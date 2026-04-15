Άγγελος Παπαδημητρίου για Μαρινέλλα: «Η σχέση μας ήταν θεϊκή, μου έχει μείνει πολύ έντονα η αύρα της»

Με συγκίνηση μίλησε ο Άγγελος Παπαδημητρίου για τη μακρόχρονη σχέση του με τη Μαρινέλλα στον καναπέ του Στούντιο 4, που βρέθηκε καλεσμένος.

Ο γνωστός καλλιτέχνης αναφέρθηκε τόσο σε επαγγελματικές όσο και σε βαθιά προσωπικές στιγμές που μοιράστηκε μαζί της, λίγες ημέρες μετά την απώλειά της, ξεδιπλώνοντας αναμνήσεις που, όπως είπε, έχουν χαραχτεί ανεξίτηλα μέσα του.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Άγγελος Παπαδημητρίου μίλησε με ειλικρίνεια για τη μοναδική της προσωπικότητα, αλλά και για τον τρόπο που εκείνη επηρέασε τη ζωή και τη σκέψη του, περιγράφοντας μια σχέση έντονη, απαιτητική αλλά και βαθιά ανθρώπινη.

«Η προσφορά αυτής της γυναίκας ξεπερνούσε τα όρια»

Αναφερόμενος στη Μαρινέλλα, ο Άγγελος Παπαδημητρίου τόνισε χαρακτηριστικά: «Η σχέση μας ήταν θεϊκή, η προσφορά αυτής της γυναίκας ξεπερνούσε τα όρια. Κρατήσαμε σχέσεις για πολύ καιρό μετά, όταν ολοκληρώθηκε η σειρά στην ΕΡΤ, σιγά σιγά όμως εγώ απομακρύνθηκα γιατί υπήρχε μια φασαρία γύρω από αυτό. Δεν είναι εύκολο να κάνεις παρέα με τέτοιους ανθρώπους, δυσκολεύεται η ζωή πολύ». Στη συνέχεια συμπλήρωσε για τον δυναμικό της χαρακτήρα: «Εξαιρετική γυναίκα, δοτική, αλλά ήταν τέτοιος σίφουνας που ό,τι ήταν δίπλα το απορροφούσε. Ζαλιζόσουν. Έπρεπε να δεις ποιος είσαι, χανόσουν».

«Σταμάτησα να λέω ψέματα εξαιτίας της»

Ο ίδιος δεν δίστασε να αποκαλύψει και πιο προσωπικές στιγμές από τον χρόνο που περνούσαν μαζί, περιγράφοντας με χαρακτηριστικό τρόπο την καθημερινότητά τους και τις πράξεις της μεγάλης ερμηνεύτριας: «Και το άλλο, το μυστικό… Γυρίζαμε μαζί πολλές φορές, πολλές ιστορίες, πηγαίναμε σε ανθρώπους και βοηθούσε αυτή. Με φαγητά, ντομάτες, πελτέδες, αλεύρια, ζάχαρες… Μιλάμε για ποσότητες, τα κουβαλούσα εγώ και μου έφευγαν τα χέρια, τενεκέδες με λάδια και βούτυρα»

Κλείνοντας, μίλησε για το βαθύ αποτύπωμα που του άφησε η Μαρινέλλα, αποκαλύπτοντας μια προσωπική του αλλαγή: «Μου έχει μείνει πολύ έντονα η αύρα της. Και η μνήμη της. Έπαψα να λέω ψέματα εξαιτίας της, γιατί θυμόταν και μου έλεγε, μετά από ένα μήνα, “γιατί είπες ότι ήσουν εκεί αφού δεν ήσουν”. Δεν το θυμόμουν εγώ, αλλά το θυμόταν εκείνη και από τότε δεν ξαναείπα ψέματα».

Διαβάστε επίσης:

