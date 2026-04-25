ΣΑΒΒΑΤΟ 25.04.2026 17:35
25.04.2026 17:14

Μακρόν από Νιάρχος προς Κυριάκο Μητσοτάκη: Μοντέλο οικονομικής προόδου η Ελλάδα

Την ιδιαίτερα θετική πορεία της ελληνικής οικονομίας ανέδειξε ο γάλλος πρόεδρος, Εμμανουέλ Μακρόν, κατά την τοποθέτησή του στο ελληνογαλλικό επιχειρηματικό φόρουμ, χαρακτηρίζοντας την Ελλάδα «μοντέλο οικονομικής προόδου» τα τελευταία χρόνια.

Ο γάλλος πρόεδρος αναγνώρισε τη σημαντική άνοδο των επενδύσεων, επισημαίνοντας ωστόσο ότι υπάρχουν ακόμη περιθώρια βελτίωσης. «Έχουμε δει πρόοδο, αλλά δεν βρισκόμαστε ακόμη στο επίπεδο που θα θέλαμε. Μπορούμε να κάνουμε περισσότερα», επισήμανε, δίνοντας έμφαση στην ανάγκη ενίσχυσης της παρουσίας των γαλλικών επιχειρήσεων στη χώρα.

Ο κ. Μακρόν επισήμανε πως οι επενδύσεις από τη Γαλλία στην Ελλάδα δεν ανταποκρίνονται ακόμη στο επίπεδο των κοινών δυνατοτήτων, παρά το γεγονός ότι οι δύο χώρες μοιράζονται ισχυρά στρατηγικά συμφέροντα, τονίζοντας: «Πρέπει να κάνουμε περισσότερα, γιατί έχουμε κοινό όραμα και κοινό ρεαλισμό».

«Ζήτω η φιλία Ελλάδας και Γαλλίας» ήταν το λόγια που χρησιμοποίησε ο γάλλος πρόεδρος, κλείνοντας τον χαιρετισμό του στο ελληνογαλλικό επιχειρηματικό φόρουμ.

«Κλειδί» η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας

Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας αποτελεί «κλειδί» για τη διατήρηση του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου, επισήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναδεικνύοντας τον ρόλο της συνεργασίας μεταξύ κρατών-μελών της ΕΕ σε μια περίοδο διαδοχικών κρίσεων και γεωπολιτικών ανακατατάξεων.

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, η Ευρωπαϊκή Ένωση καλείται να κινηθεί με ταχύτητα και αποφασιστικότητα, αξιοποιώντας τις ευκαιρίες που αναδύονται μέσα από τις προκλήσεις. «Οι κρίσεις είναι πολλές, αλλά φέρνουν και ευκαιρίες – όχι όμως με αδράνεια και εφησυχασμό», υπογράμμισε ο έλληνας πρωθυπουργός, δίνοντας το στίγμα μιας πιο ενεργητικής ευρωπαϊκής στρατηγικής.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην καινοτομία, επισημαίνοντας ότι η ελληνογαλλική συνεργασία μπορεί να αποτελέσει πρότυπο. Η σύμπραξη Ελλάδας–Γαλλία, όπως σημείωσε, δεν περιορίζεται σε τυπικές συμφωνίες, αλλά εδράζεται σε βαθιές σχέσεις εκτίμησης και αμοιβαίας εμπιστοσύνης.

Στο πεδίο της άμυνας, ο πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι η συζήτηση για την ευρωπαϊκή αμυντική πολιτική δεν είναι θεωρητική, αλλά συνιστά «γεωπολιτική αναγκαιότητα», καθώς οι απειλές γίνονται ολοένα και πιο απρόβλεπτες. Αναφέρθηκε, μάλιστα, σε κοινές πρωτοβουλίες με τη Γαλλία, όπως η ναυπήγηση σύγχρονων πλοίων, ως απτό παράδειγμα ευρωπαϊκής συνεργασίας στην πράξη.

Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη η Ευρώπη να αναλάβει μεγαλύτερη ευθύνη για τη συλλογική της άμυνα, ενισχύοντας την αυτονομία της μέσα από κοινές επενδύσεις, ενότητα και αλληλεγγύη.

Στο οικονομικό πεδίο, ο κ. Μητσοτάκης στάθηκε στη σημασία των επενδύσεων στην ενέργεια, τις υποδομές και την ασφάλεια, επισημαίνοντας ότι η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης υστερεί έναντι των ΗΠΑ και της Κίνας, ιδίως στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Για την κάλυψη του επενδυτικού κενού, αναφέρθηκε σε προτάσεις για μείωση της γραφειοκρατίας, ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού και προώθηση μιας ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας.

Ο έλληνας πρωθυπουργός έκανε ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην πρόοδο της χώρας στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τονίζοντας ωστόσο ότι η ενεργειακή μετάβαση απαιτεί και σταθερές πηγές βάσης, χαιρετίζοντας την επανεκκίνηση της ευρωπαϊκής συζήτησης για την πυρηνική ενέργεια.

Καταλήγοντας, επισήμανε ότι Ελλάδα και Γαλλία παραμένουν πλήρως ευθυγραμμισμένες σε αυτή την κοινή ευρωπαϊκή προσπάθεια, σημειώνοντας πως «πίσω από τα κείμενα και τις συμφωνίες με τη Γαλλία υπάρχει κάτι πολύ βαθύ. Υπάρχουν σχέσεις εκτίμησης και αγάπης. Σας διαβεβαιώ ότι η Ελλάδα αγαπά τη Γαλλία».

