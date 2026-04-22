ΤΕΤΑΡΤΗ 22.04.2026 13:49
Συνάντηση Μητσοτάκη – Ράμα στο Μαξίμου: «Έχουμε μία σημαντική ευκαιρία να λύσουμε εκκρεμή ζητήματα»

«Είναι πάντα καλό να κάνουμε τον απολογισμό σχετικά με τη σημαντική πρόοδο που έχει επιτευχθεί στις διμερείς μας σχέσεις και στη συνεχιζόμενη υποστήριξή μας στο δύσκολο μονοπάτι που ακολουθείτε στον δρόμο προς την Ευρωπαϊκή Ένωση», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη συνάντησή του με τον πρωθυπουργό της Αλβανίας, Έντι Ράμα, νωρίτερα, στο Μέγαρο Μαξίμου. «Αλλά πιστεύω ότι έχουμε και μία σημαντική ευκαιρία να λύσουμε εκκρεμή ζητήματα σχετικά με τις διμερείς μας σχέσεις που ισχυροποιούν μια πραγματική φιλία», τόνισε ο πρωθυπουργός.

Από την πλευρά του, ο κ. Ράμα σημείωσε: «Είμαστε πολύ πρόθυμοι να συνεχίσουμε και να ολοκληρώσουμε ό,τι έχουμε συμφωνήσει μαζί. Τόσο σε επίπεδο στρατηγικής συνεργασίας όσο και όλα τα θέματα που έχουν τεθεί και δεν υπάρχουν άλλες εκκρεμότητες ανάμεσά μας». Επίσης, υπογράμμισε τη σημασία της εισδοχής της χώρας του στην ΕΕ για την αναβάθμιση της περιοχής.

