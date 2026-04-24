Τσίπρας: Αντίστροφη μέτρηση για την αλλαγή σελίδας

Μπορεί ο χρόνος να μετρά αντίστροφα για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, το οποίο είναι στα σκαριά και αργά ή γρήγορα θα ανακοινωθεί κι επίσημα, ωστόσο και μια άλλη «αντίστροφη μέτρηση» έχει ξεκινήσει με πιο άμεσο ορίζοντα.

Πιθανόν εντάσσεται και αυτή στους εντατικούς ρυθμούς προετοιμασίας του πρώην πρωθυπουργού. Κατά μία έννοια είναι και αυτή μια αλλαγή σελίδας. Και για την ακρίβεια… ιστο-σελίδας.

Πρόκειται για τη νέα ιστοσελίδα του Ινστιτούτου του Αλέξη Τσίπρα, η οποία «ανεβαίνει» το Σάββατο στις 18:00.

Την ανανεωμένη εμφάνιση της ιστοσελίδας προαναγγέλλει σχετικό reel που ανέβηκε στο λογαριασμό του Ινστιτούτου με το σύνθημα «Διεκδικώντας το κοινό μας μέλλον» υπό τον ήχο ενός χρονόμετρου.

