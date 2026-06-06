Το μοναδικό Toyota κάτω από 20.000 ευρώ είναι full hybrid με 116 ίππους – Καίει 3,7 lt/100km

Η γκάμα της Toyota στην Ελλάδα έχει χτίσει τη φήμη της πάνω στην υβριδική τεχνολογία, όμως μέχρι πρόσφατα η απόκτηση ενός full hybrid μοντέλου απαιτούσε πάνω από 20.000 ευρώ.

Αυτό πλέον αλλάζει, καθώς υπάρχει ένα μοντέλο που όχι μόνο παραμένει κάτω από αυτό το ψυχολογικό όριο, αλλά ταυτόχρονα προσφέρει 116 ίππους, αυτόματο κιβώτιο και επίσημη κατανάλωση μόλις 3,7 λτ./100 χλμ.. Ο λόγος για το νέο Toyota Aygo X Hybrid, το οποίο αποτελεί σήμερα το πιο προσιτό υβριδικό μοντέλο της μάρκας στην ελληνική αγορά και ταυτόχρονα το μοναδικό Toyota με τιμή εκκίνησης κάτω από τις 20.000 ευρώ.

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