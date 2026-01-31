search
31.01.2026 12:13

Κάθριν Ο’Χάρα: Το σοβαρό ιατρικό επεισόδιο πριν τον θανατό της και η εσπευσμένη μεταφορά στο νοσοκομείο

31.01.2026 12:13
Catherine O’Hara

Σοβαρό ιατρικό επεισόδιο φέρεται να αντιμετώπισε η βραβευμένη ηθοποιός Κάθριν Ο’Χάρα, λίγες ώρες πριν αφήσει την τελευταία της πνοη.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, τα ξημερώματα της Παρασκευής, η 71χρονη ηθοποιός μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο του Λος Άντζελες, μετά από περιστατικό που σημειώθηκε στο σπίτι της, στην περιοχή Μπρέντγουντ.

Οι ίδιες πληροφορίες κάνουν λόγο για έντονη δυσκολία στην αναπνοή, με τις υπηρεσίες πρώτης ανταπόκρισης να ειδοποιούνται λίγο πριν από τις 5 τα ξημερώματα.

Πηγή που επικαλείται το δημοσίευμα αναφέρει ότι η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λος Άντζελες ανταποκρίθηκε σε κλήση για παροχή ιατρικής βοήθειας και μετέφερε γυναίκα περίπου 70 ετών, σε σοβαρή κατάσταση, σε κοντινό νοσοκομείο. Λίγες ώρες αργότερα, έγινε λόγος για αιφνίδια κατάληξη, χωρίς επίσημη ενημέρωση για τα αίτια.

Η απουσία από τις Χρυσές Σφαίρες

Το ρεπορτάζ του βρετανικού μέσου, αναφέρει πως η τελευταία δημόσια εμφάνιση της Ο’Χάρα ήταν στα βραβεία Emmy Awards τον περασμένο Σεπτέμβριο, όπου η ηθοποιός εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί φανερά καταβεβλημένη.

Παράλληλα, αναφέρεται πως δεν έδωσε το «παρών» στις Χρυσές Σφαίρες της 11ης Ιανουαρίου 2026, παρότι ήταν υποψήφια για Β’ Γυναικείο Ρόλο σε τηλεοπτική σειρά για το The Studio.

Μετά τη δημοσιοποίηση των αναφορών, ηθοποιοί και δημιουργοί έσπευσαν να εκφράσουν τη θλίψη τους.

Μεταξύ αυτών, ο Μακόλεϊ Κάλκιν, συμπρωταγωνιστής της στα Home Alone, φέρεται να ανήρτησε συγκινητικό μήνυμα στο Instagram. Λόγια αποχαιρετισμού απέδωσαν επίσης ο Πέδρο Πασκάλ, ο Τζάστιν Θερού και ο σκηνοθέτης Ρον Χάουαρντ.

Η Κάθριν Ο’Χάρα ήταν μία από τις πιο επιδραστικές μορφές της σύγχρονης κωμωδίας. Έγινε παγκοσμίως γνωστή ως η μητέρα του Κέβιν στα Home Alone, ενώ αποθεώθηκε ως Μόιρα Ρόουζ στη σειρά Schitt’s Creek, ρόλος που της χάρισε Emmy Α’ Γυναικείου Ρόλου σε Κωμική Σειρά το 2020.

Καθοριστική υπήρξε και η παρουσία της στα mockumentaries του Κρίστοφερ Γκεστ, καθώς και η μακρόχρονη συνεργασία της με τον Γιουτζίν Λέβι.

1 / 3