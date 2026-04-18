Συρίγος σε Αναστασοπούλου: «Σταυρό κουβαλάς με τον Πορτοσάλτε» – «Αγωνιστικούς χαιρετισμούς» (Video)

Το δικό του μήνυμα στη Μαρία Αναστασοπούλου θέλησε να στείλει ο Νίκος Συρίγος μέσα από τον «αέρα» του Χαμογέλα και πάλι.

Όπως ακούστηκε στην εκπομπή, η δημοσιογράφος δεν αποκλείεται να συνεχίσει την εκπομπή της στον ΣΚΑΪ μαζί με τον Άρη Πορτοσάλτε, όπως και τη φετινή σεζόν, με τον Νίκο Συρίγο να της στέλνει αγωνιστικούς χαιρετισμούς.

«Θέλω να στείλω τους αγωνιστικούς χαιρετισμούς μου και τη συμπαράστασή μου στη Μαρία Αναστασοπούλου, αν έμαθε από εμάς ότι του χρόνου θα είναι με τον Άρη Πορτοσάλτε. Πραγματικά θέλει μεγάλη συμπαράσταση», είπε αρχικά ο Νίκος Συρίγος.

«Μαράκι μου σταυρό κουβαλάς, τι να κάνουμε, το καταλαβαίνουμε, συμπαραστεκόμαστε», συνέχισε.

Η Σίσσυ Χρηστίδου σχολίασε: «Μόλις μιλήσαμε για συναδελφική αλληλεγγύη» για να πάρει την .απάντηση: «Δεν αισθάνομαι συνάδελφος του κ. Πορτοσάλτε. Δεν κάνουμε την ίδια δουλειά».

