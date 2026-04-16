Άννα Βίσση: Ξεκινά σήμερα η προπώληση για τη μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ – Στα 477 ευρώ το ακριβότερο εισιτήριο (Video)

Τον Σεπτέμβριο πρόκειται να πραγματοποιηθεί η μεγάλη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ, με τα εισητήρια να ξεκινούν από 21,2 ευρώ και να φθάνουν έως τα 477 ευρώ.

Οι τιμές των εισιτηρίων για τη συναυλία της τραγουδίστριας στο Ολυμπιακό Στάδιο διαμορφώνονται ανάλογα με τη ζώνη και την κατηγορία θέσης, περιλαμβάνοντας επιλογές τόσο για όρθιους όσο και για καθιστούς θεατές, καθώς και ειδικά VIP πακέτα.

Σημειώνεται, ότι η προπώληση ξεκινά σήμερα Πέμπτη 16 Απριλίου στις 12:00, ωστόσο οι τιμές είναι, ήδη, αναρτημένες στην ιστοσελίδα όπου το κοινό θα αγοράσει διαδικτυακά τα εισιτήριά του.

Στην κατηγορία των όρθιων (standing), τα εισιτήρια ξεκινούν από 31,8 ευρώ για το silver standing arena, ανέρχονται στα 53 ευρώ για το golden standing arena και φτάνουν τα 63,6 ευρώ για το platinum standing arena. Στις θέσεις καθήμενων θεατών (seated), οι τιμές ξεκινούν από 21,2 ευρώ για τη ζώνη PL9, διαμορφώνονται στα 53 ευρώ για τη ζώνη PL7 και ανεβαίνουν στα 106,0 ευρώ για τη ζώνη PL4. Για πιο προνομιακές θέσεις, το κόστος ανέρχεται στα 265,0 ευρώ για τη ζώνη PL3 και στα 318 ευρώ για τη ζώνη PL2.

Η ακριβότερη επιλογή είναι το πακέτο diamond ultimate experience, με τιμή 477 ευρώ, το οποίο περιλαμβάνει θέσεις στην VIP κερκίδα και πρόσβαση σε επιπλέον παροχές, όπως VIP Lounge, welcome drink, επιλεγμένο finger food και open bar από τις 19:00 έως τις 00:00, με μέγιστη κατανάλωση δύο ποτών ανά άτομο.

Στις 5 Απριλίου δημοσιεύτηκε στο Instagram το πρώτο promo βίντεο για τη συναυλία, που έχει προγραμματιστεί για τις 26 Σεπτεμβρίου.

Το βίντεο ανοίγει με εναλλασσόμενα πλάνα της Άννας Βίσση και στιγμιότυπα από το κοινό σε συναυλιακό χώρο, δημιουργώντας την ατμόσφαιρα της μεγάλης επιστροφής, ενώ στη συνέχεια, το πλάνο αποκαλύπτει την τραγουδίστρια στο κέντρο του γηπέδου του ΟΑΚΑ.

Το promo ολοκληρώνεται με τις λέξεις «Άννα» και «ΟΑΚΑ» να εμφανίζονται σε κόκκινο φόντο, μαζί με την ημερομηνία της συναυλίας.

