – Τον χτύπησαν με ματσέτες για να τον ληστέψουν

makis_voridis_2606-2048×1365-1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέος γύρος αντιπαράθεσης για τις δηλώσεις Μαρινάκη και την «πολιτική ευθύνη» Βορίδη

eforia_kozani_1010_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Κοζάνη: Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες στη δίκη για την επίθεση με τσεκούρι στη ΔΟΥ – «Έπιασα τη λαβή και πάλευα, αν δεν το έκανα δεν θα ήμουν σήμερα εδώ»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ftotoniata2 new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Τσίπρας: Η Ευγενία Φωτονιάτα εντάσσεται στο επιτελείο του – Οι νέες ισορροπίες στην Αμαλίας

bandi-bisbikis-new
LIFESTYLE

Τσουρός: «Χαίρομαι που δεν πήγε η Βανδή στη δίκη του Μπισμπίκη, ξέρει να χειρίζεται καλύτερα επικοινωνιακά καταστάσεις»

chatzipanagiotis-stavropoulou-new
LIFESTYLE

Χρήστος Χατζηπαναγιώτης: «Με τη Βίκυ Σταυροπούλου ερωτευτήκαμε, υπήρξε μια σπίθα» (Video)

kainoyrgioy–new
LIFESTYLE

Καινούργιου: «Ντρέπομαι για αυτά που λέγαμε στο «Δέστε Τους» - Σχολιάζαμε ανθρώπους για την εμφάνισή τους» (Video)

daihatsu_2
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Αυτό είναι το νέο μικρό SUV της Daihatsu

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10.10.2025 17:21
giannis maniatis 66-new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιάννης Μανιάτης: Έκθεση της ΕΕ αναγνωρίζει το ψευδοκράτος και το τουρκολυβικό μνημόνιο

sakis-arnaoutoglou_1010_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο «Απόλλων» δεν απογειώθηκε ποτέ – Ο Σάκης Αρναούτογλου ζητά εξηγήσεις από την Κομισιόν για το πράσινο φιάσκο της κυβέρνησης

dolofonia ellinas londino – new
ΚΟΣΜΟΣ

Λονδίνο: Ισόβια σε πέντε άνδρες για τη δολοφονία Έλληνα τουρίστα – Τον χτύπησαν με ματσέτες για να τον ληστέψουν

1 / 3