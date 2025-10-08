search
08.10.2025 17:42

«Μέχρι να σβήσουν τ άστρα»: Το έργο που ενθουσίασε το κοινό της Αγγλίας, παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε σκηνοθεσία Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου

08.10.2025 17:42
mexri-na-svisoun-tastra

Ο Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος, που έχει σκηνοθετήσει πολλά σύγχρονα αγγλικά (και όχι μόνο) έργα, μας συστήνει φέτος τη βραβευμένη Αγγλίδα συγγραφέα Μπεθ Στηλ, με το τελευταίο και πιο ώριμο έργο της  Μέχρι να σβήσουν τ’ άστρα.

Η Μπεθ Στηλ, διακεκριμένη θεατρική συγγραφέας και σεναριογράφος, είναι ευρέως γνωστή και ιδιαίτερα αγαπητή για τα κοινωνικοπολιτικά θέματα των έργων της. Παιδί ανθρακωρύχου και η ίδια, δημιουργεί έργα σύγχρονα, με ισχυρή πολιτική διάσταση, που εξετάζουν τον αντίκτυπο των οικονομικών και κοινωνικών κρίσεων στην καθημερινότητα των ανθρώπων.

Το πιο πρόσφατο έργο της «Μέχρι να σβήσουν τ’ άστρα» ανέβηκε πέρσι στο National Theatre της Αγγλίας με τεράστια επιτυχία και φέτος τον Ιούλιο μεταφέρθηκε στο West End, όπου χαρακτηρίστηκε «θρίαμβος» και συνεχίζει να παίζεται σε sold out παραστάσεις.

Ο δημιουργός του Θεάτρου του Νέου Κόσμου, Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος, παρουσιάζει για πρώτη φορά στην Ελλάδα αυτό το σύγχρονο, εκρηκτικό όσο και συγκινητικό έργο, σκηνοθετώντας έναν δεκαμελή θίασο από παλιότερους αλλά και νέους συνεργάτες.

Τι συμβαίνει όταν η πιο ευτυχισμένη μέρα της ζωής ενός ζευγαριού ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο, τρομακτικό και αβέβαιο μέλλον; Τα μέλη μιας οικογένειας από την εργατική τάξη της Αγγλίας συγκεντρώνονται μια ζεστή καλοκαιρινή μέρα για να γιορτάσουν το γάμο της νεότερης από τις τρεις αδερφές, της Σύλβιας (Ελίνα Ρίζου), με τον Μάρεκ (Δαυίδ Μαλτέζε), έναν Πολωνό μετανάστη. Η Χέιζελ (Σύρμω Κεκέ) έχει έρθει στο γάμο της αδερφής της με τον άντρα της Τζον (Χρίστος Στυλιανού), κι ας μην είναι και «στα καλύτερα τους» ως ζευγάρι, και τις κόρες τους (Υακίνθη Κωνσταντοπούλου και Μαντώ Μιχαλιού), ενώ η άλλη αδερφή, η Μάγκι (Άννα Καλαϊτζίδου), που έχει καιρό να βρεθεί στο οικογενειακό σπίτι, εντελώς μόνη της. Από το πάρτι δεν θα μπορούσαν να λείπουν ο πατέρας της νύφης, Τόνι (Κώστας Φλωκατούλας), κι ο αδερφός του, Πιτ (Χάρης Γρηγορόπουλος ), που δεν μιλιούνται εδώ και 40 χρόνια, αλλά και η χειμαρρώδης γυναίκα του Πιτ, η Θεία Κάρολ (Μαρία Κατσιαδάκη).

Μέσα στη γιορταστική ατμόσφαιρα, με χορό, τραγούδι και άφθονο αλκοόλ, έρχονται στην επιφάνεια κρυμμένα συναισθήματα, οικογενειακά μυστικά και παλιές πληγές από την εποχή της Θάτσερ, με τη μακρόχρονη απεργία των μεταλλωρύχων και το τελικό κλείσιμο των ορυχείων, που έριξε στην ανέχεια τους κατοίκους μεγάλων περιοχών και σημάδεψε τα παιδικά χρόνια των τριών αδερφών. Το έργο, που συγκεντρώνει επί σκηνής εκπροσώπους τριών γενεών, αγγίζει θέματα όπως η αγάπη, το πένθος, ο ρατσισμός, οι οικογενειακές σχέσεις και ο αγώνας των ανθρώπων να τα βγάλουν πέρα σε μια πραγματικότητα που δεν έπαψε να είναι δύσκολη. Ωστόσο, όπως συμβαίνει και στη ζωή κι όπως το έδειξε με μοναδικό τρόπο στα έργα του ο Τσέχοφ, το χιούμορ συνυπάρχει με το δράμα, το γέλιο με το κλάμα.

Μια παθιασμένη, σπαρακτική και ξεκαρδιστική απεικόνιση μιας οικογένειας που αγωνίζεται να επιβιώσει σ’ έναν κόσμο που αλλάζει, καθημερινοί άνθρωποι που παλεύουν να βρουν χαρά μέσα σε συνθήκες απώλειας και κοινωνικής αδικίας.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Μετάφραση Αντώνης Γαλέος – Κοραλία Σωτηριάδου

Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος

Σκηνογράφος – Ενδυματολόγος Πάρις Μέξης

Μουσική Άγγελος Τριανταφύλλου

Επιμέλεια κίνησης Ξένια Θεμελή

Σχεδιασμός φωτισμών Σάκης Μπιρμπίλης

Βοηθός σκηνοθέτη Πάνος Κορογιαννάκης

Βοηθός σκηνογράφου – ενδυματολόγου Δέσποινα Ζαχαρίου

Παίζουν Χάρης Γρηγορόπουλος, Άννα Καλαϊτζίδου, Μαρία Κατσιαδάκη, Σύρμω Κεκέ, Υακίνθη Κωνσταντοπούλου, Δαυίδ Μαλτέζε, Μαντώ Μιχαλιού, Ελίνα Ρίζου, Χρίστος Στυλιανού, Κώστας Φλωκατούλα

Θέατρο Χώρα

Από 24 Οκτωβρίου, κάθε Τετάρτη 20:00, Πέμπτη-Παρασκευή 21:00, Σάββατο 18:30 & 21:15 & Κυριακή 18:00

Δείτε το teaser:

