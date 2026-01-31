Δύσκολες ώρες για τη Ζωζώ Σαπουντζάκη – Πέθανε ο σύντροφός της

Εξαιρετικά δύσκολες είναι οι τελευταίες ώρες για τη Ζωζώ Σαπουντζάκη, μετά τον θάνατο του επί 27 χρόνια συντρόφου της, Πύρρου Αναγνωστόπουλου.

Τη θλιβερή είδηση γνωστοποίησε ο ανιψιός του με ανάρτηση στον λογαριασμό του στο Facebook.

«Όλα ωραία μόνο που κάνανε κόντρες για το ποιος? θα φύγει πρώτος για το μακρινό ταξίδι!! και μαντέψτε ……….. μόλις κέρδισε ο Αγαπημένος μου θείος ΕΦΥΓΕ ΠΡΩΤΟΣ!!!!!», έγραψε χαρακτηριστικά.

