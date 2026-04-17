search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17.04.2026 23:33
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

Συγκινημένος ο Γιώργος Θεοφάνους μιλά για την Μαρινέλλα: «Είναι μέσα στην οικογένειά μου, έχουμε ζήσει πάρα πολλά πράγματα»

Για τη σχέση του με την Μαρινέλλα μίλησε ο Γιώργος Θεοφάνους, που βρέθηκε καλεσμένος του Γιώργου Λιάγκα στο «Πρωινό» την Παρασκευή.

Ο συνθέτης και στιχουργός, αποκαλώντας την Μαρινέλλα «δεύτερη μαμά» τόνισε ότι η σπουδαία ερμηνεύτρια ήταν μέσα στο σπίτι του και είχαν συνεργαστεί στο παρελθόν, με αποτέλεσμα μέχρι και σήμερα να μην μπορεί να την «αποχωριστεί».

«Είναι μία δύσκολη μέρα σήμερα για εμένα, γιατί είναι το μνημόσυνο της μαμάς μου. Τώρα, μιλάς για την άλλη μου μαμά εμένα, τη Μαρινέλλα. Την έχω στο τηλέφωνό μου ακόμα στο «Μ»… στο «μαμά». Και τα μηνύματα τα κρατάω. Δεν μπορώ να τα σβήσω. Δεν μπορώ να κάνω αλλιώς. Είναι μέσα στην οικογένειά μου, έχουμε ζήσει πάρα πολλά πράγματα με τη Μαρινέλλα. Στήριξε την Κύπρο μας τόσο πολύ. Έχει πει πράγματα, τα οποία μπορεί να μην έγιναν μεγάλες επιτυχίες, αλλά ήταν σταθμοί».

Σε άλλο σημείο μάλιστα, αφηγούμενος μία από τις κοινές εμπειρίες με τη Μαρινέλλα, αναφέρθηκε σε μία από τις συνεργασίες τους, αποκαλύπτοντας, ότι η ερμηνεύτρια είχε επιχειρήσει να μάθει την κυπριακή διάλεκτο προκειμένου να ερμηνεύσει σωστά το κομμάτι:

«Ο πατέρας μου μεγάλωσε στο σπίτι ενός εθνικού μας ήρωα, του Γρηγόρη Αυξεντίου. Η μάνα του Γρηγόρη για τον επικήδειο που του διάβασε έγραψε ένα ποίημα η ίδια. Επειδή ήμουν πολύ κοντά με την οικογένειά του, έφτασε στα χέρια μου αυτό το ποίημα. Το μελοποίησα και το είπε η Μαρινέλλα στο Ηρώδειο κάποια στιγμή. Αυτό θα μείνει για πάντα. Έκατσε και έμαθε κυπριακή διάλεκτο, ήθελε να γνωρίσει αυτή την ιστορία. Όλα αφιλοκερδώς. Έχει κάνει πολλά πράγματα».

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΚΟΣΜΟΣ

ΚΟΣΜΟΣ

ΚΟΣΜΟΣ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΛΛΑΔΑ

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

1 / 3