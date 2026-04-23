Χάρης Δούκας: «Ναι» σε μετεκλογική συνεργασία και με Τσίπρα, όχι όμως με ΝΔ – Ο κόσμος θέλει διαφάνεια

Για μία προοδευτική διακυβέρνηση μετεκλογικά, χωρίς αποκλεισμούς, αλλά όχι με τη Νέα Δημοκρατία, έκανε λόγο ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, στο φόρουμ των Δελφών. Ο Δήμαρχος Αθηνάιων δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο μετεκλογικής συνεργασίας του ΠΑΣΟΚ και με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, αφού μόνο για τη Νέα Δημοκρατία έθεσε «κόκκινη γραμμή», ενώ τόνισε πως το ΠΑΣΟΚ θα πρέπει να γίνει πιο τολμηρό και εξήγησε τι εννοεί.

Σε σχέση με τις υποθέσεις διαφθοράς, με φόντο και τις δηλώσεις της Ευρωπαίας Εισαγγελέως Λάουρα Κοβέσι στο Φόρουμ των Δελφών, ο Χάρης Δούκας τόνισε:

«Νομίζω ότι είχε πολύ ξεκάθαρα μηνύματα. Μου έκανε εντύπωση κι ένα ερώτημα που έβαλε. Είναι κάποιος, λέει, που δεν θέλει να συνεχιστεί αυτή η έρευνα; Υπάρχει κάποιος; Και αν ναι, ποιος είναι αυτός; Κι ένα δεύτερο μήνυμα είναι ότι η Εισαγγελία κάνει τη δουλειά της. Δεν μπορούμε να χτυπάμε θεσμούς. Πρέπει να κάνει τη δουλειά της σωστά κι εμείς τη δικιά μας. Και επειδή υπάρχει και μια περιρρέουσα ατμόσφαιρα, την έχω ακούσει και από κυβερνητικά στελέχη, δυστυχώς, ότι αυτά τα πράγματα γίνονται στη χώρα μας. Ο πελατειασμός. Και το κράτος φέουδο. Και η νομή της εξουσίας. Βεβαίως, εδώ συζητάμε για διαφθορά και διαπλοκή. Μου έκανε εντύπωση, επίσης, ότι είπε η κ. Κοβέσι πως αυτό δεν είναι η εικόνα που εκείνη αισθάνεται ότι θέλουν οι πολίτες της χώρας. Και αυτή είναι η αλήθεια, νομίζω ότι ο κόσμος θέλει κάτι διαφορετικό, θέλει διαφάνεια, θέλει έναν άλλο τρόπο και ένα άλλο μοντέλο ανάπτυξης. Και γι’ αυτόν τον λόγο πρέπει να σπάσουμε τον πελατειασμό όσο σκληρό κι αν είναι.

Όταν ανέλαβα τον Δήμο, ήρθαμε μπροστά σε εγκληματική οργάνωση. Σε ένα σκάνδαλο που αφορούσε τη δημοτική αστυνομία και την πολεοδομία. Το στείλαμε αμέσως στη Δικαιοσύνη και τους ξηλώσαμε όλους. Οφείλω όμως και να πω ότι πέρασαν δύο χρόνια και ακόμα δεν έχει τελεσιδικήσει. Νομίζω πρέπει να κινούμαστε με μεγάλη ταχύτητα και να μην αφήνουμε έωλα ερωτήματα. Αυτό δεν κάνει συνολικά καλό σε κανέναν. Και ταυτόχρονα δημιουργείται κι ένα άσχημο κλίμα, μια δυσπιστία μόνιμη. Άρα χάνεται η εμπιστοσύνη στους πολίτες. Και αυτό πια αρχίζει να γίνεται και θέμα δημοκρατίας. Όταν χάνεται η εμπιστοσύνη στους θεσμούς, από τους πολίτες, στη δημοτική Αρχή, στην Πολιτεία, τότε νομίζω ότι το πρόβλημα είναι πια κρίση δημοκρατίας».

