ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24.04.2026 17:52
Λάβρος ο Βλάχος κατά Σκέρτσου και των «αρχοντόπουλων» του Μαξίμου: «Δεν κάνουν μαχόμενη πολιτική»

Πυρά και από τον Γιώργο Βλάχο δέχθηκε ο Άκης Σκέρτσος για τη διαβόητη πλέον ανάρτηση για τις «πελατειακές σχέσεις».

Ο Γιώργος Βλάχος σε συνέντευξη που παραχώρησε στο OPEN αποκάλεσε τον Άκη Σκέρτσο και τους λοιπούς επιτελικούς «αρχοντόπουλα». «Ο κύριος Σκέρτσος και όλοι οι άλλοι που εγώ τους είπα αρχοντόπουλα είναι αυτοί που δεν κάνουν μαχόμενη πολιτική. Όταν κάνεις πολιτική μέσα από ένα γραφείο, εκ του ασφαλούς τι είσαι; είσαι μαχητής; Η δυσκολία είναι να επικοινωνείς με τους πολίτες», είπε χαρακτηριστικά. 

Ο ίδιος διευκρίνισε ότι δεν θέλει να στοχοποιήσει προσωπικά τον Άκη Σκέρτσο. «Εμένα δεν με ενδιαφέρουν τα πρόσωπα. Λέω τα χαρακτηριστικά. Αλλά όταν κάνεις πολιτική εκ του ασφαλούς μέσα από ένα γραφείο, αποκομμένος από την πραγματικότητα, κινδυνεύεις να κάνεις λάθη. Αυτό φωνάζουμε και αυτό λέμε όλοι οι βουλευτές. Είναι δύσκολο να έρθεις στο πεζοδρόμιο, δηλαδή στην καθημερινή επικοινωνία με τους πολίτες και στο τέλος μέσα από αυτή την καθημερινή επικοινωνία των βουλευτών με τους πολίτες κρατάει η ΝΔ και όλα τα κόμματα την επαφή  με την κοινωνία», πρόσθεσε. 

Γιάννης Οικονόμου, Μάκης Βορίδης, Στέλιος Πέτσας και Γιάννης Μπούγας ήταν οι πρώτοι που επέκριναν δημόσια την τοποθέτηση του Άκη Σκέρτσου, ενώ έχουν εκφραστεί ενοχλήσεις και σε ιδιωτικό επίπεδο από την πλειοψηφία των γαλάζιων βουλευτών.

