«Τι σημαίνει να είσαι αριστερός σήμερα» – Ο ορισμός κατά τον Τσίπρα

Την άποψη ότι αν ζούσαμε σε μια «κανονική ευρωπαϊκή δημοκρατία» θα έπρεπε να παραιτηθεί «σήμερα» ο πρωθυπουργός και να προκηρυχτούν εκλογές εξέφρασε ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας κατά τη συνέντευξη που παραχώρησε στη Μαρία Νικόλτσιου στο πλαίσιο του «11ου Οικονομικού Φόρουμ Δελφών 2026».

Απαντώντας στην ερώτηση «τι σημαίνει να είσαι αριστερός σήμερα», ο Αλ. Τσίπρας υποστήριξε πως «αριστερός σήμερα είναι να αγωνίζεσαι για μια πιο δίκαιη κοινωνία.

«Αριστερός σήμερα είναι να αγωνίζεσαι για μια πιο δίκαιη κοινωνία να έχεις ως πυξίδα λειτουργίας τη δημοκρατία, τη συμπερίληψη, να είσαι έντιμος και αφοσιωμένος στο λαό και στην πατρίδα. Αυτό είναι για μένα το αξιακό πλαίσιο που καθορίζει την αριστερή μου ταυτότητα», είπε χαρακτηριστικά.

Συνάντηση Μητσοτάκη – Ντομπρόβσκις και… δόση 1,18 δισ. από το Ταμείο Ανάκαμψης

Κοβέσι για το αν υπάρχουν κι άλλες υποθέσεις σαν αυτή του ΟΠΕΚΕΠΕ: «Θα ρωτήσω το… μαντείο, είμαστε στους Δελφούς» (video)

Στο στόχαστρο ο Σκέρτσος: Μύδροι εναντίον του από Βορίδη, Πέτσα και Μπούγα