Τα φλέγοντα ζητήματα του Δήμου Αθηναίων

Ως προς τα θέματα της Αθήνας, ο κ. Δούκας αναφέρθηκε ιδιαίτερα στον υπερτουρισμό, στα όρια που πρέπει να μπουν και στο «πάγωμα» των Airbnb, στα έργα του μετρό, στη δημοτική συγκοινωνία, στη διπλή ανάπλαση, καθώς και στα οικονομικά του δήμου.

Σε ερώτηση για την Κεντροαριστερά και τα σχόλια για «κοινή γραμμή Τσίπρα-Δούκα» με αφορμή το βιβλίο για τον Γιάννη Μπουτάρη, ο κ. Δούκας απάντησε: «Ήταν ένα πάνελ αυτοδιοικητικό. Θυμίζω ότι και ο πρόεδρος είχε ξεκινήσει με την Ανοιχτή Πόλη στον Δήμο της Αθήνας δημοτικός σύμβουλος, ήταν περιφερειάρχης. Και ήταν και ο Μόραλης. Και θυμίζω ότι ο Μπουτάρης ήταν από τις πρώτες υπογραφές που είχα πάρει μαζί με τον Καμίνη και με είχε τότε ενθουσιάσει πάρα πολύ. Ήμασταν στα πρώτα βήματα. Ήθελα ενθάρρυνση. Και είχα εντυπωσιαστεί πάρα πολύ που υπέγραψε και ο Μπουτάρης για εμένα γιατί ήταν δήμαρχος Θεσσαλονίκης. Και θυμάστε τότε το κλίμα. Και είχε βγει μπροστά στη συμφωνία των Πρεσπών και μου είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση τότε. Και γι’ αυτό και το είπα. Και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν νομίζω ότι πια κανείς, μετά από 10 χρόνια στον δικό μας χώρο, βάζει θέμα για αυτήν τη συμφωνία, πώς πρέπει να προχωρήσει και πόσο σημαντική είναι».

Αμέσως μετά, ο δήμαχρος Αθηναίων σημείωσε: «Τώρα συμμετέχω και σαν αντιπρόεδρος στην Επιτροπή Περιφερειών σε συζητήσεις σε όλη την Ευρώπη. Και οφείλω να σας πω ότι οι συζητήσεις στην Κεντροαριστερά έχουν ένα βασικό πρόταγμα. Πήγα, για παράδειγμα, στη Γαλλία και για τις αυτοδιοικητικές εκλογές και τις πολύ μεγάλες νίκες που πέτυχαν οι Σοσιαλιστές, φτιάχνοντας μέτωπα στο Παρίσι, στη Μασσαλία και αλλού. Είναι πώς θα μπορέσουμε να ενώσουμε δυνάμεις οι Σοσιαλιστές. Ξεκινούν οι Σοσιαλιστές την πρωτοβουλία και μαζεύουν δυνάμεις από την οικολογία, από την αριστερά, από το φιλελεύθερο κέντρο. Και κάνουν πολύ μεγάλα μέτωπα για να χτυπήσουν τη δεξιά και την ακροδεξιά της Δύσης και να πετύχουν πολύ μεγάλες νίκες».

«Ναι» σε μετεκλογική συνεργασία με προοδευτικές δυνάμεις

Σχετικά με τα μετεκλογικά, τόνισε: «Πρωταρχικός μας στόχος είναι να είμαστε πρώτο κόμμα. Δεν είναι το ΠΑΣΟΚ πρώτο κόμμα, δεν μπορεί να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Εάν είμαστε πρώτο κόμμα, θα πρέπει να συνεργαστούμε με όσους πιστεύουν στην προοδευτική διακυβέρνηση. Να πω ότι είχε εκλογές στη Δανία και η εμβληματική πρωθυπουργός που κατέβηκε πάλι με τους Σοσιαλιστές δεν πήγε πάρα πολύ καλά. Γιατί; Διότι λένε οι αναλύσεις ότι δεν είχε ξεκαθαρίσει με ποιους θα πάει και ποιους θα αφήσει προεκλογικά. Το άφησε λίγο θολό για να πάρει από παντού ψήφους. Και τελικά έστελνε και ψήφους στη δεξιά και στην ακροδεξιά. Εμείς, λοιπόν, στο ΠΑΣΟΚ πήραμε μια πολύ σημαντική απόφαση. Είπαμε ένα μεγάλο όχι σε οποιοδήποτε σενάριο συγκυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία. Φανταστείτε να μην το είχαμε πάρει αυτό, με όλα αυτά που ακούγονται».

