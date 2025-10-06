Η Ζέτα Δούκα, η Δώρα Χρυσικού, η Πηνελόπη Αναστασοπούλου, η Σόφη Ζαννίνου και η Άννα Κουρουπού ενώνουν τις φωνές τους στο Doors Live Art

Το Vaginahood είναι ένα θρυλικό μπαρ στην Εθνική Οδό. Ο μύθος λέει πως κάποτε μια γυναίκα το έσκασε τη μέρα του γάμου της, πέταξε την ανθοδέσμη της στα ράσα του παπά, άφησε το τούλι της να στροβιλίζεται στον αέρα, περπάτησε πολλές ώρες κρατώντας τις γόβες της στο χέρι κι αποφάσισε να φτιάξει ένα μαγαζί σε ένα ξεχασμένο βαγόνι τρένου, όπου θα χορεύει και θα γελάει με τις φίλες της. Ένα μαγαζί που χωράει τις ιστορίες όλων των ανθρώπων, χωρίς ταμπέλες και «πρέπει».

Μια παράσταση για τους διαφορετικούς τόπους της γυναικείας εμπειρίας, για την ευαλωτότητα και τη δύναμη, τον φόβο και την ντροπή, την ανυπακοή και την επιθυμία. Μια παράσταση όπου η συγκίνηση εναλλάσσεται με το χιούμορ, η ένταση με την απλότητα και η εξομολόγηση με τη γιορτή. Πέντε γυναίκες ενδύονται τους ρόλους που μας κληροδότησε η πατριαρχία, καθώς κι εκείνες τις στιγμές που τους αρνηθήκαμε, «βουτώντας» σε σώματα που έχουν πληγωθεί αλλά διεκδικούν χαρά και ελευθερία.

Μια παράσταση γι’ αυτά που λέμε οι γυναίκες μεταξύ μας αλλά τελικά θέλουμε να ακούσει όλος ο κόσμος.

Συντελεστές

Ιδέα: Ζέτα Δούκα, Δώρα Χρυσικού

Κείμενο: Βάλια Τσιριγώτη, Μαρία Λούκα

Δραματουργική επεξεργασία: Βάλια Τσιριγώτη

Σκηνοθεσία: Αβραάμ Γκουτζελούδης

Μουσική επιμέλεια / Πρωτότυπη σύνθεση: Ευσταθία

Κοστούμια: Κατερίνα Παπανικολάου

Φωτισμοί: Μελίνα Μάσχα

Παίζουν (αλφαβητικά): Πηνελόπη Αναστασοπούλου, Ζέτα Δούκα, Σόφη Ζαννίνου, Άννα Κουρουπού, Δώρα Χρυσικού

Στο πιάνο ζωντανά: Χάρης Μπότσης

Πληροφορίες Παράστασης

Χώρος: Doors Live Art

Καρνεάδου 25-29, Κολωνάκι (εντός εμπορικού κέντρου)

Το Doors, το μπαρ-θρύλος της αθηναϊκής διασκέδασης, ξανανοίγει τις πόρτες του, 12 χρόνια μετά, ακριβώς στο ίδιο μέρος στο Κολωνάκι απ’ όπου ξεκίνησε! Με ανανεωμένη αισθητική και ένα concept που σε ταξιδεύει από την πρώτη στιγμή, το Doors επιστρέφει πιο ζωντανό από ποτέ, έτοιμο να απογειώσει τις νύχτες σου με live μουσικές και θεατρικές παραστάσεις, καθώς και DJ sets με την υπογραφή του maestro DJ Andre.

Έναρξη: 3/11, κάθε Δευτέρα και Τρίτη

Ώρα έναρξης: 21:15

Διάρκεια: 90’ χωρίς διάλειμμα

Μετά την παράσταση της Δευτέρας ακολουθεί η μουσική παράσταση «Τ’ Αντρικά» με την Άρτεμη Ματαφιά και την ορχήστρα της.

Μετά την παράσταση της Τρίτης, το live αναλαμβάνουν guest τραγουδιστές με τις ορχήστρες τους.

Μέρος των εσόδων των live διατίθεται σε οργανώσεις προστασίας γυναικών.

