search
ΔΕΥΤΕΡΑ 08.06.2026 20:10
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.06.2026 18:52

Φωτιά στο Λουτράκι: Χειροπέδες σε 70χρονο Γάλλο – Πώς προκάλεσε την πυρκαγιά στη Λίμνη Βουλιαγμένης

08.06.2026 18:52
Untitled design

Σε ύφεση βρίσκεται η φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην Περαχώρα Κορινθίας.

Παρά τη γρήγορη εξέλιξη του συμβάντος, στη λίμνη Βουλιαγμένης στο Λουτράκι, δεν απειλήθηκαν κατοικίες και υποδομές, ενώ για τα αίτια συνελήφθη ένας 70χρονος.

Συγκεκριμένα, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) που έσπευσε στην περιοχή της πυρκαγιάς προχώρησε στη σύλληψη ενός 70χρονου Γάλλου υπηκόου, ο οποίος φέρεται να εκτελούσε αγροτικές εργασίες στην περιοχή χωρίς να έχει λάβει τα προβλεπόμενα μέτρα πυρασφάλειας. 

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχείρησαν συνολικά 106 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης, 6ης και 9ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 30 πυροσβεστικά οχήματα, καθώς και πλήθος εθελοντών. Από αέρος επιχείρησαν περιοδικά 3 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα (το ένα για εναέριο συντονισμό), ενώ συνδρομή παρείχαν υδροφόρες και μηχανήματα έργου των Περιφερειών Αττικής και Πελοποννήσου.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) είχε συνεχή εικόνα του μετώπου από drone της Πυροσβεστικής μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.

Νωρίτερα, είχε σταλεί μήνυμα από 112 σε όσους βρίσκονται στην περιοχή να είναι σε ετοιμότητα.

Ειδικότερα το μήνυμα ανέφερε: «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Περαχώρα της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών».

«Ευτυχώς οι άνεμοι δεν είναι μεγάλης έντασης, έχουν ενισχυθεί τα εναέρια μέσα και ήδη η εικόνα είναι καλύτερη. Ελπίζουμε ότι μέσα στις επόμενες ώρες θα έχει ελεγχθεί η φωτιά», δήλωσε νωρίτερα ο δήμαρχος Λουτρακίου, Γιώργος Γκιώνης μιλώντας στην ΕΡΤ.

Αναφερόμενος στο αν κινδυνεύουν σπίτια, είπε ότι υπάρχουν κατοικίες κοντά στο σημείο της φωτιάς, όμως προς το παρόν δεν υπάρχουν αναφορές για κίνδυνο. Παράλληλα, επισήμανε ότι αρχικά εκδηλώθηκε ένα μέτωπο και μετά από λίγο εμφανίστηκε ένα άλλο σε απόσταση 400 μέτρων.

Πώς προκλήθηκε η φωτιά

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας των ανακριτικών υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος, η πυρκαγιά στην περιοχή της Περαχώρας Κορινθίας φαίνεται να προκλήθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών κοπής βλάστησης με χορτοκοπτικό μηχάνημα που έφερε μεταλλικό δίσκο.

Οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά.

Την ίδια ώρα, με εντολή του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, στην περιοχή μετέβει κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.), προκειμένου να διερευνήσει πλήρως τα αίτια και τις συνθήκες εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

Διαβάστε επίσης

«Έλεγε ότι ζει απομονωμένος γιατί έχει καρκίνο στον πνεύμονα» – Η μαρτυρία γείτονα του Τζέιμς Δαλαμάγκα

Ποινική δίωξη για τέσσερα κακουργήματα στον 37χρονο Παλαιστίνιο που κατηγορείται ότι σχεδίαζε τρομοκρατικό χτύπημα

Κύκλωμα σε πολεοδομίες: Ποια είναι η γ.γ. του δήμου Γαλατσίου που παύθηκε από τη θέση της

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
sharon stone 443- new
LIFESTYLE

H Σάρον Στόουν «εξυμνεί» το Euphoria: Θα έπρεπε να προβάλλεται στα Λύκεια και να το βλέπουν υποχρεωτικά οι γονείς

palaistinios_new
ΕΛΛΑΔΑ

Έρευνα για δίκτυο συνεργών του 37χρονου Παλαιστίνιου, μέλους της Χαμάς – Αναζητούνται δύο άτομα

takis-theodorikakos
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Θεοδωρικάκος σε Σαμαρά: Ξανασκέψου το δεν υπάρχει λόγος να ιδρύσεις στα 75 σου κόμμα

mitsotakis-maksimou-78234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η λογική πίσω από την επίσπευση του ανασχηματισμού: Ποιοι έφυγαν, ποιοι παρέμειναν και γιατί – Όλο το παρασκήνιο

kairos paralia 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: «Σκαρφάλωσε» πάνω από τους 35 βαθμούς η θερμοκρασία την Δευτέρα – Πού «έπιασε ταβάνι»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tsimitselis-new
LIFESTYLE

Τσιμιτσέλης: «Έμαθα ότι σταματάει το Όπου υπάρχει Ελλάδα» - «Δεν έχω υπάρξει πιο μαϊντανός στη ζωή μου» (Video)

alexiou-new
LIFESTYLE

Χάρις Αλεξίου: «Δεν είναι απλό πράγμα για μένα μετά από 50 χρόνια να μη μπορώ να τραγουδήσω…»

areios_pagos
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Άρειος Πάγος: Παράνομοι οι τόκοι, αλλά όχι τα λεφτά πίσω – Έρχεται κύμα αγωγών κατά τραπεζών και servicers

prostimo_troxaia_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πόσο είναι το πρόστιμο αν οδηγούμε με σαγιονάρες - Τι λέει ο ΚΟΚ

Alexis-Tsipras
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέος πάγος Τσίπρα σε ΣΥΡΙΖΑ παρά τη στήριξη από Φάμελλο: Καμία συνεργασία με κόμματα - Μήνυμα για τα ψηφοδέλτια 

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 08.06.2026 20:06
sharon stone 443- new
LIFESTYLE

H Σάρον Στόουν «εξυμνεί» το Euphoria: Θα έπρεπε να προβάλλεται στα Λύκεια και να το βλέπουν υποχρεωτικά οι γονείς

palaistinios_new
ΕΛΛΑΔΑ

Έρευνα για δίκτυο συνεργών του 37χρονου Παλαιστίνιου, μέλους της Χαμάς – Αναζητούνται δύο άτομα

takis-theodorikakos
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Θεοδωρικάκος σε Σαμαρά: Ξανασκέψου το δεν υπάρχει λόγος να ιδρύσεις στα 75 σου κόμμα

1 / 3