Για το κατά πόσο αυτό μπορεί να τηρηθεί, όταν ένα κομμάτι του ΠΑΣΟΚ είναι ανοιχτό σε μια πιθανή μετεκλογική συμπόρευση με τη Νέα Δημοκρατία, ο κ. Δούκας επεσήμανε: «Είναι απόφαση Συνεδρίου. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην τηρηθεί. Είμαστε δημοκρατικό κόμμα και σεβόμαστε όλες μας τις αποφάσεις. Πλέον αυτό είναι δεδομένο. Και θέλω να πω κάτι. Γιατί κι εγώ άκουσα πάρα πολλά ότι είμαι εμμονικός και άλλα. Φανταστείτε να είχε γίνει το Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, να μην είχε πάρει αυτήν την απόφαση και να ερχόντουσαν την επόμενη εβδομάδα ακριβώς που ήρθαν οι νέοι φάκελοι και όλα αυτά τα οποία συζητάμε στη χώρα. Τι μήνυμα θα είχαμε δώσει. Λέω, λοιπόν, ότι πήραμε αυτήν την απόφαση και είπαμε επίσης προοδευτική διακυβέρνηση. Άρα αυτό τι σημαίνει; Σημαίνει ότι θα πρέπει να βρούμε κοινό τόπο την επόμενη των εκλογών για να δημιουργήσουμε την προοδευτική διακυβέρνηση, όπως και είναι το αίτημά μας».

Ειδικά για συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα, υπογράμμισε: «Καταρχάς λέμε με κόμματα. Δεν ξέρω. Θα πρέπει να ακούσουμε ποια κόμματα θα υπάρξουν και ποια θα είναι τα προτάγματά τους. Όμως, το έχω πει πάρα πολλές φορές ότι ο διάλογος είναι χωρίς αποκλεισμούς και χωρίς παρακάλια. Το τανγκό θέλει δύο. Εμείς έχουμε βάλει στο Συνέδριο τα προτάγματά μας. Καμία συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία, προοδευτική διακυβέρνηση, έχουμε καθαρό πρόγραμμα και νομίζω ότι πρέπει να συζητήσουμε καθαρά. Και το έχω πει πάρα πολλές φορές. Όχι να φαίνεται ότι είναι νομή εξουσίας. Τώρα, μπροστά και καθαρά. Γι’ αυτό και επέμενα να είναι όλα γνωστά. Τα κόμματα δεν είναι kinder έκπληξη. Και όποιος θέλει και έχει τις ίδιες προτάσεις και απόψεις να δούμε πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε αυτές τις συνθήκες για να υπάρξει πολιτική αλλαγή στον τόπο. Το θέμα δεν είναι τα πρόσωπα, είναι οι πολιτικές. Αν πιστεύουμε, για παράδειγμα, ότι θέλουμε να χτυπήσουμε τη διαφθορά, τη διαπλοκή, το πελατειακό κράτος και να κάνουμε πολύ μεγάλες αλλαγές, και αν σε αυτές συμφωνήσουμε, τότε νομίζω ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε».

