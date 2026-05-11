Αγώνας επιβίωσης για τον Στάρμερ: Παραιτήσεις στελεχών του και κάλεσμα για χρονοδιάγραμμα αποχώρησης

Η εξουσία του Κιρ Στάρμερ φάνηκε να εξατμίζεται τη Δευτέρα, καθώς περισσότεροι από 70 βουλευτές των Εργατικών τον κάλεσαν δημόσια να ορίσει ένα χρονοδιάγραμμα για την αποχώρησή του, παρά τη δέσμευσή του να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε πρόκληση.

Ο πρωθυπουργός προειδοποίησε ότι η χώρα «δεν θα συγχωρήσει ποτέ» τους Εργατικούς που βυθίστηκαν στο χάος των εκλογών της ηγεσίας – και ότι σκόπευε να αποδείξει ότι όσοι τον αμφισβητούσαν εντός και εκτός κόμματος έκαναν λάθος.

Μια πηγή από το υπουργικό συμβούλιο είπε ότι εάν η πλημμύρα βουλευτών που ζητούν την αποχώρησή του συνεχιζόταν, δύο ή τρεις υπουργοί θα μπορούσαν να πάρουν τον πρωθυπουργό στην άκρη για να τον συμβουλεύσουν να λάβει υπόψη την πολιτική πραγματικότητα. Τόνισαν ότι δεν θα προσπαθούσαν να τον αναγκάσουν να παραιτηθεί.

Αλλά ο Στάρμερ φαινόταν ολοένα και πιο απομονωμένος καθώς δημιουργούνταν δυναμική από όλο το κόμμα που ζητούσαν την παραίτησή του – ενώ οι υπουργοί του παρέμειναν ως επί το πλείστον σιωπηλοί.

Ανάμεσά τους ήταν ο Γουές Στρίτινγκ, του οποίου οι στενοί σύμμαχοι ήταν μεταξύ εκείνων που παρότρυναν τον Στάρμερ να καθορίσει ένα «γρήγορο» χρονοδιάγραμμα, σε αυτό που φαινόταν να είναι μια ενορχηστρωμένη κίνηση.

Περισσότεροι από 70, συμπεριλαμβανομένων αρκετών νεότερων βουλευτών, από όλες τις τάξεις του κόμματος δήλωσαν ότι ο Στάρμερ δεν κατάφερε να τους πείσει ότι είχε ό,τι χρειαζόταν για να οδηγήσει τη χώρα στις επόμενες εκλογές. Αντιπροσωπεύουν το 25% των βουλευτών του κόμματος.

Σε ομιλία του νωρίτερα τη Δευτέρα, ο Στάρμερ δήλωσε ότι δεν θα παραιτηθεί και θα αποδείξει ότι οι αμφισβητίες του κάνουν λάθος, και ότι θα αντισταθεί σε οποιαδήποτε πρόκληση ηγεσίας.

«Αναλαμβάνω την ευθύνη να μην αποχωρήσω, να μην βυθίσω τη χώρα μας στο χάος, όπως έκαναν ξανά και ξανά οι Συντηρητικοί, χάος που προκάλεσε διαρκή ζημιά σε αυτή τη χώρα. Μια κυβέρνηση Εργατικών δεν θα συγχωρεθεί ποτέ ξανά που θα το προκαλέσει αυτό στη χώρα μας», είπε.

«Ξέρω ότι οι άνθρωποι είναι απογοητευμένοι από την κατάσταση της Βρετανίας, απογοητευμένοι από την πολιτική, και κάποιοι άνθρωποι είναι απογοητευμένοι μαζί μου. Ξέρω ότι έχω τους αμφισβητίες μου, και ξέρω ότι πρέπει να τους αποδείξω ότι κάνουν λάθος, και θα το κάνω».

