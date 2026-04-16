ΠΕΜΠΤΗ 16.04.2026 12:49
16.04.2026 11:30

Φαίη Σκορδά: «Λύγισε» στον αέρα της εκπομπής – «Ήθελε να πάει στον μπαμπά μου, δεν είμαι έτοιμη ακόμα» (Video)

Με αφορμή την εξομολόγηση του Γιάννη Κολοκυθά για την απώλεια του σκύλου του, η Φαίη Σκορδά συγκινημένη μίλησε για τη δική της απώλεια, του αγαπημένου της Μίκι.

Όπως τόνισε, δεν πρόκειται απλά για ένα ζώο συντροφιάς, αλλά για μια ψυχή, ένα μέλος της οικογένειας του οποίου η απώλεια πονά βαθιά. Τόσο που -όπως είπε- η ίδια δεν είναι έτοιμη να μιλήσει γι΄αυτό.

«Ήθελε να πάει στον μπαμπά μου» αρκέστηκε να πει, χωρίς να μπορεί να κρύψει τη συγκίνησή της.

Νωρίτερα, η παρουσιάστρια είχε ενημερώσει ότι στην οικογένειά της υπάρχει, πλέον, ένα νέο μέλος, ένα σκυλάκι.

«Μεγάλωσε η οικογένειά μας σήμερα, το όνομα δεν το έχουμε βρει ακόμα. Το νέο μέλος τι είναι; Σκυλάκι είναι αλλά το λες και καγκουρό. Είναι μικρούλη… Γατιά, σκυλιά… Μας το δώσανε. Κι επειδή θα με ρωτούν στο Instagram για τον Μίκι, δεν είμαι έτοιμη. Όπως το βλέπετε, δεν είμαι έτοιμη ακόμα. Ήθελε να πάει στον μπαμπά μου» είπε με δάκρυα στα μάτια.

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