Όταν ρωτήθηκε ποιος είναι ο λόγος που ως κόμμα δεν πάει και τόσο καλά δημοσκοπικά, αν έχουν πρόβλημα οι πολιτικές ή τα πρόσωπα, ο κ. Δούκας απάντησε: «Το έχω πει πάρα πολλές φορές. Για μένα το πρόβλημα είναι βαθιά πολιτικό. Και είναι ότι πολλές φορές, ενώ εμφανίζουμε ένα πρόγραμμα, το οποίο έχει πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία και σημεία και είναι συνεκτικό, πολλές φορές μοιάζει να μην είναι αρκετά τολμηρό. Και όταν δεν εμφανίζουμε τολμηρές αλλαγές, τότε ο κόσμος σου λέει “όλοι ίδιοι είναι”. Και ακούει εύκολες φωνές λαϊκισμού και πάει προς τη δεξιά και την ακροδεξιά. Τι θα πει τολμηρό; Φανταστείτε πόσο μεγάλη μάχη έδωσα κι εγώ προσωπικά για να πούμε το όχι στη συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία. Το θεωρούσαν κάποιοι τρομερό και τολμηρό. ΠΑΣΟΚ είμαστε. Δεν πρέπει να το πούμε αυτό; Είναι τολμηρό να πεις ότι πρέπει να φορολογήσουμε τους υπερπλούσιους; Είναι τολμηρό να πεις ότι είναι δυνατό να βγάζουν μερίσματα με 5% οι τράπεζες και να έχουν 5% φορολόγηση; Ξεκινάμε, λοιπόν, στις τράπεζες. Είναι δυνατόν οι τράπεζες σήμερα να έχουν υπερκέρδη δισεκατομμυρίων και να δίνουν μέρισμα μόλις 5% και αυτό, γιατί έχει αλλάξει η σύνθεση, να είναι ξένοι επενδυτές και να φεύγουν όλοι στο εξωτερικό; Πόσος είναι ο φόρος που πληρώνουμε όλοι εμείς; Ξεκινάει από 15%, 20% και φτάνει 40%. Τα δισεκατομμύρια των τραπεζών είναι δυνατόν τα μερίσματα να είναι με 5%; Αυτό είναι κοινωνικά άδικο. Πρέπει να είναι σίγουρα διπλάσιο. Ήταν διπλάσιο και μειώθηκε. Δεν θα έπρεπε να έχει γίνει τόσο καιρό; Να μια δράση άμεση, που θα έπρεπε να έχει αποτυπωθεί και να έχει γίνει πράξη. Αυτές οι αλλαγές.

Να πω και κάτι άλλο. Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης κέρδισε τις εκλογές με τρία συνθήματα. Tax the rich και το έκανε πράξη. Δεν το ήθελε ο κυβερνήτης, τελικά έγινε. Δεύτερο ήταν δωρεάν δημοτική συγκοινωνία, θα το κάνει ελπίζω. Και τρίτο ήταν πάγωμα ενοικίων. Το λέω γιατί τρία κεντρικά διακυβεύματα φάνηκαν τότε ριζοσπαστικά και εκείνος ξεκινά να τα κάνει πράξη ένα-ένα. Με αυτά τα τρία γύρισε όλη την ιστορία και δημιούργησε μια συνθήκη ανατροπής με τον Τραμπ. Άρα τι θέλουμε εμείς; Τρεις εμβληματικές».

