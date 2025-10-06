ΚΘΒΕ: «Θέατρο ξανά, μαζί, παντού» – Καλλιτεχνικός προγραμματισμός 2025-2026

ΞΑΝΑ:

Γιατί το θέατρο δεν σταματά ποτέ.

Κάθε φορά που ανοίγει η αυλαία, ξαναγεννιέται.

Κι επιστρέφει ξανά στη ζωή μας ως εμπειρία, ως μνήμη, ως τελετουργία.

ΜΑΖΙ:

Γιατί το θέατρο δεν υπάρχει χωρίς κοινό.

Χωρίς συλλογικότητα ή αλληλεπίδραση.

Κάθε παράσταση μας θυμίζει πως είμαστε κοινότητα, πως δεν υπάρχουμε μόνοι.

ΠΑΝΤΟΥ:

Γιατί το θέατρο δεν περιορίζεται σε μια κλειστή αίθουσα.

Δεν έχει όρια, ούτε και σύνορα

Μπορεί να «ανθίσει» παντού, όπου υπάρχει άνθρωπος.

«ΞΑΝΑ, ΜΑΖΙ, ΠΑΝΤΟΥ»

Το ΚΘΒΕ υποδέχεται τη νέα θεατρική περίοδο με το σύνθημα «ΘΕΑΤΡΟ ΞΑΝΑ, ΜΑΖΙ, ΠΑΝΤΟΥ». Τρεις λέξεις που συνοψίζουν την πορεία της τριετίας 2022-2025 η οποία ολοκληρώθηκε, σε μια φράση που συμπυκνώνει το νόημα της διαχρονικής φύσης του θεάτρου και της διαρκούς επιστροφής του στη ζωή μας, από την αρχαιότητα έως σήμερα. Ένα σύνθημα που καθρεφτίζει την πολιτιστική στρατηγική του ΚΘΒΕ η οποία διευρύνεται και εμβαθύνει με τρεις πυλώνες:

ΞΑΝΑ: Επανεκκίνηση, Αναγέννηση, Επιστροφή

Το θέατρο, αυτό το αρχέγονο καταφύγιο του ανθρώπου, σηκώνει ξανά αυλαία. To «ΞΑΝΑ» δηλώνει επανεκκίνηση. Είναι η αναγέννηση, ο επαναπροσδιορισμός και συγχρόνως μια νέα εποχή ενός Θεάτρου που σέβεται την ιστορία του και προχωρά με όραμα προς το μέλλον. Ενός Θεάτρου ιστορικού αλλά ταυτόχρονα σύγχρονου, τολμηρού κι υπερβατικού, κοινωνικού και οικουμενικού.

«ΜΑΖΙ»: Συνύπαρξη, Αλληλεπίδραση, Συλλογικότητα

Μια λέξη που φωτίζει τον πυρήνα του θεάτρου. Γιατί τι είναι το θέατρο χωρίς τους θεατές, πως συντελείται η θεατρική πράξη χωρίς συνεργασία; Το «ΜΑΖΙ» είναι όλες αυτές οι διαφορετικές ειδικότητες συντελεστών που πρέπει να συμπράξουν για να φτάσει μια παράσταση να παρουσιαστεί στο κοινό. Είναι ο παλμός που συντονίζει σκηνή και πλατεία, ο δεσμός που υφαίνει τις ιστορίες σε κοινή εμπειρία.

«ΠΑΝΤΟΥ»: Εξωστρέφεια, Προσβασιμότητα, Καθολική εμπειρία

Το θέατρο πηγαίνει κι οφείλει να βρίσκεται ΠΑΝΤΟΥ, εντός, εκτός και πέραν των «τειχών» του. Ταξιδεύει σε αρχαία θέατρα, «εισβάλλει» σε πλατείες και μουσεία, μπαίνει σε σχολεία ή σε φυλακές, συνομιλεί με την καθημερινότητα. Είναι δικαίωμα όλων και μπορεί να «ζωντανέψει» σε κάθε χώρο, κάθε στιγμή, εκεί όπου άνθρωποι συναντιούνται και μοιράζονται.

