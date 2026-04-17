Η Νάταλι Πόρτμαν είναι έγκυος – Η ηθοποιός περιμένει το τρίτο της παιδί με τον σύντροφό της, Τανγκί Ντεστάμπλ

Η Νάταλι Πόρτμαν θα γίνει ξανά μαμά!

Η 44χρονη ηθοποιός είναι έγκυος και περιμένει το τρίτο της παιδί, το πρώτο της με τον σύντροφό της Τανγκί Ντεστάμπλ, δίνοντας την είδηση ​​αποκλειστικά στο Harper’s Bazaar.

«Ο Τανγκί και εγώ είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι», είπε. «Είμαι απλώς πολύ ευγνώμων. Ξέρω ότι είναι ένα τέτοιο προνόμιο και ένα θαύμα».

Το PEOPLE επιβεβαίωσε τον έρωτα της Πόρτμαν με το Ντεστάμπλ τον Μάρτιο του 2025, αφού συνδέθηκαν μέσω του γαλλικού μέσου Voici. Η είδηση ​​ήρθε ένα χρόνο μετά την οριστικοποίηση του διαζυγίου της από τον πρώην σύζυγό της, σκηνοθέτη-χορογράφο Μπέντζαμιν Μίλιπαϊντ.

Το νέο μέλος θα προστεθεί στα δύο παιδιά της, τον 14χρονο γιο Άλεφ και την 9χρονη κόρη Αμάλια, τα οποία έχει αποκτήσει με τον πρώην σύζυγό της. Ενώ η Πόρτμαν καταφέρνει να κρατήσει τα παιδιά της μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, γνωρίζουν καλά την υψηλού προφίλ καριέρα της μητέρας τους. Την ενθάρρυναν μάλιστα να αναλάβει τον ρόλο της στο Thor: Love and Thunder.

«Νιώθω ότι είναι η φάση της καριέρας μου όπου προσπαθώ πραγματικά να εντυπωσιάσω τα παιδιά μου», δήλωσε η Πόρτμαν στο Variety τον Ιούνιο του 2022.

Η στοργική μαμά δεν χάνει στιγμή να καυχηθεί για τα παιδιά της, παρά το γεγονός ότι τα κρατάει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Τον Ιανουάριο, ενώ θυμόταν την καλοκαιρινή της στιγμή που έγινε viral μαζί με τον Role Model στη σκηνή σε μια από τις εκπομπές του, μοιράστηκε με τον παρουσιαστή Jimmy Fallon στο The Tonight Show Starring Jimmy Fallon ότι ο γιος της, Άλεφ, ανέπτυξε τη δική του σειρά ρούχων, με τίτλο Vanté.

«Ο γιος μου, ο 14χρονος γιος μου, ξεκίνησε μια σειρά ρούχων που ονομάζεται Vanté. Είμαι πολύ περήφανη γι’ αυτόν», είπε. «Τα κατάφερε όλα μόνος του. Έτσι φόρεσα ένα από τα πουκάμισά του στη σκηνή. Ήταν πολύ συναρπαστικό».

