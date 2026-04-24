Νέα Δημοκρατία: «Στα κάγκελα» οι βουλευτές με τον Σκέρτσο, σε ρόλο «πυροσβέστη» ο Μαρινάκης

Όσοι πίστευαν ότι η ψηφοφορία για τις άρσεις ασυλίας των «γαλάζιων» βουλευτών, τα ονόματα των οποίων βρίσκονται στις δικογραφίες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, επέφερε καταλαγή στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας – καθώς η «γραμμή» τηρήθηκε στο έπακρο – μάλλον έχουν… χάσει επεισόδια.

Αντιθέτως, η Κ.Ο. του κυβερνώντος κόμματος κυριολεκτικά «βράζει» και πλέον ο εκνευρισμός και η απογοήτευση δεν μένουν κάτω από την επιφάνεια, αλλά εκδηλώνονται δημόσια, με τους βουλευτές, όχι μόνο να εκφράζουν τις διαφωνίες τους, αλλά και να «δείχνουν» πρόσωπα ως υπεύθυνα για την επικρατούσα κατάσταση στο εσωτερικό του κόμματος.

Προς το παρόν, στο στόχαστρο των βουλευτών βρίσκεται ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, ο οποίος πριν από μερικές ημέρες με ανάρτησή του στα social media είχε θέσει το ερώτημα «Κοινωνία πολιτών ή κοινωνία πελατών;», γράφοντας, μεταξύ άλλων, ότι «οι συναλλακτικές πελατειακές σχέσεις, το “δούναι” και “λαβείν” μεταξύ ψηφοφόρων και πολιτικού προσωπικού ήταν από συστάσεως ελληνικού κράτους ο βασικός πυρήνας του εθνικού μας προβλήματος».

Η ανάρτηση, πέραν του ότι κρίθηκε ως άστοχη χρονικά, θεωρήθηκε ως ψόγος για τους βουλευτές, σε μια στιγμή που 11+2 εξ αυτών βρίσκονταν σε δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, η οποία και ζητούσε την άρση της ασυλίας τους – με πολλά μέλη της «γαλάζιας» Κ.Ο. να θεωρούν ότι οι κατηγορίες ήταν άδικες και υπερβολικές και ότι οι βουλευτές απλώς έκαναν τη δουλειά τους, προσπαθώντας να βοηθήσουν πολίτες να ξεπεράσουν γραφειοκρατικά προβλήματα.

Σημειώνεται, δε, ότι ο Ά. Σκέρτσος, σύμφωνα με ορισμένες πληροφορίες, είχε θεωρηθεί ως ο εμπνευστής της ιδέας περί ασυμβιβάστου υπουργού και βουλευτή, μιας πρωτοβουλίας που ξεσήκωσε έντονες αντιδράσεις και στο εσωτερικό της Κ.Ο. της Νέας Δημοκρατίας – πέραν του ότι θεωρήθηκε από την αντιπολίτευση ως προσπάθεια «στρίβειν διά του αρραβώνος» σε μια φάση κατά την οποία η κυβέρνηση ήταν στριμωγμένη λόγω της νέας δικογραφίας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Όλα αυτά φαίνεται ότι οδηγούν σε εκρηκτικές καταστάσεις: μέσα σε μια ημέρα, ένα μέλος της κυβέρνησης και δύο πρώην υπουργοί (που και οι δύο είχαν περάσει από το Μαξίμου) άσκησαν δριμεία κριτική – φωτογραφίζοντάς τον με σκληρό τρόπο – στον υπουργό Επικρατείας και τον τρόπο με τον οποίο έμοιαζε να ταυτίζει τη βουλευτική ιδιότητα με ρουσφέτια και διαφθορά:

· «Δεν πιστεύω ότι το θέμα του πελατειακού κράτους ή του ρουσφετολογικού ενδεχομένως προσανατολισμού που έχουν πολλοί οφείλεται στη νομοθετική εξουσία, αλλά σε έναν συνδυασμό πραγμάτων στο πολιτικό μας σύστημα, στο οποίο πρωτίστως ευθύνεται η εκτελεστική εξουσία. Καλό είναι πριν κάνουμε αφορισμούς, να έχουμε σκεφτεί λίγο τι έχουμε πράξει εμείς οι ίδιοι», είπε ο Στέλιος Πέτσας.

