ΠΕΜΠΤΗ 16.04.2026 15:50
Σοφία Μουτίδου: Σπάνια αναφορά στην αυτοκτονία του πρώην συζύγου της – «Έχεις πάρα πολλές ενοχές» (Video)

Μια σπάνια αναφορά στην αυτοκτονία του πρώην συζύγου της έκανε η Σοφία Μουτίδου, με αφορμή τη συνέντευξη της Ελένης Καστάνη όπου -μεταξύ άλλων- μίλησε για την αυτοκτονία του πατέρα της.

Το σχετικό απόσπασμα προβλήθηκε στο «Real View», με τη Σοφία Μουτίδου να σχολιάζει ότι βίωσε την αυτοχειρία στο οικογενειακό της περιβάλλον πριν από δέκα χρόνια, με την ίδια να ξεκινά έκτοτε ψυχοθεραπεία ώστε να διαχειριστεί τη δύσκολη αυτή κατάσταση.

Όπως τόνισε, τα άτομα που έχουν χάσει ανθρώπους από το στενό τους περιβάλλον με αυτόν τον τρόπο χαρακτηρίζονται ως επιζήσαντες, ενώ οι τύψεις σε ένα τέτοιο τόσο σκληρό γεγονός είναι αναπόφευκτες.

«Επειδή έχει αυτοκτονήσει ο άντρας μου, να ξέρετε ότι εμείς οι υπόλοιποι ονομαζόμαστε επιζήσαντες. Είναι σαν δολοφονία του εαυτού. Έχεις πάρα πολλές ενοχές. Όταν έγινε αυτό, ήρθε ένας φίλος μου ψυχολόγος και μου είπε ότι η αυτοχειρία είναι μια πράξη που μοιράζει ενοχές και όποιος θέλει παίρνει. Εδώ χάνεται ο άνθρωπός σου από τροχαίο και νιώθεις υπεύθυνος, πόσο μάλλον όταν υπάρχει αυτό το βάρος. Όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο σκέφτεσαι αν υπήρχε κάποιο σημάδι, σκέφτεσαι “μήπως δεν κατάλαβα κάτι;”. Το ξεπερνάς με πολλή δουλειά, αυτή ήταν η στιγμή που μπήκα στην ψυχοθεραπεία» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

Ο πρώην σύζυγος της Σοφίας Μουτίδου, Θεόδωρος Ευαγγελόπουλος έδωσε τέλος στη ζωή του στις 10 Απριλίου του 2015. Ο 43χρονος τότε επιχειρηματίας αναφέρεται ότι αντιμετώπιζε οικονομικά προβλήματα.

