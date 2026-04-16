Πέδρο Πασκάλ εναντίον… Πέδρο Πισκάλ: Νομική διαμάχη του ηθοποιού με brand ποτού στη Χιλή

Ο ηθοποιός Πέδρο Πασκάλ βρίσκεται σε νομική διαμάχη με έναν Χιλιανό έμπορο pisco (σ.σ. αλκοολούχο απόσταγμα που παράγεται από χυμό σταφυλιών), ο οποίος επέλεξε ένα «χαριτωμένο» όνομα για το brand του, το… «Πέδρο Πισκάλ».

Όπως αναφέρει ο Guardian, ο David Herrera κατοχύρωσε το εμπορικό όνομα σε χιλιανό εμπορικό φορέα το 2023 και ξεκίνησε να πουλά το pisco του σε κάβες και εστιατόρια.

«Δοκιμάσαμε μερικά ονόματα και το Πέδρο Πισκάλ “κόλλησε”», είπε ο Herrera, 41 ετών. «Ξαφνικά αρχίσαμε να λαμβάνουμε emails με αυστηρό ύφος από δικηγόρους. Εγώ, ένας απλός θνητός, να λαμβάνω emails από έναν σταρ του Χόλιγουντ; Με τρόμαξε λίγο», πρόσθεσε.

Ο Πασκάλ, που γεννήθηκε στη Χιλή και είναι ιδιαίτερα δημοφιλής στη χώρα του, δεν παρέστη στη δικαστική ακρόαση, αλλά κατέθεσε αίτημα να του αποδοθούν τα δικαιώματα του ονόματος της μάρκας, λόγω της ομοιότητάς του με το δικό του όνομα.

Υποθέσεις εμπορικών σημάτων με… ευρηματικά ονόματα

Σημειώνεται ότι ο Herrera δεν είναι ο πρώτος Χιλιανός επιχειρηματίας που βρίσκεται αντιμέτωπος με έναν σταρ του Χόλιγουντ στα δικαστήρια λόγω ενός… παιχνιδιάρικου λογοπαιγνίου. Μια επιχείρηση μελιού με την ονομασία «Miel Gibson» – που χρησιμοποιούσε ακόμη και μια εικόνα από το «Braveheart» με πρωταγωνιστή τον Μελ Γκίμπσον στην ετικέτα -, κέρδισε το δικαίωμα να συνεχίσει να χρησιμοποιεί το όνομα μετά από μήνυση του ηθοποιού.

Το 2020, η DC Comics στράφηκε κατά ενός φούρνου στο Σαντιάγο που ονομαζόταν «Superpan» επί τρεις δεκαετίες και χρησιμοποιούσε εικόνες του «Κλαρκ Κεντ» και του διάσημου συμβόλου «S» – σήμα κατατεθέν του Superman. Ο φούρνος, τελικά, κατάφερε να κερδίσει τη νομική διαμάχη.

Σε άλλη περίπτωση, στην ίδια πόλη, όχι μακριά από μια επιχείρηση εκτυπώσεων με το όνομα… «Harry Plotter», ο Matías Jara διαχειρίζεται το «Star Wash», μια υπηρεσία πλυντηρίου αυτοκινήτων που δανείζεται στοιχεία από το σύμπαν του Star Wars – ακόμη και την περίφημη γραμματοσειρά του.

«Οι Χιλιανοί είναι σκανταλιάρηδες, αυτό είναι το θέμα», είπε ο Jara. «Είμαστε πάντα μέσα στα αστεία και στα πειράγματα. Αλλάζουμε τους στίχους αγγλικών τραγουδιών και μας αρέσουν τα λογοπαίγνια. Λατρεύω το Star Wars και απλώς ήθελα να ξεχωρίσει το brand μου», πρόσθεσε.

Στο πλυντήριό του, οι οδηγοί μπορούν να καθαρίσουν τα πατάκια τους υπό το «βλέμμα» του Chewbacca, ή να κάθονται στο τιμόνι ενώ μια ομάδα Stormtroopers επιβλέπει το γυάλισμα του παρμπρίζ, καθώς ο χώρος έχει γίνει δημοφιλές σημείο συνάντησης για cosplayers.

Το «Star Wash» κέρδισε την αρχική νομική μάχη με τη Lucasfilm, που κατέχει τα δικαιώματα του franchise του Star Wars, για να διατηρήσει το όνομα, αλλά εξακολουθεί να αναμένει απόφαση σε μια άλλη υπόθεση που θα μπορούσε να τον υποχρεώσει να αλλάξει την επωνυμία της εταιρείας.

Όσο για το «Πέδρο Πισκάλ», ο Herrera είπε: «Δεν το έχω μετανιώσει ούτε στιγμή». Ακόμη, ανέφερε ότι ο ίδιος και τα ξαδέρφια του προτιμούν το piscola – pisco και Coca-Cola με πάγο – και αποκαλούν το ποτό «piscal». Επίσης, πρόσθεσε ότι το «Πέδρο» προέρχεται από την ποικιλία σταφυλιού Pedro Ximénez, η οποία χρησιμοποιείται για το ποτό.

Οι δικηγόροι του διάσημου ηθοποιού, ωστόσο, το βλέπουν διαφορετικά. Ο Juan Pablo Silva, διαχειριστικός εταίρος της δικηγορικής εταιρείας που εκπροσωπεί τον Πασκάλ, δεν θέλησε να σχολιάσει την εκκρεμή υπόθεση. Ωστόσο, τόνισε ότι αρχικές αποφάσεις που μετέφεραν την ιδιοκτησία δύο διαδικτυακών domains από τον Herrera στον Πασκάλ, καθώς και η επιτυχής κατοχύρωση του ονόματος του ηθοποιού ως εμπορικού σήματος, αποτελούν λόγους αισιοδοξίας για την έκβαση της υπόθεσης, η οποία ενδέχεται να κριθεί πριν από το τέλος του έτους.

Ο Herrera, πάντως, τόνισε ότι «δεν χρησιμοποιούμε το πρόσωπο ή την εικόνα του πουθενά. Απλώς πουλάμε ένα καλό προϊόν».