Σχετικά με τον Δήμο Αθηναίων και το μέχρι τώρα διάστημα της θητείας του, τόνισε: «Είναι 28 μήνες. Δεν βάζω τους τρεις μήνες της μετάβασης. Ένα κρίσιμο, νομίζω, για εμάς θέμα ήταν ένα άλλο μοντέλο διακυβέρνησης. Δηλαδή, κάναμε σημαντικές αλλαγές και δομικές. Για παράδειγμα, φτιάξαμε μια νέα γενική διεύθυνση κοινωνική. Ταυτόχρονα, για να δείξουμε ότι πιστεύουμε πάρα πολύ στους εργαζομένους του Δήμου της Αθήνας, τους αξιοποιήσαμε στον μέγιστο βαθμό. Για παράδειγμα, ο γενικός γραμματέας του Δήμου, που πάντα είναι ένα πολιτικό πρόσωπο, στη δική μας περίπτωση είναι ένας υπάλληλος του Δήμου Αθηναίων. Ο οποίος δεν ξέρω τι ψηφίζει, αλλά ξέρω ότι κάνει εξαιρετικά τη δουλειά του. Και έτσι και τον επιλέξαμε. Να πω, επίσης, ότι στηρίζουμε πάρα πολύ και το κομμάτι των γυναικών που συμμετέχουν. Και έχουμε το μεγαλύτερο ποσοστό αντιδημάρχων γυναίκες και γυναίκες σε πάρα πολύ κρίσιμα πόστα. Για πρώτη φορά είχαμε αντιδήμαρχο στην Καθαριότητα και έχουμε γυναίκα πρόεδρο δημοτικού συμβουλίου, γυναίκα στα κοινωνικά. Το λέω αυτό γιατί έχει μια σημασία. Γιατί πολλές φορές λέμε λόγια, εμείς κάνουμε μεγάλες αλλαγές στην πράξη. Και τρίτο στο κομμάτι των δομικών αλλαγών είναι ότι κανένας δεν έχει κλειστό σύστημα. Μου έλεγαν “δήμαρχε, είναι δικιά μου η αντιδημαρχία και ελέγχω το χαρτοφυλάκιό μου”. Μπράβο, λέω, πολύ ωραία. Την επόμενη χρονιά αλλάζουν όλοι οι αντιδήμαρχοι. Και κάθε χρονιά τους αλλάζουμε όλους. Δεν υπάρχουν κλειστά συστήματα. Υπάρχει ένα πρόταγμα, η αλλαγή σελίδας στον Δήμο, με δεσμεύσεις που όλοι υπηρετούμε, από όποιο πόστο».

Στη συνέχεια ο δήμαρχος Αθηναίων επεσήμανε: «Το μεγαλύτερο έργο αυτή τη στιγμή από πλευράς οικονομικής είναι ο Βοτανικός και η ανάπλαση που γίνεται εκεί. Μια παλιά χωματερή, παράνομη χωματερή. Όταν ανέλαβα υπήρχαν 150.000 τόνοι σκουπιδιών. Εκεί που φτιάχναμε τα γήπεδα, υπήρχαν βουνά από χώματα. Το λέω η ανάπλαση των φτωχών, γιατί δεν είναι όπως το Ελληνικό, ένα ατελείωτο real estate. Είναι χωματερή, η πίσω αυλή της Αθήνας, δεν την άγγιζε κανείς. Πολλά σχέδια, 18 και πλέον χρόνια ιστορία. Κι όμως, εκεί τώρα είναι μια κοσμογονία έργων. Έχουν φύγει τα σκουπίδια. Φτιάχνεται χώρος πρασίνου, φτιάχνουν τα γήπεδα. Φτιάχνεται μια νέα λεωφόρος, η λεωφόρος Προφήτη Δανιήλ με 2 συν 2 λωρίδες, για να βάλουμε τάξη στο κυκλοφοριακό στον Ελαιώνα και να μειώσουμε την πίεση στον Κηφισό. Φτιάχνουμε ένα τεράστιο πάρκο, μιάμιση φορά ο Εθνικός Κήπος. Αναδεικνύουμε παλιά ρέματα που είχαν μπαζωθεί, όπως το ρέμα του Προφήτη Δανιήλ, και φτιάχνουμε και τη γέφυρα τώρα για να περνάει πάνω από το ρέμα. Συνολικά, μια ανάπλαση που θα είναι έτοιμη το 2027, μαζί με το ποδοσφαιρικό γήπεδο και τις άλλες υποδομές και θα αποτελέσει καταλύτη για τη συνολική ανάπλαση της περιοχής του Ελαιώνα.

