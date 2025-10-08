«Λεωφορείο ο Πόθος»: Δεύτερος χρόνος επιτυχίας στο Θέατρο Προσκήνιο (Video)

Το θρυλικό έργο του Τενεσί Ούλιαμς, «Λεωφορείο ο Πόθος», σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καραντζά θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει το κοινό στο θέατρο Προσκήνιο.

Η μεγάλη επιτυχία της χρονιάς, επιστρέφει την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων, με την Αλεξία Καλτσίκη -που σφράγισε με την ερμηνεία της τον ρόλο της Μπλανς Ντι Μπουά- και με μια νέα διανομή εξαιρετικών ηθοποιών: Αινείας Τσαμάτης (Στάνλεϊ Κοβάλσκι), Ηρώ Μπέζου (Στέλλα Κοβάλσκι), Βαγγέλης Αμπατζής (Μιτς), Ιωάννα Πιατά (Ευνίκη) και Πέτρος Δημοτάκης (Στιβ).

Η Μπλανς Ντιμπουά, μια έκπτωτη μεγαλοαστή από τον Αμερικανικό νότο, φτάνει αιφνίδια στη Νέα Ορλεάνη, στο σπίτι της αδερφής της Στέλλας, όπου ζει με τον Πολωνό σύζυγό της Στάνλεϊ Κοβάλσκι, για να μείνει μαζί τους. Η συγκατοίκηση αυτών των τριών θα είναι οριακή. Η σύγκρουση της κοινωνίας των ψευδαισθήσεων και της προσκόλλησης στο παρελθόν (Μπλανς) με την κοινωνία της επιβίωσης, της ορμής και του πραγματισμού (Στάνλεϋ) θα είναι συντριπτική.

Ο Τενεσί Ουίλιαμς με το αριστουργηματικό του έργο «Λεωφορείο ο Πόθος» μας παραδίδει μια σκληρή πραγματεία για το πώς ο ρομαντισμός καταπνίγεται και σαρώνεται από την πραγματικότητα, από το σκληρό πόδι της ανάπτυξης που δεν αφήνει χώρο στην ποίηση. Το όνειρο της ανάπτυξης πνίγει στο πέρασμά του την παρέκκλιση, την ασθένεια, οτιδήποτε δεν χωράει σ’ αυτήν και εμποδίζει τον καλπασμό της.

Η Μπλανς σ’ αυτόν τον τερματικό σταθμό που την αφήνει το λεωφορείο με το παράδοξο όνομα “Πόθος”, θα έρθει αντιμέτωπη με το τραύμα της και όλες τις ανεκπλήρωτες επιθυμίες.

Η αναμέτρηση της Μπλανς και του Στάνλεϋ είναι οριακή. Η μάχη για επικράτηση θα φτάσει στο πιο φρικιαστικό τέλος.

Ο Στάνλεϋ Κοβάλσκι, Πολωνός μετανάστης – τραυματισμένος από τον ρατσισμό – σε μια Αμερική που καλπάζει και προσπαθεί να ορθοποδήσει, και υπόσχεται οικονομική ανέλιξη στην εργατική τάξη και από την άλλη η Μπλανς Ντυμπουά: μια έκπτωτη γαιοκτήμονας που έχει χρεοκοπήσει αλλά ακόμα ζει στο παρελθόν, στη φαντασίωση της ευημερίας αλλά και μέσα στα αδιαχείριστα τραύματα της νιότης της (μια εποχή και μια τάξη που έχει τελειώσει και δεν μπορεί να δεχτεί το τέλος της).

Σ’ αυτό το πολύβουο και ιδιότυπο “γκέτο”, το σπίτι της Στέλλας και του Στάνλεϋ, οπού θα μείνει η Μπλανς, μη έχοντας πουθενά αλλού να πάει, θα ξυπνήσουν οι πιο υπόγειες και σκοτεινές επιθυμίες της. Ένας τόπος γεμάτος ζωή και ένστικτο που θα φέρει την Μπλανς – ένα πρόσωπο πνευματικό, διαλυμένο, κρυμμένο στο νεανικό της τραύμα – αντιμέτωπη με τα ελλείμματα της και την πραγματικότητα.

Η παράσταση είναι μια επίσκεψη στο μυαλό της Μπλανς – στις διογκώσεις και τις φαντασιώσεις της τραυματισμένης της ύπαρξης.

Το «Λεωφορείο ο Πόθος», λίγο πριν την επιστροφή του στην Αθήνα, θα ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη, από 17/10 έως 9/11, στο θέατρο Αριστοτέλειον, με τους Αλεξία Καλτσίκη (Μπλανς), Αινεία Τσαμάτη (Στάνλεϊ Κοβάλσκι), Δήμητρα Βλαγκοπούλου (Στέλλα Κοβάλσκι), Γιώργο Ζυγούρη (Μιτς), Ιωάννα Ραμπαούνη (Ευνίκη) και Γιάννη Κόραβο (Στηβ).

Ταυτότητα Παράστασης

Μετάφραση: Αντώνης Γαλέος

Σκηνοθεσία: Δημήτρης Καραντζάς

Σκηνικό: Μαρία Πανουργιά

Κοστούμια: Ιωάννα Τσάμη

Κίνηση: Τάσος Καραχάλιος

Μουσική: Γιώργος Ραμαντάνης

Φωτισμοί: Δημήτρης Κασιμάτης

Παραγωγή: Θεατρικές Επιχειρήσεις Τάγαρη

Διανομή

Μπλανς Ντιμπουά: Αλεξία Καλτσίκη

Στάνλεϊ Κοβάλσκι: Αινείας Τσαμάτης

Στέλλα Κοβάλσκι: Ηρώ Μπέζου

Μιτς: Βαγγέλης Αμπατζής

Στιβ: Γιάννης Κόραβος

Ευνίκη: Ιωάννα Πιατά

Στη Θεσσαλονίκη, στο Θέατρο Αριστοτέλειον, από 17/10 έως 9/11

Επιστροφή στην Αθήνα, στο Θέατρο Προσκήνιο από 14 Νοεμβρίου