«ΘΕΑΤΡΟ ΞΑΝΑ, ΜΑΖΙ, ΠΑΝΤΟΥ», το ΚΘΒΕ συνεχίζει δυναμικά κι αυτή τη χρονιά, με ένα πλουραλιστικό πρόγραμμα για όλους, με επιλογές από το ελληνικό και το ξένο ρεπερτόριο, με πολυαναμενόμενες νέες παραγωγές, με έργα που θα παρουσιαστούν σε πανελλήνια πρώτη αλλά και με παραστάσεις που αγαπήθηκαν και επανέρχονται, ύστερα από απαίτηση του κοινού. Διευρύνει το κοινό του κι απευθύνεται σε κάθε ηλικιακή ή κοινωνική ομάδα θεατών αλλά και στη διεθνή θεατρική κοινότητα. Δίνει έμφαση στην εξωστρέφεια, επεκτείνοντας τους δεσμούς και τις συνεργασίες με άλλα θέατρα αλλά και με ακαδημαϊκές κοινότητες, πολιτιστικούς φορείς και οργανισμούς. Στηρίζει την προσπάθεια για προσβασιμότητα και ουσιαστική συμπερίληψη όλων στον πολιτισμό.

Έτσι, το σύνθημα της επόμενης καλλιτεχνικής περιόδου δεν είναι απλώς τρεις λέξεις. Είναι μια υπενθύμιση και συγχρόνως μια πρόσκληση: να επιστρέψουμε στην ουσία της ανθρώπινης συνύπαρξης μέσα από την τέχνη. Να θυμηθούμε ότι το θέατρο γεννήθηκε για να μας φέρνει κοντά, να μας συγκινεί, να προβληματίζει, να γεννά ερωτήματα, να μας καθρεφτίζει. Ελάτε να το ζήσουμε ξανά, να το ζήσουμε μαζί, να το ζήσουμε παντού.

Αστέριος Πελτέκης

Καλλιτεχνικός Διευθυντής ΚΘΒΕ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2025-2026

ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ

«Μια ζωή – Ο μονόλογος μιας μοδίστρας» ΜΕΤΑΚΛΗΣΗ

Κείμενο – Σκηνοθεσία: Πέτρος Ζούλιας

Ερμηνεία: Νένα Μεντή

Παραστάσεις: 25|09 -12|10|2025

Η Νένα Μεντή ερμηνεύει ένα μοναδικό ρόλο, ταξιδεύοντας μας από το χθες έως το σήμερα, με μια ιστορία – φόρο τιμής στις απλές προσωπικές ιστορίες του καθενός από εμάς, αλλά και στις μεγάλες συγκινήσεις της ζωής.

«Θελεστίνα» του Φερνάντο ντε Ρόχας- ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ

Σκηνοθεσία: Αστέριος Πελτέκης

Μουσική: Στέφανος Κορκολής

Στο ρόλο της Θελεστίνας: Ελισάβετ Κωνσταντινίδου

Πρεμιέρα: 25|10|2025

Ένα έργο που παραμένει συγκλονιστικά επίκαιρο, πέντε αιώνες μετά τη συγγραφή του, καθώς αποτελεί μια «τοιχογραφία» της ανθρώπινης φύσης, γεμάτη σαρκική επιθυμία, ηδονή, πλάνη και λύτρωση.

«Αυτή η νύχτα μένει» ΝΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Bασισμένο στο ομώνυμο βιβλίο του Θάνου Αλεξανδρή

Θεατρική απόδοση -Σκηνοθεσία: Αστέριος Πελτέκης

Moυσική: Σταμάτης Κραουνάκης

Με τον Παντελή Καναράκη, κ.ά. Σε ρόλο έκπληξη ο Δημήτρης Παπάζογλου, συμμετέχει ο Θάνος Αλεξανδρής

Πρεμιέρα: 18|12|2025

Ένα οδοιπορικό στη νυχτερινή διασκέδαση της σύγχρονης Ελλάδας.

«O Βυσσινόκηπος» του Αντόν Τσέχωφ–ΝΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Μετάφραση (από τα ρωσικά): Δαυίδ Μαλτέζε

Σκηνοθεσία: Αθανασία Καραγιαννοπούλου

Με τους: Αντίνοο Αλμπάνη, Βασίλη Ευταξόπουλο, Γιολάντα Μπαλαούρα, κ.ά.

Πρεμιέρα: 20|03|2026

Στον «Βυσσινόκηπο» παρουσιάζεται η σύγκρουση της παρηκμασμένης αριστοκρατίας και της αστικής τάξης, στη μεταβατική εποχή δύο αιώνων.

ΘΕΑΤΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

«SILLILAB: No difference between ho ho ho!!!»- ΝΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Κείμενο –Σκηνοθεσία-Χορογραφία: Ρούλα Πατεράκη

Επίσημη συμμετοχή του ΚΘΒΕ στα 60α Δημήτρια

Πρεμιέρα: 31|10|2025

Ένα έργοαφιερωμένο στον κορυφαίο μαθηματικό του 20ού αιώνα, Τζον φον Νόιμαν.

«Οι Δελφίνοι ή Καζιμίρ και Φιλιντόρ»- ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ

Κείμενο – Σκηνοθεσία: Θωμάς Μοσχόπουλος

Πρεμιέρα: 20|12|2025

Ένα παιχνίδι λόγου με έντονα στοιχεία παρωδίας και σαρκασμού το οποίοπραγματεύεται τα θέματα της εξουσίας και του ανταγωνισμού, σε ένα κείμενο που συνομιλεί ανοιχτά με τον Σάμιουελ Μπέκετ.

«Ήλιος με ξιφολόγχες» του Γιώργου Σκαμπαρδώνη ΝΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Θεατρική διασκευή: Γιώργος Σκαμπαρδώνης- Ελένη Ευθυμίου

Σκηνοθεσία: Ελένη Ευθυμίου

Πρεμιέρα: 14|03|2026

Ένα έργο που ζωντανεύει την περίοδο της μεσοπολεμικής Θεσσαλονίκης, με αναφορές σε πραγματικά πρόσωπα και πραγματικά γεγονότα που σημάδεψαν την πόλη το 1931.

ΦΟΥΑΓΙΕ ΘΕΑΤΡΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

«Το τέλος του έρωτα» του Pascal Rambert – ΝΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Pascal Rambert, Clôture de l’amour

Προσαρμογή – Σκηνοθεσία: Γρηγόρης Αποστολόπουλος

Μουσική: Martyn Jacques/ The Tiger Lillies

Πρεμιέρα: 22|10|2025

Ένα έργο σκληρό, για την αλήθεια μιας σχέσης, γραμμένο με όρους «θεάτρου του παραλόγου», από έναν από τους πιο επιτυχημένους θεατρικούς συγγραφείς της Γαλλίας.

«Οι γείτονες από πάνω» του Σεσκ Γκέι- ΝΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Cesc Gay, Los vecinos de arriba

Μετάφραση: ΄Ερι Κύργια

Σκηνοθεσία: Νικολέτα Φιλόσογλου

Πρεμιέρα: 19|12|2025

Μια ατακαδόρικη, απολαυστική κωμωδία, που καυτηριάζει σχέσεις βυθισμένες στη ρουτίνα της καθημερινότητας αλλά και ζευγάρια αποξενωμένα, που χάνουν τη μεταξύ τους επικοινωνία και επιβιώνουν ξεχνώντας τις επιθυμίες τους. Ο Cesc Gay ανοίγει το παράθυρο του σπιτιού ενός τέτοιου ζευγαριού, ρίχνοντας φως στη σχέση τους και μας αφυπνίζει, στέλνοντας «φρέσκο αέρα» στη συμβατική τους ζωή.

«Λαχταρώ» της Σάρα Κέιν- ΝΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Sarah Kane,Crave

Μετάφραση: Αντώνης Γαλέος

Σκηνοθεσία: Χριστίνα Χατζηβασιλείου

Πρεμιέρα: 27|02|2026

Τέσσερα πρόσωπα, τέσσερις (διαφορετικές;) φωνές εναλλάσσονται σε μια διαδοχή μονολόγων, που συναντώνται, αλληλοεπιδρούν και αλληλοσυμπληρώνονται σε μια ιδιότυπη αφήγηση -μετέωρη στον χρόνο και στον χώρο.

ΜΟΝΗ ΛΑΖΑΡΙΣΤΩΝ – ΣΚΗΝΗ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ

«Έγκλημα και τιμωρία»- ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ

Βασισμένο στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Φιόντορ Ντοστογιέφσκι

Πρωτότυπη Θεατρική Μεταφορά: Θανάσης Τριαρίδης

Σκηνοθεσία: Νικαίτη Κοντούρη

Πρεμιέρα: 03|10|2025

O κόσμος του Ντοστογιέφσκι συναντά τον όλεθρο του Ολοκαυτώματος, σε μια παράσταση, βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα του μεγάλου Ρώσου συγγραφέα.