· «Το να συζητήσουμε όσοι τριβόμαστε χρόνια με τον κοινοβουλευτισμό, μπορεί να γίνει, αλλά κάποιοι των οποίων η νομιμοποίηση προέρχεται από τον πρωθυπουργό, του οποίου η κυβέρνηση αντλεί νομιμοποίηση από τους βουλευτές, δεν μπορούν να ανοίγουν έτσι συζητήσεις, δεν μπορούν να ασκούν έτσι κριτική», συμπλήρωσε αιχμηρά ο Μάκης Βορίδης.

· «Όποιος δεν έχει διεκδικήσει το σταυρό του ψηφοφόρου δύσκολα αντιλαμβάνεται το πως αυτός κερδίζεται, από την άλλη πλευρά όμως δεν θέλω να πάω και στην άλλη όχθη και να ισχυριστώ ότι δεν έχει αίσθηση του τι συμβαίνει στην κοινωνία και το πως διαμορφώνεται η σχέση εκλογέα και βουλευτή ένας υπουργός ακόμη κι αν δεν έχει διεκδικήσει τον σταυρό και είναι εξωκοινοβουλευτικός», υπερθεμάτισε ο Γιάννης Μπούγας.

Οι πληροφορίες λένε, μάλιστα, ότι οι ανωτέρω δημόσιες τοποθετήσεις είναι ευγενικές σε σχέση με τα όσα λένε οι «γαλάζιοι» βουλευτές ιδιωτικά, με τους περισσότερους, πάντως, να ταυτίζονται με την άποψη που εξέφρασε ο Γιάννης Οικονόμου, ότι «αυτός που τα λέει αυτά, δεν έχει επαρκή επαφή με τη ζώσα και δρώσα πραγματικότητα. Δεν κατανοεί πώς σφυρηλατείται και πώς οικοδομείται ο δεσμός ενός πολίτη με τον πολιτικό οργανισμό και το πρόσωπο που καλείται να τον εκπροσωπεί και είναι άκρως ισοπεδωτικό».

Την ίδια στιγμή, εντύπωση προκάλεσε η δημόσια τοποθέτηση του κυβερνητικό εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη, στη διάρκεια του briefing, ότι οι 11 βουλευτές των οποίων ήρθη η ασυλία θα είναι και πάλι υποψήφιοι στις εκλογές (υπενθυμίζεται ότι ο Κώστας Αχ. Καραμανλής και η Κατερίνα Παπακώστα έχουν δηλώσει ότι δεν θα είναι υποψήφιοι). Η δήλωση Μαρινάκη θεωρείται ως… πυροσβεστική, καθώς σχεδόν εν συνόλω η Κ.Ο. της Νέας Δημοκρατίας έχει ζητήσει μια τέτοια δέσμευση από την κυβέρνηση και το κόμμα.

Η παρέμβαση Μαρινάκη ωστόσο, είχε και δεύτερο σκέλος, καθώς μπροστά στις επιθέσεις κατά του υπουργού Επικρατείας, επιχείρησε να… λειάνει κάπως τα πράγματα, λέγοντας ότι «ουδέποτε ο κ. Σκέρτσος στοχοποίησε τους βουλευτές. Δεν είναι το πρόβλημα αυτής της συζήτησης οι βουλευτές». Εν πάση περιπτώσει, με αυτό το κλίμα, η συνεδρίαση της Κ.Ο. της «γαλάζιας» παράταξης που θα γίνει όσο πιο σύντομα είναι δυνατόν, αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα.

Διπλωματική πηγή: Δεν υπάρχει καμία συμφωνία για την οριοθέτηση ΑΟΖ με την Αλβανία

Μητσοτάκης: Η Ευρώπη στέκεται στο πλευρό της Ουκρανίας από την αρχή του πολέμου

«Τι σημαίνει να είσαι αριστερός σήμερα» – Ο ορισμός κατά τον Τσίπρα