search
ΣΑΒΒΑΤΟ 31.01.2026 12:30
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

31.01.2026 12:20

Δύσκολες ώρες για τη Ζωζώ Σαπουντζάκη – Πέθανε ο σύντροφός της

31.01.2026 12:20
SAPOYNTZAKI-NEW

Εξαιρετικά δύσκολες είναι οι τελευταίες ώρες για τη Ζωζώ Σαπουντζάκη, μετά τον θάνατο του επί 27 χρόνια συντρόφου της, Πύρρου Αναγνωστόπουλου.

Τη θλιβερή είδηση γνωστοποίησε ο ανιψιός του με ανάρτηση στον λογαριασμό του στο Facebook.

«Όλα ωραία μόνο που κάνανε κόντρες για το ποιος? θα φύγει πρώτος για το μακρινό ταξίδι!! και μαντέψτε ……….. μόλις κέρδισε ο Αγαπημένος μου θείος ΕΦΥΓΕ ΠΡΩΤΟΣ!!!!!», έγραψε χαρακτηριστικά.

Διαβάστε επίσης:

Κάθριν Ο’Χάρα: Το σοβαρό ιατρικό επεισόδιο πριν τον θανατό της και η εσπευσμένη μεταφορά στο νοσοκομείο

Συρίγος για τραγωδία στη Ρουμανία: «Μη συμπεριφέρεστε σαν κοράκια – Βουλώστε το!»

Το «αντίο» του Μακόλεϊ Κάλκιν στην τηλεοπτική «μαμά» του Κάθριν Ο’Χάρα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
mosha hioni (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Μόσχα: Η σφοδρότερη χιονόπτωση των τελευταίων 200 ετών (Video)

SAPOYNTZAKI-NEW
LIFESTYLE

Δύσκολες ώρες για τη Ζωζώ Σαπουντζάκη – Πέθανε ο σύντροφός της

Catherine O’Hara
LIFESTYLE

Κάθριν Ο’Χάρα: Το σοβαρό ιατρικό επεισόδιο πριν τον θανατό της και η εσπευσμένη μεταφορά στο νοσοκομείο

SINEDRIO+PASOK
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Εσωκομματική κρίση πυροδοτεί η Χαριλάου μετά τα γκάλοπ κόλαφο – Επιθέσεις σε «εσωτερικούς εχθρούς»

pavlos-marinakis-4-1-26
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης για επέτειο Ιμίων: «Ημέρα Μνήμης για τους ήρωές μας που δεν πρέπει να τους ξεχάσουμε ποτέ» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
fasoulis-new
LIFESTYLE

Σταμάτης Φασουλής: «Ο Χόπκινς πήρε το Όσκαρ και εγω πήρα την άρνηση του κόσμου» (Video)

moutafi-new
LIFESTYLE

Ελισάβετ Μουτάφη: «Με θυμώνει να πετάς στα σκουπίδια την τηλεόραση και να υποτιμάς τον κόσμο που αυτή υπηρετεί»

ioanna liouta
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Πλειστηριασμοί,όταν δεν αγοράζεις ακίνητο, αλλά… δίκη

melania trump 66- new
ΚΟΣΜΟΣ

Το ντοκιμαντέρ για τη Μελάνια αποσύρεται από τους κινηματογράφους της Νότιας Αφρικής

whiskey
ΚΟΣΜΟΣ

Το καλύτερο σκωτσέζικο ουίσκι στον κόσμο (και δύο ιαπωνικά), σύμφωνα με κορυφαίο ειδικό της Νέας Υόρκης

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 31.01.2026 12:23
mosha hioni (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Μόσχα: Η σφοδρότερη χιονόπτωση των τελευταίων 200 ετών (Video)

SAPOYNTZAKI-NEW
LIFESTYLE

Δύσκολες ώρες για τη Ζωζώ Σαπουντζάκη – Πέθανε ο σύντροφός της

Catherine O’Hara
LIFESTYLE

Κάθριν Ο’Χάρα: Το σοβαρό ιατρικό επεισόδιο πριν τον θανατό της και η εσπευσμένη μεταφορά στο νοσοκομείο

1 / 3