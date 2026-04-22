ΟΠΕΚΕΠΕ: Δείτε τη συζήτηση για την άρση ασυλίας των 13 βουλευτών της ΝΔ (Live)

Ιδιαίτερο πολιτικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής για την άρση ασυλίας 11+2 «γαλάζιων» βουλευτών, που τα ονόματά τους έχουν εντοπιστεί στις δύο τελευταίες δικογραφίες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Το βασικό ενδιαφέρον εντοπίζεται στη στάση που θα τηρήσει η Κ.Ο. της ΝΔ, καθώς, παρότι οι ίδιοι οι εμπλεκόμενοι βουλευτές έχουν ζητήσει την άρση της ασυλίας τους και η «γραμμή» από την κυβέρνηση είναι υπέρ της άρσης ασυλίας, εντούτοις, σημαντικός αριθμός «γαλάζιων» βουλευτών έχει διαφοροποιηθεί λέγοντας ότι θα ψηφίσει κατά περίπτωση και ότι διαφωνεί με την… χονδρική άρση ασυλιών, ενώ έχει ξεκαθαριστεί ότι δεν τίθεται θέμα κομματικής πειθαρχίας.

Υπενθυμίζεται ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει ζητήσει την άρση ασυλίας για τους Κατερίνα Παπακώστα, Κώστα Καραμανλή, Γιάννη Κεφαλογιάννη, Νότη Μηταράκη, Κώστα Τσιάρα, Κώστα Σκρέκα, Δημήτρη Βαρτζόπουλο, Μάξιμο Σενετάκη, Λάκη Βασιλειάδη, Χρήστο Μπουκώρο και Θεόφιλο Λεονταρίδη. Το αίτημα για άρση ασυλίας για τους Χαράλαμπο Αθανασίου και Τάσο Χατζηβασιλείου προέρχεται από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.

Τσιάρας: Έχω εμπιστοσύνη στον θεσμό της ευρωπαϊκής εισαγγελίας

«Ποιος ο ρόλος του βουλευτή; Είναι να παρατηρεί απλά τα γεγονότα, να διαμεσολαβεί ενδεχομένως για κάποια συμφέροντα ή να ενεργεί για ζητήματα που αφορούν την τοπική κοινωνία και κάποιους συγκεκριμένους πολίτες; Έχουμε κλείσει με τα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας και πολιτείας; Όχι; Παρά τα άλματα από το 2019 και μετά η αλήθεια είναι ότι τα προβλήματα υπάρχουν» ανέφερε στην τοποθέτησή του ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κωστας Τσιάρας ο οποίος εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στον θεσμό της Ευρωπαϊκής εισαγγελίας.

Μηταράκης: Είμαστε συνήγοροι του πολίτη και επιδιώκουμε λύση στα προβλήματά τους

Από την πλευρά του ο Νότης Μηταράκης, έκανε μία εισαγωγή στον ρόλο του βουλευτή προς την κοινωνία.

«Ο ρόλος του βουλευτή δεν περιορίζεται στις αίθουσες του κοινοβουλίου, και η πολιτική δραστηριότητα είναι πιο ευρεία έννοια. Ο βουλευτής είναι ο πρώτος συνήγορος του πολίτη έχει ευθύνη να επισημαίνει προβλήματα πολιτών και να επιδιώκει τη λύση τους, σαφώς με νόμιμο τρόπο» είπε αρχικά.

Για την άρση ασυλίας τόνισε: «Δεν περίμενα ότι μετά από 14 λόγια στην εθνική αντιπροσωπεία θα ζήταγα το λόγο για να ζητήσω την άρση της δικής μου ασυλίας. Δεν στέκει νομικά η άρση ασυλίας, αλλά ζητώ την άρση για πολιτικούς και προσωπικούς λόγους, για να προστατέψω το όνομά μου χωρίς σκιές. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στους θεσμούς της ελληνικής δικαιοσύνης και στο θεσμό της ευρωπαϊκής εισαγγελίας».

Παπακώστα: Ουδέποτε έκανα κάτι παράνομο

Η Κατερίνα Παπακώστα στην τοποθέτησή της επέμεινε στον ισχυρισμό ότι δεν έχει κάνει τίποτε το παράνομο.

«Το καλοκαίρι του 2021 δέχτηκα να μεταφέρω το άιτημα ενός τοπικού κτηνοτρόφου προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ σχετικά με την καθυστερημένη λήψη μιας μεμονωμένης ενίσχυσης, συνδεδεμένης με το 2020. Όπως μου το παρουσίασε και το εξήγησε το θεώρησα εύλογο. Από την επισκόπηση της δικογραφίας προκύπτει αβίαστα ότι ο κτηνοτρόφος απευθύνθηκε σε μένα σε χρόνο πολύ μεταγενέστερο από του διενεργηθέντος ελέγχου. Η δική μου ενασχόληση με το συγκεκριμένο ζήτημα δεν παρήγαγε κανένα παράνομο αποτέλεσμα, καμία οικονομική ζημία. Η συγκεκριμένη υπόθεση δεν αφορά παρά μια απλή διοικητική εκκρεμότητα» είπε για την δικογραφία σε βάρος της.

«Ουδέποτε εγώ άσκησα πίεση, ουδέποτε έδωσα εντολή ουδέποτε έδωσα κάποια παράνομη εντολή, εκανα μόνο αυτό που κάνει κάθε βουλευτής, να ακούει τον πολίτη και το αίτημά του όταν αυτό είναι εύλογο και δίκαιο. Ουδέποτε διανοήθηκα να παραβώ το νόμο πολλώ δε μάλλον να προκαλέσω οικονομική ζημία στα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Δε θα μπορούσα ποτέ να δεχθώ να αιωρείται έστω σκιά. Σας ζητώ να εγκρίνετε την άρση της ασυλίας μου χθες, και να επιτρέψετε να κριθώ ως απλός πολίτης. Έχω εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη και τους εισαγγελικούς λειτουργούς», είπε καταλήγοντας.

