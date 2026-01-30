search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30.01.2026
30.01.2026 21:30

Πασχίζει να πουλήσει η ταινία της Μελάνια – Ένα μόνο εισιτήριο στο Λονδίνο για την πρώτη προβολή, δεν «τσουλάει» ούτε στη Φλόριντα

30.01.2026 21:30
melania trump 996- new

Παρά τα εκατομμύρια δολάρια στα πόδια της Μελάνια Τραμπ από την Amazon για την παραγωγή και την προώθηση μαμούθ, η ταινία «Melania» πασχίζει κυριολεκτικά να πουλήσει καθώς το κοινό φαίνεται παντελώς αδιάφορο για το ντοκιμαντέρ που αφορά την Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ.

Οι πωλήσεις εισιτηρίων στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι μέχρι στιγμής «χαμηλές», όπως το θέτει μάλλον κομψά μιλώντας στον Guardian o Τιμ Ρίτσαρντς, διευθύνων σύμβουλος της Vue, μιας από τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές εταιρείες της χώρας. Μόνο ένα εισιτήριο έχει πωληθεί για την πρώτη προβολή στις 3.10 μ.μ. την Παρασκευή στο κεντρικό της κατάστημα στο Ίσλινγκτον στο Λονδίνο, ενώ δύο έχουν κρατηθεί για τις 6 μ.μ.

Την ίδια ώρα, το ντοκιμαντέρ για τη Μελάνια, έχει πουλήσει μόνο το 13% των εισιτηρίων στην πόλη Παλμ Μπιτς της Φλόριντα, που γειτνιάζει με το Μαρ-α-Λάγκο όπου βρίσκεται η κατοικία του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Στο Palm Beach Regal Royal, αγοράστηκαν μόνο 234 από τις 1770 συνολικά διαθέσιμες θέσεις για το πρώτο Σαββατοκύριακο.

Παρά το γεγονός ότι ο Τραμπ είχε δηλώσει προηγουμένως ότι τα εισιτήρια για το ντοκιμαντέρ της συζύγου του και Πρώτης Κυρίας Μελάνια Τραμπ είχαν εξαντληθεί, οι πωλήσεις των εισιτηρίων για το θέατρο φάνηκαν να μειώνονται στην γενέτειρα του προέδρου δύο ημέρες πριν από την κυκλοφορία.

Τα Amazon MGM Studios αγόρασαν τα δικαιώματα της ταινίας για 40 εκατομμύρια δολάρια – τα οποία φέρεται να περιλάμβαναν ένα σημαντικό ποσό για το θέμα της ταινίας – και ξοδεύουν 35 εκατομμύρια δολάρια σε μια παγκόσμια διαφημιστική εκστρατεία. Αυτή η δαπάνη μέχρι στιγμής έχει γίνει κυρίως στις ΗΠΑ, με τηλεοπτικά σποτ, διαφημιστικές πινακίδες και την εξαγορά του χώρου εκδηλώσεων The Sphere στο Λας Βέγκας.

Στις αρχές του μήνα, το Boxoffice Pro εκτίμησε ότι η Μελάνια θα κέρδιζε μεταξύ 1 και 2 εκατομμυρίων δολαρίων κατά το πρώτο Σαββατοκύριακο της ταινίας, αλλά αυτή την εβδομάδα η Εθνική Ομάδα Έρευνας εκτίμησε τα έσοδα να ανέρχονται σε 5 εκατομμύρια δολάρια στην εγχώρια αγορά.

Το πιο επιτυχημένο ντοκιμαντέρ στο αμερικανικό box office, η ταινία Fahrenheit 9/11 του Μάικλ Μουρ για τον πόλεμο στο Ιράκ του 2004, απέφερε 24 εκατομμύρια δολάρια το πρώτο Σαββατοκύριακο προβολής. Το 2024, το Am I Racist?, ένα ψευτοντοκιμαντέρ που σατιρίζει πρωτοβουλίες συμπερίληψης, ήταν το ντοκιμαντέρ με τις καλύτερες επιδόσεις της χρονιάς στις ΗΠΑ, συγκεντρώνοντας 12,3 εκατομμύρια δολάρια, συμπεριλαμβανομένου ενός πρώτου Σαββατοκύριακου ύψους 5,4 εκατομμυρίων δολαρίων.

Οι προβλέψεις για τη Μελάνια στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι πιο δύσκολο να προβλεφθούν, πέρα ​​από τις υποτονικές πωλήσεις στο τέλος της σεζόν. Η τεράστια κυκλοφορία της ταινίας – τα περισσότερα ντοκιμαντέρ περιορίζονται σε περίπου 25 χώρους – σημαίνει ότι ακόμη και αν το κοινό εμφανιστεί, ο μέσος όρος ανά οθόνη είναι πιθανό να είναι ενοχλητικά χαμηλός.

Όσο για τις κριτικές για το πόνημα της Πρώτης Κυρίας των ΗΠΑ; Μια μόνο φράση του Variety αρκεί για να καταλάβει κανείς για το τι ακριβώς πρόκειται: «Ακόμα και αν έδειχναν [το ντοκιμαντέρ για τη Μελάνια] σε αεροπλάνο, ο κόσμος θα έφευγε και σε αυτή την περίπτωση».

