search
ΚΥΡΙΑΚΗ 26.04.2026 00:35
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

Μητσοτάκης: Το βίντεο του Πρωθυπουργού για την επίσκεψη Μακρόν – «Ελλάδα και Γαλλία πιο κοντά από ποτέ»

Μετά τον Εμανουέλ Μακρόν και ο έλληνας πρωθυπουργός ανάρτησε βίντεο στο Instagram με στιγμιότυπα από την επίσκεψη του γάλλου προέδρου στην Ελλάδα.

«Ελλάδα και Γαλλία βρίσκονται σήμερα πιο κοντά από ποτέ: πολιτικά, στρατηγικά, οικονομικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Το βίντεο ξεκινά με τον Γάλλο πρόεδρο να απευθύνεται στα ελληνικά λέγοντας «Ελλάς, Γαλλία, συμμαχία», ενώ ακολουθούν εικόνες από κοινές εμφανίσεις και δράσεις των δύο ηγετών σε εμβληματικά σημεία και σημαντικές εκδηλώσεις.

Μεταξύ άλλων, προβάλλονται στιγμιότυπα από τη Ρωμαϊκή Αγορά της Αθήνας, την επιθεώρηση της φρεγάτας «Κίμων», την κοινή συνέντευξη Τύπου στο Μέγαρο Μαξίμου, καθώς και από το ελληνογαλλικό επιχειρηματικό φόρουμ.

Στο ίδιο βίντεο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογραμμίζει ότι «δεν είναι λόγια του αέρα, είναι λόγια τα οποία υποστηρίζονται από πράξεις», ενώ ο Εμανουέλ Μακρόν δηλώνει «ζήτω η φιλία μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας», δίνοντας το στίγμα της πολιτικής βούλησης για περαιτέρω σύσφιξη των σχέσεων.

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΚΟΣΜΟΣ

ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

LIFESTYLE

ΥΓΕΙΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΚΟΣΜΟΣ

ΕΛΛΑΔΑ

1 / 3