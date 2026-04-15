ΤΕΤΑΡΤΗ 15.04.2026 13:13
15.04.2026 10:45

Ζωζώ Σαπουντζάκη: «Δεν έχει ενημερωθεί για τον θάνατο του συντρόφου της και δεν θα ενημερωθεί» αποκάλυψε συνεργάτιδά της (Video)

Τον θάνατο του συντρόφου της, Πύρρου Αναγνωστόπουλου, αγνοεί εδώ και 2,5 μήνες η Ζωζώ Σαπουντζάκη, όπως ανέφερε η στενή της φίλη και συνεργάτιδα Βίνα Ευστρατιάδου, επισημαίνοντας ότι έπειτα από παρότρυνση των γιατρών, δεν έχει μιλήσει στην ηθοποιό για τη δυσάρεστη είδηση για να μην επιδεινωθεί η υγεία της.

«Η Ζωζώ δεν έχει ενημερωθεί ακόμα για τον χαμό του συντρόφου της και δεν θα ενημερωθεί. Όταν με ρωτάει που είναι ο σύντροφός της, της λέω ότι έχει πάει σε μια δουλειά. Βρίσκω δικαιολογίες και έτσι ξεχνιέται. Δεν το κάνουμε μόνο για να μην στενοχωρηθεί, το κάνουμε γιατί δεν γνωρίζουμε τι αντίκτυπο μπορεί να έχει αυτό στην υγεία της. Οι γιατροί μου είπαν να μην το πω και δεν θα το πω. Δεν αφήνω κανέναν φίλο που την επισκέπτεται να πει κάτι τέτοιο» είπε αρχικά.

Αναφερόμενη στην κατάσταση της υγείας της ηθοποιού, η Βίνα Ευστρατιάδου αποκάλυψε ότι μεταφέρεται με αναπηρικό αμαξίδιο, καθώς αντιμετωπίζει σοβαρά κινητικά προβλήματα.

«Καθημερινά μπορεί να αντιμετωπίσουμε κάποιο μικρό θεματάκι. Έχει βέβαια πολύ μεγάλη περιποίηση. Είναι κατάκοιτη, είναι σε αναπηρικό καρότσι. Την έχουν εγκαταλείψει τα πόδια της, αλλά από εκεί και πέρα μπορώ να τη βγάζω με το αναπηρικό καρότσι βόλτα. Είναι το πρώτο Πάσχα της Ζωζώς χωρίς τον σύντροφό της, μετά από 27 χρόνια. Ένιωσε λίγο μοναξιά παρ’ όλα αυτά πολλοί φίλοι ήρθαν, πήγαμε βόλτα, πήγαμε στον Επιτάφιο, αλλά είναι πιο μελαγχολικά από άλλες χρονιές. Την Κυριακή του Πάσχα πήγαμε μια εκδρομή μέχρι το Ναύπλιο» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

Σημειώνεται ότι η είδηση θανάτου του επί 28 χρόνια συντρόφου της Ζωζώς Σαπουντζάκη, έπειτα από προβλήματα που αντιμετώπιζε με την υγεία του, έγινε γνωστή το Σάββατο 31 Ιανουαρίου, μέσω ανάρτησης του ανιψιού του στο Facebook.

