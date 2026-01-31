Δύσκολες ώρες για τη Ζωζώ Σαπουντζάκη – Πέθανε ο σύντροφός της

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Εξαιρετικά δύσκολες είναι οι τελευταίες ώρες για τη Ζωζώ Σαπουντζάκη, μετά τον θάνατο του επί 27 χρόνια συντρόφου της, Πύρρου Αναγνωστόπουλου.
Τη θλιβερή είδηση γνωστοποίησε ο ανιψιός του με ανάρτηση στον λογαριασμό του στο Facebook.
«Όλα ωραία μόνο που κάνανε κόντρες για το ποιος? θα φύγει πρώτος για το μακρινό ταξίδι!! και μαντέψτε ……….. μόλις κέρδισε ο Αγαπημένος μου θείος ΕΦΥΓΕ ΠΡΩΤΟΣ!!!!!», έγραψε χαρακτηριστικά.
