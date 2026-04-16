ΠΕΜΠΤΗ 16.04.2026 12:44
Άννα Βίσση: Ξεκινά σήμερα η προπώληση για τη μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ – Στα 477 ευρώ το ακριβότερο εισιτήριο (Video)

Τον Σεπτέμβριο πρόκειται να πραγματοποιηθεί η μεγάλη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ, με τα εισητήρια να ξεκινούν από 21,2 ευρώ και να φθάνουν έως τα 477 ευρώ.

Οι τιμές των εισιτηρίων για τη συναυλία της τραγουδίστριας στο Ολυμπιακό Στάδιο διαμορφώνονται ανάλογα με τη ζώνη και την κατηγορία θέσης, περιλαμβάνοντας επιλογές τόσο για όρθιους όσο και για καθιστούς θεατές, καθώς και ειδικά VIP πακέτα.

Σημειώνεται, ότι η προπώληση ξεκινά σήμερα Πέμπτη 16 Απριλίου στις 12:00, ωστόσο οι τιμές είναι, ήδη, αναρτημένες στην ιστοσελίδα όπου το κοινό θα αγοράσει διαδικτυακά τα εισιτήριά του.

Στην κατηγορία των όρθιων (standing), τα εισιτήρια ξεκινούν από 31,8 ευρώ για το silver standing arena, ανέρχονται στα 53 ευρώ για το golden standing arena και φτάνουν τα 63,6 ευρώ για το platinum standing arena. Στις θέσεις καθήμενων θεατών (seated), οι τιμές ξεκινούν από 21,2 ευρώ για τη ζώνη PL9, διαμορφώνονται στα 53 ευρώ για τη ζώνη PL7 και ανεβαίνουν στα 106,0 ευρώ για τη ζώνη PL4. Για πιο προνομιακές θέσεις, το κόστος ανέρχεται στα 265,0 ευρώ για τη ζώνη PL3 και στα 318 ευρώ για τη ζώνη PL2.

Η ακριβότερη επιλογή είναι το πακέτο diamond ultimate experience, με τιμή 477 ευρώ, το οποίο περιλαμβάνει θέσεις στην VIP κερκίδα και πρόσβαση σε επιπλέον παροχές, όπως VIP Lounge, welcome drink, επιλεγμένο finger food και open bar από τις 19:00 έως τις 00:00, με μέγιστη κατανάλωση δύο ποτών ανά άτομο.

Στις 5 Απριλίου δημοσιεύτηκε στο Instagram το πρώτο promo βίντεο για τη συναυλία, που έχει προγραμματιστεί για τις 26 Σεπτεμβρίου.

Το βίντεο ανοίγει με εναλλασσόμενα πλάνα της Άννας Βίσση και στιγμιότυπα από το κοινό σε συναυλιακό χώρο, δημιουργώντας την ατμόσφαιρα της μεγάλης επιστροφής, ενώ στη συνέχεια, το πλάνο αποκαλύπτει την τραγουδίστρια στο κέντρο του γηπέδου του ΟΑΚΑ.

Το promo ολοκληρώνεται με τις λέξεις «Άννα» και «ΟΑΚΑ» να εμφανίζονται σε κόκκινο φόντο, μαζί με την ημερομηνία της συναυλίας.

Διαβάστε επίσης:

Δημήτρης Σαμόλης: «Η θηλυκότητα, για μένα, είτε σε άντρες είτε σε γυναίκες είναι η δυνατή μας πλευρά» (Video)

Ο Μπίλι Κρίσταλ μιλά για τον δολοφονημένο Ρομπ Ράινερ: «Είχαμε περάσει το προηγούμενο βράδυ μαζί, ήταν θείος για τα παιδιά μου»

Περιπέτεια υγείας για τη Μαρίζα Κωχ – Η ανάρτησή της μέσα από το νοσοκομείο 

Ξανά ερωτευμένη η Μαρίνα Σταυράκη – Ο Τούρκος επιχειρηματίας που της «έκλεψε» την καρδιά (Video)

Θάνατος Μυρτώς στην Κεφαλονιά: Βρέθηκαν κηλίδες αίματος στο δωμάτιο του ξενοδοχείου

Συναγερμός στην Ευρώπη για τα Αεροπορικά Καύσιμα – Η Ελλάδα στο Σταυροδρόμι της Κρίσης

Ανδρουλάκης: «Η αντίστροφη μέτρηση της ατιμωρησίας έχει ξεκινήσει» (video)

Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Οι διακοπές στο Μπέβερλι Χιλς και η τυχαία «συνάντηση» με την Alessandra Ambrosio (Photos)

Η «ανησυχία» για τα τουρκικά Eurofighter, φέρνει νέα αγορά Rafale, και... τον Μακρόν στην Αθήνα

Εκεί που τα... πτυχία μετράνε: Ο Χάρης Δούκας πήγε Χάρβαρντ και φέρνει σχέδιο 3+1 για την Αθήνα: Στέγαση, Κλίμα, Υγεία και Συμμετοχή

Αυτό είναι το αεροπλάνο που θα εκτελεί τη μεγαλύτερη πτήση στον κόσμο: 22 ώρες χωρίς στάση! (Photos)

Οριστική απόφαση ΣτΕ: «Ντε Γκρες» η τέως βασιλική οικογένεια με πλήρη πολιτικά δικαιώματα

Αντετοκούνμπο για την ανανέωση του συμβολαίου του: «Δεν φοράω εγώ τα παντελόνια στη σχέση μου, πρέπει να ρωτήσω τη γυναίκα μου»

