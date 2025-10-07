search
07.10.2025
ΘΕΑΤΡΟ

07.10.2025

«Το Ακρωτήρι» του Sharr White – Για 2η σεζόν στο Θέατρο Ιλίσια

07.10.2025 13:32
Μία από τις πιο δυνατές και επιτυχημένες παραστάσεις της περασμένης σεζόν, «Το Ακρωτήρι» του Sharr White, σε σκηνοθεσία Οδυσσέα Παπασπηλιόπουλου, συνεχίζεται για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Ιλίσια.

Η ερμηνεία της Μαρίας Ναυπλιώτου στον κεντρικό ρόλο της Τζουλιάνας, χαρακτηρίστηκε ως μία από τις καλύτερες της σεζόν, αποσπώντας διθυραμβικά σχόλια από τους θεατές και τους κριτικούς. Φέτος, στον ρόλο του Ίαν, θα συναντήσει τον Νικόλα Παπαγιάννη.

«Το Ακρωτήρι» ακολουθεί τη ζωή μιας νευρολόγου, της Τζουλιάνας, που από την κορυφή της επαγγελματικής της ζωής οδηγείται, μέσω της ασθένειάς της, στην πτώση. Η Τζουλιάνα χάνει σταδιακά τη συνείδησή της, αντιμετωπίζοντας όσα της συμβαίνουν με αγωνία και θυμό, για να περάσει στη συνέχεια στην ελπίδα και τη μάχη για το μέλλον. Ο σύζυγός της, Ίαν, που η ίδια θεωρεί άπιστο και χειριστικό, στέκεται δίπλα της γεμάτος φροντίδα και αγάπη.

Το βραβευμένο έργο του Sharr White (1ο βραβείο Θεατρικού Έργου του Blanche and Irving Laurie Foundation’s Theatre Visions Fund Award, υποψήφιο για Outer Critics Circle Awards, Drama League Award και τρία Lucille Lortel Awards) ξεχώρισε όχι μόνο για την σκιαγράφηση των χαρακτήρων και των δοκιμασιών που αντιμετωπίζουν, αλλά και για το στοιχείο του μυστηρίου που εντείνεται όλο και περισσότερο όσο το έργο προχωρά.

Η παράσταση θα παίζεται έως τις 11 Ιανουαρίου 2025 και αμέσως μετά θα μεταφερθεί στη Θεσσαλονίκη, στο θέατρο Ράδιο Σίτυ.

Ταυτότητα της παράστασης

  • Μετάφραση: Νικηφόρος Βαλτινός
  • Απόδοση – Σκηνοθεσία: Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος
  • Κίνηση: Αυγουστίνος Κούμουλος
  • Σκηνικά/Κοστούμια: Ηλένια Δουλαδίρη
  • Σχεδιασμός Φωτισμών: Ζωή Μολυβδά Φαμέλη
  • Βίντεο: Βασίλης Ματζώρος
  • Μουσική: Πάνος Γκίνης
  • Βοηθός σκηνοθέτη: Κατερίνα Λούβαρη Φασόη

Διανομή

  • Τζουλιάνα: Μαρία Ναυπλιώτου
  • Ίαν: Νικόλας Παπαγιάννης
  • Γυναίκα: Στεφανία Ζώρα
  • Άνδρας: Αυγουστίνος Κούμουλος

Πρεμιέρα: Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025

Κάθε Τετάρτη 19:00, Πέμπτη 20:00, Παρασκευή και Σάββατο 21:00, Κυριακή 18:00