«Η αγάπη άργησε μια μέρα» της Λιλής Ζωγράφου- ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ

Διασκευή-Δραματουργική επεξεργασία: Ροδή Στεφανίδου – Ένκε Φεζολλάρι

Σκηνοθεσία: Ένκε Φεζολλάρι

Πρεμιέρα: 12|12|2025

Το έργο εστιάζει στην πάλη για την ανεξαρτησία των γυναικών και στη γυναικεία χειραφέτηση και πραγματεύεται την τόλμη που απαιτεί η ελευθερία. Μια απεικόνιση της πατριαρχικής κοινωνίας και του βαθιά ριζωμένου μισογυνισμού.

«Ζορμπάς» του Νίκου Καζαντζάκη- ΝΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Διασκευή-Απόδοση-Σκηνοθεσία: Λευτέρης Γιοβανίδης

Με τον Πασχάλη Τσαρούχα κ.α.

Πρεμιέρα: 07|03|2026

Ο Ζορμπάς είναι γήινος, άνθρωπος της πράξης και του αυθορμητισμού. Αγκαλιάζει με χιούμορ τα πάθη του και τις απολαύσεις της σάρκας. Το αφεντικό του είναι ο άνθρωπος των βιβλίων, της σκέψης, των προοδευτικών ιδεών, της θεωρίας. Δύο διαφορετικοί κόσμοι, δύο ξένοι, θα ξεπεράσουν το μεταξύ τους χάσμα και θα προσπαθήσουν να συναντηθούν. Συνδέονται και συνυπάρχουν έχοντας έναν κοινό πόθο: την αγάπη τους για την ελευθερία, που την αναζητούν μέσα από διαφορετικές διαδρομές.

ΜΟΝΗ ΛΑΖΑΡΙΣΤΩΝ – ΜΙΚΡΟ ΘΕΑΤΡΟ

«Ξανθιά φράουλα» του Μίνο Μπελέι- ΝΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Mino Bellei, Bionda fragola

Απόδοση -Σκηνοθεσία- Μουσική επιμέλεια: Αλέξανδρος Ρήγας

Πρεμιέρα: 18|10|2025

Η «Ξανθιά Φράουλα» είναι από τα πρώτα έργα που προσπάθησαν και κατάφεραν να απενοχοποιήσουν το κοινό στο θέμα των ομοφυλοφιλικών σχέσεων.

«Τρέμω» του Ζοέλ Πομμερά -ΝΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Joël Pommerat,Je tremble

Μετάφραση: Θοδωρής Καφάσης

Σκηνοθεσία- Δραματουργική επεξεργασία: Άρης Κακλέας

Πρεμιέρα: 13|12|2025

Ένας παρουσιαστής εμφανίζεται στη μισοσκότεινη σκηνή και υπόσχεται στους θεατές μια ιδιαίτερη βραδιά, στο τέλος της οποίας ο ίδιος θα πεθάνει μπροστά στα μάτια τους. Από εκείνη τη στιγμή ένας παράδοξος κόσμος ξετυλίγεται μέσω διαδοχικών σκηνών, παρουσιάζοντάς μας οικεία αλλά και παράξενα πρόσωπα. Ο ρεαλισμός συναντά το μεταφυσικό σε μια κινηματογραφική αφήγηση, με την οποία ο συγγραφέας επιχειρεί να συναντήσει την πραγματικότητα μέσω της μυθοπλασίας.

«Νέκυια 20 kg» του Σάκη Σερέφα ΝΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Σκηνοθεσία Ανδρομάχη Χρυσομάλη

Με τον Τάσο Παλαντζίδη

Πρεμιέρα: 06|03|2026

Μια σύγχρονη κατάβαση στο Άδη της μνήμης και της απώλειας. Μια παράσταση για την ανάγκη μας να συνεχίσουμε τον διάλογο με τους απόντες, για την αδυναμία μας να δεχτούμε τη σιωπή, για την εμμονική, τρυφερή μας προσπάθεια να κρατήσουμε τους νεκρούς ζωντανούς μέσα από τις λέξεις

ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΚΗΝΗ, ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ

«Πολυξένη» – ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ

Κείμενο– Σκηνοθεσία: Στέλλα Μιχαηλίδου

Καθημερινές παραστάσεις για σχολεία και κάθε Κυριακή στις 11 π.μ.

Πρεμιέρα: 02|11|2025

Ένα έργο που αναδεικνύει την ανάγκη της αποδοχής του διαφορετικού, τη σημασία του να είσαι ξεχωριστός/ή, να παλεύεις χωρίς να χάνεις τον εαυτό σου και να συνδέεσαι με τους ανθρώπους εκείνους, με τους οποίους μπορείς να μοιραστείς και να αγαπηθείς ουσιαστικά.