Είχαμε πει από την αρχή ότι θα βάλουμε και τέλος στην ταλαιπωρία του μεγάλου περιπάτου. Μετά από τρεις μήνες, από όταν αναλάβαμε, δώσαμε την Πανεπιστημίου, τέλειωσε η ταλαιπωρία εκεί. Πριν λίγες ημέρες δώσαμε και την Όλγας, νομίζω είναι ένα στολίδι. Από εκεί και πέρα, τα γνωστά έργα της καθημερινότητας που παλεύουμε».

Για τα έργα του μετρό, ο δήμαρχος Αθηναίων υπογράμμισε: «Επειδή πολλές φορές συζητάμε για το μετρό, λένε ότι ο δήμαρχος είναι κατά. Το μετρό είναι ένα φιλοπεριβαλλοντικό, φιλοκοινωνικό μέσο, που το θέλουμε πάρα πολύ και πρέπει να γίνει. Η γραμμή 4 είναι μια γραμμή πάρα πολύ κρίσιμη και σημαντική. Χρέος μας, όμως, είναι τα έργα αυτά να τρέχουν σωστά. Εμείς ξέραμε ότι θα είναι έτοιμο το 2028. Μετά μας είπαν 2029, τώρα λένε 2032, μπορεί και 2034. Δεν ξέρω. Μακάρι να είναι το 2028. Θα μας πει κάποιος πότε θα είναι έτοιμο; Λένε, για παράδειγμα, ότι μπορεί να έρθει το 2032. Ρωτάω, λοιπόν, εγώ. Τότε τις πλατείες γιατί τις έχουμε κλείσει; Και θα είναι 7 χρόνια κλειστές οι πλατείες; Και αφού δεν γίνονται έργα εκεί, γιατί τις καταστρέψαμε από τώρα, όταν ο μετροπόντικας θα περάσει μετά από τρία χρόνια; Και το λέω αυτό γιατί πήγα στη Ρώμη, που γίνονται μεγάλα έργα μετρό, στην Κωνσταντινούπολη μου τα έδειχνε το Ιμάμογλου, δυστυχώς, είναι ακόμα φυλακισμένος. Όμως, συνεχίζονται τα έργα εκεί.

Στον Λόφο του Στρέφη έχουν γίνει κάποια έργα που σχετίζονται με έναν χώρο που είναι το μπάσκετ και μια παιδική χαρά. Ολοκληρώνεται σχεδόν ο φωτισμός. Υπήρχε μια κοινωνική ειρήνη. Δυστυχώς, πήγαμε πίσω με κάποια επεισόδια που έγιναν. Νομίζω θα επανέλθουμε στην πρότερη κατάσταση. Θέλουμε κοινωνική ειρήνη, να προχωράνε τα έργα. Και ο Λόφος να ανήκει σε όλους και να μπορούν όλοι οι κάτοικοι να τον χαίρονται».

Για το ζήτημα του τουρισμού, ο κ. Δούκας ανέφερε: «Είμαστε ήδη top προορισμός, ο νούμερο ένα προορισμός στην Ελλάδα. Πάνω από 8 εκατομμύρια τουρίστες. Σκεφτείτε μια πόλη 700.000 κατοίκων, δέχεται 8 εκατομμύρια τουρίστες. Η μητροπολιτική φτάνει τα 3 εκατομμύρια και αυτοί που μπαίνουν και βγαίνουν μπορεί και λίγο περισσότερο. Αλλά οι επίσημες καταγραφές για την περίφημη Α’ Αθήνας είναι κοντά στις 700.000 και υποδεχόμαστε στην περιοχή αυτή 7,5 με 8 εκατομμύρια. Δηλαδή 10 φορές επάνω. Άρα είμαστε νούμερο ένα προορισμός, δεν είμαστε χόπινγκ για νησιά. Μένουν 4 και 5 φορές.