Μάξιμος Σενετάκης: Με ελέγχουν για μια επικοινωνία

«Ελέγχομαι αποκλειστικά για μία επικοινωνία με τον τότε διοικητή ΟΠΕΚΕΠΕ που αφορά την περίπτωση ενός και μόνο παραγωγού κτηνοτρόφου. Είχε αμιγώς διαδικαστικό χαρακτήρα, ζητούσε να υποβάλει τροποποιητική δήλωση για να μπορέσει να εισπράξει αυτά που δικαιούται» δήλωσε από το βήμα της Βουλής ο Μάξιμος Σενετάκης, δηλώνοντας αθώος.

«Προκύπτει από το διαβιβαστικό της ευρωπαϊκής εισαγγελίας, πως θεωρεί ότι πρέπει να ελεγχθώ για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε απιστία Ουδέποτε τέλεσα το αδίκημα για το οποίο ελέγχομαι ούτε οποιοδήποτε άλλο αδίκημα. Να ελεγχθώ κι εγώ όπως και οι υπόλοιποι συνάδελφοι, σας ζητώ να ψηφίσετε υπέρ της άρσης της βουλευτικής μου ασυλίας»

Λάκης Βασιλειάδης: «Η εμπλοκή του ονόματός μου μου προκαλεί απορίες και θλίψη»

«Η εμπλοκή του ονόματός μου μου προκαλεί απορίες και θλίψη» δήλωσε ο Λάκης Βασιλειάδης από την πλευρά του.

«Oφείλω πρώτα στον εαυτό μου, στην οικογένειά μου και τα παιδιά και όλο τον κόσμο που με εμπιστεύτηκε όλα αυτά τα χρόνια να αποδείξω ότι δεν υπάρχει τίποτα μεμπτό στην συμπεριφορά μου. Για την ουσία της υπόθεσης οφείλω να απαντήσω στις αρμόδιες αρχές.

Φέρομαι ως πρόσωπο υπό έρευνα που αφορούν συνομιλίες στις οποίες εγώ δε συμμετέχω, συνομιλίες άλλων προσώπων που αφορούν αίτημα για έναν νόμιμο κτηνοτρόφο που δεν προσκόμισε κανένα απολύτως όφελος. Ο ίδιος ο οργανισμός αναφέρει ότι δεν έγινε καμία χάρη υπερ του κτηνοτρόφου πόσο μάλλον καμία παράνομη πράξη Όπως προκύπτει από την ίδια τη δικογραφία ο αναφερόμενος έλεγχος δεν παρατάθηκε ποτέ και διενεργήθηκε κανονικά

Δε θέλω να υπάρξει καμία σκιά στο πρόσωπο μου, από την πρώτη στιγμή που μπήκα στην πολιτική ζητώ την άρση της ασυλίας μου ώστε να μπορέσει η δικαιοσύνη να διερευνήσει την υπόθεση που με αφορά και να καθαρίσω το όνομά μου από αυτή τη σκιά. Για μένα δεν πρόκειται για νομικό ζήτημα, αλλά για ζήτημα ευθύνης απέναντι στους πολίτες» είπε στην τοποθέτησή του.

Μπουκώρος: Δεν έκανα τίποτα παράνομο

Ο Χρήστος Μπουκώρος υπερασπίστηκε τον εαυτό του ισχυριζόμενος ότι η πράξη του ήταν στο πλαίσιο της πολιτικής του δραστηριότητας.

«Τίποτα παράνομο δεν διέπραξα και λειτούργησα στο πλαίσιο της πολιτικής μου δραστηριότητας. Όλοι γνωρίζουμε εδώ μέσα ότι οι εντυπώσεις δημιουργήθηκαν από τους επιλεκτικούς και αποσπασματικούς διαλόγους που δημοσιοποιήθηκαν. Δεν περιμένω να καταλάβει κάποιος που παραγγέλνει σε ένα εστιατόριο της Αθήνας τη μπριζόλα του».

Αναφερόμενος στη στήριξη των συμπολιτών του στην περιφέρειά του σημείωσε πως «έρχονται μαζικά και μου λένε σε ξέρουμε τόσα χρόνια».

Θεόφιλος Λεονταρίδης: Ούτε παρανομία υπήρξε, ούτε καν πρόθεση παρανομίας

Ο Θεόφιλος Λεονταρίδης, είπε μεταξύ άλλων στην τοποθέτησή του: «Η δική μου παρέμβαση το 2021 δεν ήταν για πληρωμή ανύπαρκτων δικαιωμάτων αλλά για πληρωμή που έχει καθυστερήσει λόγω γραφειοκρατίας. Τα χρήματα καταβλήθηκαν τελικά το 2025 μαζί με άλλους δικαιούχους σε όλη την Ελλάδα. Καθυστέρηση πληρωμής για 10 ολόκληρα χρόνια, τα δικαιώματά της υπαρκτά και συνεπώς δικαιούνταν να πληρωθεί. Δεν υπήρξε καμία παρανομία, ούτε καν πρόθεση παρανομίας εκ μέρους μου, ούτε ζημία του δημοσίου, αναρωτιέμαι λοιπόν ποια η ηθική αυτουργία σε απιστία. Ζητώ την άρση της ασυλίας μου».

