Ο «Άγριος Σπόρος» του Γιάννη Τσίρου, από τα σημαντικότερα έργα της σύγχρονης ελληνικής δραματουργίας, επιστρέφει από 15 Οκτωβρίου  στο Θέατρο Μικρό Χορν

Ο «Άγριος Σπόρος» του Γιάννη Τσίρου, ένα από τα σημαντικότερα και πιο αιχμηρά έργα της σύγχρονης ελληνικής δραματουργίας, επιστρέφει από τις 15 Οκτωβρίου στο Θέατρο Μικρό Χορν, σε σκηνοθεσία της Σοφίας Καραγιάννη, για να αποτυπώσει με κοφτή γλώσσα και σπαρακτική τρυφερότητα, έναν κόσμο που υποτάσσει, ταξινομεί και αποκλείει τον αδύναμο.

Σ’ ένα παρακμιακό επαρχιακό τοπίο, η αγωνία της ύπαρξης προηγείται από την εφαρμογή των διατάξεων, και η ανυπακοή στους νόμους γίνεται καθημερινή άσκηση επιβίωσης. Μέσα σε μία μόνο μέρα, σε μια μικρή ερημική παραλία, μια παράνομη καντίνα και η μυστηριώδης εξαφάνιση ενός νεαρού Γερμανού παραθεριστή πυροδοτούν έναν αδυσώπητο μηχανισμό καχυποψίας, κοινωνικού αποκλεισμού και ηθικής καταδίκης, πριν καν διατυπωθεί οποιαδήποτε κατηγορία.

Ταυτότητα παράστασης

«ΑΓΡΙΟΣ ΣΠΟΡΟΣ»

Συγγραφέας: Γιάννης Τσίρος

Σκηνοθεσία: Σοφία Καραγιάννη

Πρωτότυπη μουσική &

Σχεδιασμός Ήχου: Νικόλας Καζάζης

Σκηνικά/Κοστούμια: Γεωργία Μπούρδα

Σχεδιασμός Φωτισμών: Βασιλική Γώγου

Παραγωγή: Αθηναϊκά Θέατρα – Stages

Ερμηνεία (αλφαβητικά): Ηλίας Βαλάσης, Δημήτρης Μαμιός, Ανθή Σαββάκη

Θέατρο Μικρό Χόρν,

Αμερικής 10, Aθήνα

Τηλέφωνο: 211 1000 365

Ημέρες & Ώρες Παραστάσεων:

Τετάρτη: 20:00

Πέμπτη: 21:00

Παρασκευή: 21:00

Σάββατο: 18:00 και 21:00

Κυριακή: 20:00