ΕΦΗΒΙΚΗ ΣΚΗΝΗ, ΜΟΝΗ ΛΑΖΑΡΙΣΤΩΝ –ΣΚΗΝΗ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ

«Οι Διψασμένοι» ( Assoiffés) του Wajdi Mouawad ΝΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Μετάφραση Αλέξης Τζίμας

Σκηνοθεσία- Σκηνογραφική ιδέα- Μουσική: Γιάννης Τσεμπερλίδης

Παραστάσεις μόνο για σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Πρεμιέρα: 18|11|2025

«Οι Διψασμένοι» είναιένα έργο για εφήβους, που ακροβατεί μεταξύ ρεαλισμού και φαντασίας. Γραμμένο με ευαισθησία, μας μεταφέρει σε εκείνη τη μεταβατική περίοδο της ζωής, που τα όνειρα και η απελπισία βιώνονται στα όριά τους. Που οι δυνάμεις του έρωτα και του θανάτου μάχονται για να κυριαρχήσουν, σε έναν αγώνα αναζήτησης της ομορφιάς και του νοήματος της ζωής.

ΔΡΑΣΗ- ΒΡΕΦΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ- ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ

«Κου-κουτί!»- ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ

Σύλληψη Ιδέας: Ελένη Γιαννούση, Σωτήρης Ρουμελιώτης, Ιόλη Ρώσσιου

Σκηνοθεσία/Δραματουργία: Ελένη Γιαννούση, Σωτήρης Ρουμελιώτης

Πρεμιέρα: 25|10|2025

Ένα ανθρωπάκι βρίσκεται ανάμεσα σε λευκά χαρτόκουτα. Όταν προκύψει η ανάγκη να φτιάξει σπιτάκια για αυτό και τους φίλους του, ένας ολόκληρος κόσμος ξετυλίγεται μπροστά του, αφού με τη φαντασία του τα κουτιά αποκτούν χρώμα, μορφή, κίνηση. Μια παράσταση που παρασύρει τους μικρούς θεατές σε ένα παιχνίδι ανακάλυψης και δημιουργίας, καθώς ένα άσπρο μικρό “κου-κουτάκι!” κρύβει μέσα του απεριόριστες δυνατότητες. Επίσης το «κου-κουτί!» μας υπενθυμίζει την ανάγκη του κάθε πλάσματος να φτιάξει τη φωλίτσα του, να κατοικήσει το δικό του «σπίτι» και τελικά να νιώσει ασφάλεια στο καταφύγιο που πλάθει μέσα στον μεγάλο κόσμο.

ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Θεατρικά εργαστήρια για βρέφη, νήπια, παιδιά και εφήβους

Θεατρικά εργαστήρια για ενήλικες

Καλλιτεχνικά εργαστήρια σε συνεργασία με την Ομάδα Εν δυνάμει για ανθρώπους με ειδικές ανάγκες και άτομα συμπερίληψης στο τμήμα (ΑμεΑ)

ΠΟΛΥΧΡΩΜΕΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ

Οι Πολύχρωμες Κυριακές θα πραγματοποιηθούν τον Νοέμβριο, τον Φεβρουάριο, τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, και θα αντλήσουν τη θεματική τους από τους βασικούς άξονες του ρεπερτορίου της φετινής σεζόν.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΘΒΕ 2025- 2026

Διεθνές Φεστιβάλ Δάσους 2025-2028

Διεθνές Δίκτυο Αρχαίου Δράματος 2025-2026

Συμπαραγωγή θεάτρου ντοκιμαντέρ “96%” – Πρόδρομος Τσινικόρης

UTE Academia Project

ΚΘΒΕ – Νέο μέλος ETC

Διαβαλκανικό Συνέδριο για τη δημιουργία διαβαλκανικού δικτύου παραστατικών τεχνών

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ- ΤΑΑ

α) Διεθνές Φεστιβάλ Δάσους 2025-2028, υπό υλοποίηση με τη χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

β) «Ψηφιακό Μαθητολόγιο της Δραματικής Σχολής του ΚΘΒΕ», προς ολοκλήρωση εντός του 2025, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

γ) «Πολιτιστική Συνταγογράφηση», Β’ φάση πιλοτικών δράσεων, υπό υλοποίηση, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

δ) «Ψηφιακή Σκηνή – 60 χρόνια ΚΘΒΕ», ολοκληρωμένο

ε)«Φιλική Δικαιοσύνη», υπό υλοποίηση

