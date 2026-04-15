Περιπέτεια υγείας για τη Μαρίζα Κωχ – Η ανάρτησή της μέσα από το νοσοκομείο 

Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται η Μαρίζα Κωχ, έπειτα από κάταγμα στον κόκκυγα, όπως γνωστοποίησε η ίδια μέσα από ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η γνωστή ερμηνεύτρια περιέγραψε τον φετινό Απρίλιο ως έναν ιδιαίτερα δύσκολο μήνα, αποκαλύπτοντας ότι βρίσκεται καθηλωμένη σε κρεβάτι ορθοπεδικής κλινικής.

Στο μήνυμά της προς τους διαδικτυακούς της φίλους, η Μαρίζα Κωχ έγραψε: «Αγαπημένοι μου, ένας ακόμη σκληρός Απρίλης στη ζωή μας. Πέρα από το γενικό κακό, βιώνουμε ο καθένας και μια προσωπική μικρή ή μεγάλη ιστορία που μας πληγώνει και αυτή με τον τρόπο της. Σας γράφω καθηλωμένη σε κρεβάτι ορθοπεδικού τμήματος νοσοκομείου με αφορμή ένα ράγισμα στον κόκκυγα της ραχοκοκαλιάς μου. Παρηγοριά το γαλάζιο αυτής της φωτογραφίας που έχω απέναντί μου».

Όπως εξήγησε, η κατάσταση της υγείας της είχε άμεσο αντίκτυπο και στα επαγγελματικά της σχέδια, καθώς υποχρεώθηκε να αναβάλει για το φθινόπωρο την παράσταση στην οποία θα συμμετείχε, παρουσιάζοντας τραγούδια βασισμένα στην ποίηση του Γιώργου Σεφέρη.

«Αυτός είναι ο λόγος που αναβάλαμε για το φθινόπωρο με τον αγαπημένο μου Δήμο Αβδελιώδη την παρουσίαση με τον κύκλο τραγουδιών πάνω στην ποίηση του Γιώργου Σεφέρη, παράσταση που ανακοινώθηκε στην πασχαλινή έκδοση της εφημερίδας Καθημερινή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Ελπίζουμε το φθινόπωρο να μας βρει όλους σε καλύτερη κατάσταση και να βάλει ο Θεός το χέρι του να βρούμε όλοι μια καλύτερη περπατησιά, έναν πιο ειρηνικό κόσμο σε όλη την ανθρωπότητα», πρόσθεσε η Μαρίζα Κωχ.

