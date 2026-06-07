F1: Πέμπτη διαδοχική νίκη για τον Αντονέλι στον επεισοδιακό αγώνα του Μονακό

Ο Ιταλός Κίμι Αντονέλι (Mercedes) πανηγύρισε στο Μονακό την πέμπτη διαδοχική νίκη του στη Formula 1, αυξάνοντας σημαντικά το προβάδισμά του στην κορυφή της βαθμολογίας του παγκοσμίου πρωταθλήματος.

Ο 19χρονος πιλότος, που εκκίνησε από την pole position, παρέμεινε επικεφαλής σε όλους τους 78 γύρους του αγώνα και τερμάτισε μπροστά από τον Βρετανό Λιούις Χάμιλτον (Ferrari) και τον Γάλλο Ιζάκ Χατζάρ (Red Bull), ο οποίος βρίσκεται υπό εξέταση από τους αγωνοδίκες.

Ο Αντονέλι συνεχίζει μια εντυπωσιακή σεζόν, μετρώντας πλέον τέσσερις pole positions και πέντε νίκες στους έξι πρώτους αγώνες της χρονιάς. Στη βαθμολογία προηγείται με 66 βαθμούς του Χάμιλτον και με 68 του Βρετανού ομόσταβλού του, Τζορτζ Ράσελ, ο οποίος έμεινε εκτός βαθμών μετά από ποινή που δέχθηκε στα τελευταία στάδια του αγώνα.

Η Ferrari διατήρησε την παρουσία της στο βάθρο χάρη στον Χάμιλτον, καθώς ο Σαρλ Λεκλέρ εγκατέλειψε 12 γύρους πριν από το τέλος, όταν προσέκρουσε στις μπαριέρες της τελευταίας στροφής λόγω προβλήματος στα φρένα.

Ο Χάτζαρ κατέκτησε το δεύτερο βάθρο της καριέρας του στη φόρμουλα Ένα, παρά τα προβλήματα στον κινητήρα του μονοθεσίου του. Τέταρτος ήταν ο Αυστραλός Όσκαρ Πιάστρι (McLaren), μπροστά από τους Λίαμ Λόσον (Racing Bulls) και Άρβιντ Λίντμπλαντ.

Ο Πιερ Γκασλί (Alpine), αν και τερμάτισε τρίτος στην πίστα, υποχώρησε στην έβδομη θέση μετά από δύο ποινές πέντε δευτερολέπτων για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας στα πιτς. Τη δεκάδα συμπλήρωσαν οι Άλεξ Άλμπον (Williams), Εστεμπάν Οκόν (Haas) και Σέρχιο Πέρες, ο οποίος χάρισε στην Cadillac τον πρώτο βαθμό της ιστορίας της στη φόρμουλα Ένα.

Αντίθετα, ο Μαξ Φερστάπεν (Red Bull) εγκατέλειψε ήδη από τον πρώτο γύρο. Ο Ολλανδός τετράκις παγκόσμιος πρωταθλητής αντιμετώπισε μηχανικό πρόβλημα κατά την εκκίνηση και δεν κατάφερε να διεκδικήσει τη νίκη σε μια πίστα όπου οι προσπεράσεις είναι εξαιρετικά δύσκολες.

Να σημειωθεί ότι το Γκραν Πρι του Μονακό διεκόπη, δέκα γύρους πριν από την ολοκλήρωσή του, λόγω προβλήματος στην άσφαλτο της τελευταίας στροφής της διαδρομής.

Ενώ ο αγώνας διεξαγόταν υπό καθεστώς αυτοκινήτου ασφαλείας, μετά το ατύχημα του Μονεγάσκου Σαρλ Λεκλέρ (Ferrari) στο ίδιο σημείο, η διεύθυνση του αγώνα αποφάσισε να διακόψει τη διαδικασία με κόκκινη σημαία, προκειμένου να επιθεωρηθεί το οδόστρωμα στη συγκεκριμένη περιοχή της πίστας.

Στην εσωτερική πλευρά της στροφής 19 είχε διαπιστωθεί σημαντική φθορά σε τμήμα της ασφάλτου και οι διοργανωτές, σε συνεργασία με τη διεύθυνση του αγώνα, κατέληξαν σε λύση που θα επέτρεπε την αποκατάσταση του οδοστρώματος και την ολοκλήρωση του αγώνα.

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