ΤΕΤΑΡΤΗ 15.04.2026 13:12
Tο Ποντίκι Web

15.04.2026 12:43

Πρίγκιπας Χάρι: Τον μηνύει οργάνωση που συνίδρυσε πριν από 20 χρόνια προς τιμήν της μητέρας του

Αντιμέτωπος με αγωγή δυσφήμισης από φιλανθρωπική οργάνωση που συνίδρυσε, προς τιμήν της πριγκίπισσας Diana, είναι ο πρίγκιπας Harry, με τον δεύτερο γιο του βασιλιά Καρόλου να βρίσκεται στο επίκεντρο νέας δικαστικής διαμάχης.

Ο λόγος για τη φιλανθρωπική οργάνωση Sentebale, η οποία κατέθεσε αγωγή εναντίον του για δυσφήμιση.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της οργάνωσης, η νομική αυτή κίνηση σχετίζεται με μια φερόμενη «αρνητική εκστρατεία στα μέσα ενημέρωσης» εκ μέρους του, η οποία -όπως υποστηρίζεται- προκάλεσε αναστάτωση και «βλάβη στη φήμη» της οργάνωσης και της διοίκησής της.

Στην ίδια υπόθεση, περιλαμβάνεται ως κατηγορούμενος και ο πρώην διαχειριστής της Sentebale, Mark Dyer.

Από την πλευρά τους, εκπρόσωποι του Harry και του Dyer απορρίπτουν κατηγορηματικά τις κατηγορίες, χαρακτηρίζοντάς τις «προσβλητικές και επιζήμιες», ενώ παράλληλα υπογραμμίζουν ότι προτεραιότητα θα έπρεπε να είναι η στήριξη των κοινοτήτων που εξυπηρετεί η οργάνωση.

Η υπόθεση έρχεται μετά την αποχώρηση του πρίγκιπα από τη Sentebale το 2025, έπειτα από έντονες διαφωνίες σχετικά με τη διαχείριση και τη στρατηγική της οργάνωσης. Η σύγκρουση είχε πάρει διαστάσεις δημοσίως με εκατέρωθεν κατηγορίες για κακή συμπεριφορά και διαφωνίες γύρω από οικονομικά ζητήματα και τη συγκέντρωση πόρων.

Η Charity Commission, που διερεύνησε την υπόθεση, είχε τότε επισημάνει ότι υπήρξε ευθύνη και από τις δύο πλευρές, ενώ είχε ασκήσει κριτική για το γεγονός ότι η διαμάχη εκτυλίχθηκε δημόσια, πλήττοντας τη φήμη της οργάνωσης και επισκιάζοντας το έργο της.

Σημειώνεται ότι η Sentebale ιδρύθηκε το 2006 από τον πρίγκιπα Harry και τον πρίγκιπα Seeiso, στη μνήμη της πριγκίπισσας Diana, με στόχο τη στήριξη παιδιών και νέων -κυρίως αυτών αυτόν που ζουν με AIDS- στο Λεσότο και τη Μποτσουάνα.

Παρά τη ρήξη, ο Harry είχε στο παρελθόν στηρίξει οικονομικά την οργάνωση, δωρίζοντας σημαντικό ποσό από τα έσοδα του βιβλίου του Spare, ενώ είχε χαρακτηρίσει την αποχώρησή του από τη Sentebale «καταστροφική» σε προσωπικό επίπεδο.

H υπόθεση εκτυλίσσεται τη στιγμή που ο πρίγκιπας Harry και η σύζυγός του, Meghan Markle, βρίσκονται στην Αυστραλία, συνδυάζοντας επαγγελματικές συναντήσεις και φιλανθρωπικές δράσεις.

Santander για ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Νέα τιμή-στόχος €53 – Στο επίκεντρο οι παραχωρήσεις

ΚΟΣΜΟΣ

Χειρουργός αφαίρεσε λάθος όργανο και ο ασθενής πέθανε – Κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια

Αυτό είναι το αεροπλάνο που θα εκτελεί τη μεγαλύτερη πτήση στον κόσμο: 22 ώρες χωρίς στάση! (Photos)

Οριστική απόφαση ΣτΕ: «Ντε Γκρες» η τέως βασιλική οικογένεια με πλήρη πολιτικά δικαιώματα

Τσιμεντώνουν περιοχές Natura - Στο στόχαστρο ο Παπασταύρου, αντιδράσεις από περιβαλλοντικές οργανώσεις

«Η Ελλάδα η μόνη χώρα στην Ευρώπη που αναγνωρίζει τον θεσμό» απαντά η Μουφτεία Κομοτηνής στην Τουρκία

Πτυχίοgate: Ο... ωραίος Λαζαρίδης προκαλεί με την αλαζονεία και τον αμφιλεγόμενο διορισμό - Οργή βουλευτών της ΝΔ για την κάλυψη από Μαξίμου

