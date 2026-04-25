Ο Μακρόν, ο… Αλκίνοος Ιωαννίδης και ο Τζίμης Πανούσης

Έναν… πολύ ελληνικό τρόπο επέλεξε ο γάλλος πρόεδρος για να εκφράσει την ικανοποίησή του για τις συμφωνίες Ελλάδας – Γαλλίας.

Ο Εμανουέλ Μακρόν ανέβασε στον λογαριασμό του στο Facebook φωτογραφία με τη χειραψία που είχε με τον έλληνα ομόλογό του και έγραψε στα στα ελληνικά: «Ελλάς-Γαλλία-Συμμαχία», συνοδεύοντας την ανάρτηση με το τραγούδι των Αλκίνοου Ιωαννίδη και Τζίμη Πανούση «Εγώ κι εσύ μαζί»…

Διαβάστε επίσης:

Η επίσκεψη της Μπριζίτ Μακρόν στη Μαρέβα Γκραμπόφσκι – Μητσοτάκη

Ο… επί της υποδοχής Πίνατ

Τσίπρας: Αντίστροφη μέτρηση για την αλλαγή σελίδας











