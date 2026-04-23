Διπλωματική πηγή: Δεν υπάρχει καμία συμφωνία για την οριοθέτηση ΑΟΖ με την Αλβανία

Στη διάψευση των δηλώσεων του Αλβανού πρωθυπουργού, Έντι Ράμα -που έκανε λόγο για πρόοδο στις συζητήσεις επίλυσης διμερών ζητημάτων και κυρίως της οριοθέτησης Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης-, προχώρησε η Αθήνα, μέσω ανώτερης διπλωματικής πηγής.

Ο Έντι Ράμα έκανε την Τετάρτη, 22/4, κάποιες αντικρουόμενες τοποθετήσεις, καθώς το πρωί στη συνάντησή του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη ανέφερε ότι δεν υπάρχουν «εκκρεμή ζητήματα», ενώ το βράδυ, μιλώντας στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, έκανε λόγο για ανάγκη επίλυσης σειράς διμερών θεμάτων.

Ανάμεσα σε αυτά έθεσε και την οριοθέτηση της ΑΟΖ, με τον Αλβανό πρωθυπουργό να υποστηρίζει ότι Αθήνα και Τίρανα βρίσκονται κοντά σε συμφωνία, η οποία θα μπορούσε να ολοκληρωθεί ακόμη και έως το τέλος του έτους.

Ωστόσο, ανώτερη διπλωματική πηγή από την Αθήνα ξεκαθαρίζει ότι τέτοια συζήτηση, πολλώ δε μάλλον συμφωνία, δεν υπάρχει.

Υπενθυμίζεται ότι, σε κάθε περίπτωση, το πρώτο που θα έπρεπε να γίνει για τη διευθέτηση του θέματος, θα ήταν η σύνταξη και υπογραφή συνυποσχετικού για την παραπομπή της οριοθέτησης ΑΟΖ στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης.

Ελλάδα και Αλβανία είχαν καταλήξει το 2009 σε συμφωνία στους όρους για τη χάραξη ΑΟΖ, η οποία όμως ακυρώθηκε από το Συνταγματικό Δικαστήριο των Τιράνων έπειτα από προσφυγή της τότε αντιπολίτευσης με επικεφαλής τον Έντι Ράμα.

Νέα προσπάθεια εκκίνησης διαλόγου είχε γίνει τον Οκτώβριο του 2020 για τη σύνταξη του σχετικού συνυποσχετικού, χωρίς ωστόσο να υπάρξει συνέχεια.

Μητσοτάκης: Η Ευρώπη στέκεται στο πλευρό της Ουκρανίας από την αρχή του πολέμου

«Τι σημαίνει να είσαι αριστερός σήμερα» – Ο ορισμός κατά τον Τσίπρα

Χάρης Δούκας: «Ναι» σε μετεκλογική συνεργασία και με Τσίπρα, όχι όμως με ΝΔ – Ο κόσμος θέλει διαφάνεια











