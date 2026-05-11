Οργή Νετανιάχου για τις ευρωπαϊκές κυρώσεις κατά των εποίκων της Δυτικής Όχθης



Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου καταδίκασε τους σημερινούς περιορισμούς της ΕΕ κατά των Ισραηλινών εποίκων, λέγοντας ότι «η επιβολή κυρώσεων σε Εβραίους επειδή ζουν στην Ιουδαία και τη Σαμάρεια είναι απαράδεκτη».

Ιουδαία και Σαμάρεια είναι ο βιβλικός όρος που χρησιμοποιείται από Ισραηλινούς πολιτικούς και ομάδες εποίκων για να περιγράψουν την κατεχόμενη από τους Παλαιστίνιους Δυτική Όχθη.

«Το Ισραήλ θα προστατεύει πάντα τα δικαιώματα των Εβραίων να ζουν στην καρδιά της προγονικής μας πατρίδας», ανέφερε το γραφείο του Νετανιάχου.

Συνέχισε: «Οι προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να επιβάλει κυρώσεις σε Ισραηλινούς πολίτες αποτελούν περαιτέρω ένδειξη αδυναμίας και δεν θα επιτύχουν».

Σε συμφωνία για επιβολή κυρώσεων εις βάρος εξτρεμιστών Ισραηλινών εποίκων για βιαιοπραγία κατά Παλαιστινίων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, καθώς και κατά ηγετικών στελεχών της Χαμάς κατέληξαν οι υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως δήλωσε η επικεφαλής της Εξωτερικής Πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλας.

Η είδηση προκάλεσε την άμεση αντίδραση της ισραηλινής κυβέρνησης, με τον Ισραηλινό ΥΠΕΞ να μιλά για «αυθαίρετη» απόφαση.