Για τη δημοτική συγκοινωνία σημείωσε ότι «δεν είχε ποτέ η Αθήνα. Μια πολύ αναλυτική δουλειά έγινε σε συνεργασία και με τους κατοίκους. Φτιάξαμε 7 αναλυτικές διαδρομές. Το πρόβλημα στην Αθήνα ποιο είναι; Μπορείς να πας από αρκετές περιοχές στο κέντρο της Αθήνας, δεν μπορείς να πας από περιοχή σε περιοχή. Άρα φτιάξαμε 7 αναλυτικές διαδρομές. Τις 4 τις εγκρίναμε με τον ΟΑΣΑ με τα υπουργεία. Τις εντάξαμε στο Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο και αυτήν τη στιγμή είμαστε σε φάση να προκηρυχθεί η διαδικασία και να έχουμε τα επόμενα δύο χρόνια δωρεάν δημοτική συγκοινωνία σε 4 διαδρομές, κυρίως στις περιοχές που είναι κοντά στον Κηφισό, σε απομακρυσμένες, Σεπόλια αλλά και Πατήσια, Κολωνό, στις δύσκολες περιοχές για να μειώσουμε και την κυκλοφοριακή φόρτιση και να βοηθήσουμε συνολικά τις μετακινήσεις μαζί με τη γραμμή 4 του μετρό.

Κάναμε μια μελέτη και μπήκε αυτό στο κοινωνικό κλιματικό ταμείο. Ότι αν μειώσουμε τους χρόνους αναμονής στο μετρό από 6 σε 3 λεπτά, είναι σαν να φτιάξεις ένα νέο δρόμο 150 χλμ. στην Αθήνα. Μπήκε και αυτό στο Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο. Μαζί, λοιπόν, και με τους νέους συρμούς, νομίζω θα δώσουμε μια μεγάλη ανάσα. Δεν είναι εύκολες οι λύσεις».

Σε ερώτηση «τι λεφτά έχει ο Δήμος στη διάθεσή του», ο κ. Δούκας απάντησε: «Ο προϋπολογισμός του Δήμου είναι κοντά στα 700 εκατομμύρια. Αν δείτε τον προϋπολογισμό σε άλλες πόλεις, μητροπόλεις, πρωτεύουσες της Ευρώπης, θα καταλάβετε ότι είναι επί 10 στο ελάχιστο. Δηλαδή, ανά πολίτη είναι τον χρόνο 700 ευρώ. Τον χρόνο ο Δήμος της Αθήνας σε κάθε πολίτη μπορεί να διαθέσει περίπου 700 ευρώ και τέλος. Λέμε τα ποσοστά, τα νούμερα, όπως είναι. Το 2,7% του κρατικού προϋπολογισμού στη χώρα μας πάει στη Τοπική Αυτοδιοίκηση. Στην Ιταλία πάει 28%, στην Ισπανία 25%, στη Γαλλία 30%. Λέω απλά κάποια νούμερα για να καταλάβουμε πού βρισκόμαστε. Άρα προσπαθούμε με πολύ μικρά νούμερα και τρομακτικούς περιορισμούς να δημιουργήσουμε πολύ μεγάλες επιδράσεις. Σε σχέση με τρία χρόνια πριν, ο προϋπολογισμός του Δήμου της Αθήνας είναι κατά 30% μειωμένος. Με πληθωρισμό, με ακρίβεια, με πολέμους, με ενεργειακό κόστος, ο προϋπολογισμός της Αθήνας είναι μειωμένος κατά 30%».

«Γυρνάμε όλον τον πλανήτη για να βρίσκουμε χρηματοδότες. Και παλεύουμε πάρα πολύ με ιδιώτες. Και βεβαίως προσπαθούμε με ανταγωνιστικά προγράμματα. Κατεβαίνουμε σε όποια πρόσκληση υπάρχει, είτε είναι διεθνής είτε είναι ευρωπαϊκή. Τώρα θα παλέψουμε και με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα, επειδή θα υπάρξουν σχετικές ανακοινώσεις στο επόμενο διάστημα. Άρα προσπαθούμε να καλύψουμε το οικονομικό μας, την οικονομική μας δυστοκία, με χρηματοδοτήσεις από ιδιωτικούς φορείς από ευρωπαϊκούς και παγκόσμιους», κατέληξε ο δήμαρχος Αθηναίων.

