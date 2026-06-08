Φωτιά στο Λουτράκι: Χειροπέδες σε 70χρονο Γάλλο – Πώς προκάλεσε την πυρκαγιά στη Λίμνη Βουλιαγμένης

Σε ύφεση βρίσκεται η φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην Περαχώρα Κορινθίας.

Παρά τη γρήγορη εξέλιξη του συμβάντος, στη λίμνη Βουλιαγμένης στο Λουτράκι, δεν απειλήθηκαν κατοικίες και υποδομές, ενώ για τα αίτια συνελήφθη ένας 70χρονος.

Συγκεκριμένα, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) που έσπευσε στην περιοχή της πυρκαγιάς προχώρησε στη σύλληψη ενός 70χρονου Γάλλου υπηκόου, ο οποίος φέρεται να εκτελούσε αγροτικές εργασίες στην περιοχή χωρίς να έχει λάβει τα προβλεπόμενα μέτρα πυρασφάλειας.

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχείρησαν συνολικά 106 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης, 6ης και 9ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 30 πυροσβεστικά οχήματα, καθώς και πλήθος εθελοντών. Από αέρος επιχείρησαν περιοδικά 3 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα (το ένα για εναέριο συντονισμό), ενώ συνδρομή παρείχαν υδροφόρες και μηχανήματα έργου των Περιφερειών Αττικής και Πελοποννήσου.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) είχε συνεχή εικόνα του μετώπου από drone της Πυροσβεστικής μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.

Νωρίτερα, είχε σταλεί μήνυμα από 112 σε όσους βρίσκονται στην περιοχή να είναι σε ετοιμότητα.

Ειδικότερα το μήνυμα ανέφερε: «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Περαχώρα της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών».

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Περαχώρα της Περιφερειακής Ενότητας #Κορινθίας



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice June 8, 2026

«Ευτυχώς οι άνεμοι δεν είναι μεγάλης έντασης, έχουν ενισχυθεί τα εναέρια μέσα και ήδη η εικόνα είναι καλύτερη. Ελπίζουμε ότι μέσα στις επόμενες ώρες θα έχει ελεγχθεί η φωτιά», δήλωσε νωρίτερα ο δήμαρχος Λουτρακίου, Γιώργος Γκιώνης μιλώντας στην ΕΡΤ.

Αναφερόμενος στο αν κινδυνεύουν σπίτια, είπε ότι υπάρχουν κατοικίες κοντά στο σημείο της φωτιάς, όμως προς το παρόν δεν υπάρχουν αναφορές για κίνδυνο. Παράλληλα, επισήμανε ότι αρχικά εκδηλώθηκε ένα μέτωπο και μετά από λίγο εμφανίστηκε ένα άλλο σε απόσταση 400 μέτρων.

Πώς προκλήθηκε η φωτιά

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας των ανακριτικών υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος, η πυρκαγιά στην περιοχή της Περαχώρας Κορινθίας φαίνεται να προκλήθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών κοπής βλάστησης με χορτοκοπτικό μηχάνημα που έφερε μεταλλικό δίσκο.

Οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά.

Την ίδια ώρα, με εντολή του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, στην περιοχή μετέβει κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.), προκειμένου να διερευνήσει πλήρως τα αίτια και τις συνθήκες εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

Διαβάστε επίσης

«Έλεγε ότι ζει απομονωμένος γιατί έχει καρκίνο στον πνεύμονα» – Η μαρτυρία γείτονα του Τζέιμς Δαλαμάγκα

Ποινική δίωξη για τέσσερα κακουργήματα στον 37χρονο Παλαιστίνιο που κατηγορείται ότι σχεδίαζε τρομοκρατικό χτύπημα

Κύκλωμα σε πολεοδομίες: Ποια είναι η γ.γ. του δήμου Γαλατσίου που παύθηκε από τη θέση της