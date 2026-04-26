search
ΚΥΡΙΑΚΗ 26.04.2026 00:37
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

ΣYΡIZΑ για επίσκεψη Μακρόν: Δεν μπορεί η αμυντική συνεργασία να γίνεται πεδίο εξοπλιστικών ανταλλαγμάτων

«Η εμβάθυνση των ελληνογαλλικών σχέσεων αποτελεί πάγια θέση μας και πρέπει να εντάσσεται σε μια πολυδιάστατη και ανεξάρτητη εξωτερική πολιτική, με γνώμονα την ειρήνη και το διεθνές δίκαιο», επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με αφορμή την επίσκεψη του Εμανουέλ Μακρόν στην Ελλάδα.

Στη σχετική ανακοίνωση, η Κουμουνδούρου επισημαίνει ότι: «Σε αυτό το πλαίσιο, η υπογραφή συμφωνιών με τη Γαλλία που ανοίγουν το δρόμο στη συμμετοχή στη λεγόμενη “πυρηνική ομπρέλα” μάς βρίσκει κάθετα αντίθετους. Η αναγκαία αμυντική θωράκιση της χώρας και ο αμυντικός της σχεδιασμός οφείλουν να υπηρετούν μια συνεκτική στρατηγική για την αναβάθμιση της θέσης της χώρας και την προώθηση της ειρήνης και της σταθερότητας, όχι μια λογική κούρσας εξοπλισμών»

»Με προβληματισμό παρακολουθούμε συζητήσεις για την ευρωπαϊκή άμυνα που αφορούν την επέκταση της λεγόμενης “πυρηνικής αποτροπής”. Τέτοιες επιλογές δεν ενισχύουν την ασφάλεια της Ευρώπης, αλλά εντείνουν τη λογική των εξοπλισμών και της στρατιωτικής κλιμάκωσης», προσθέτει.

«Δεν μπορεί η αμυντική συνεργασία να γίνεται πεδίο εξοπλιστικών ανταλλαγμάτων ή πολιτικών παζαριών. Η Ελλάδα οφείλει να στηρίζει μια ευρωπαϊκή πολιτική ασφάλειας που υπηρετεί τη συνεργασία και όχι τη στρατιωτική ένταση», καταλήγει ο ΣΥΡΙΖΑ και ζητά «πλήρη ενημέρωση της Βουλής και διαφάνεια στα ζητήματα των εξοπλισμών».

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Δείτε όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

1 / 3