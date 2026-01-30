Γεράσιμος Σκιαδαρέσης: «Βρίσκομαι αντιμέτωπος με ένα θέμα υγείας» (Video)

Στη βιωματική δράση της ΑΜΚΕ «Με Άλλα Μάτια», με τίτλο «Δείπνο στο σκοτάδι» παραβρέθηκε ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης ο οποίος σε δηλώσεις του στην κάμερα του «Happy Day» αναφέρθηκε σε ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει με την υγεία του.

«Βρίσκομαι αυτή τη στιγμή αντιμέτωπος με ένα θέμα υγείας. Δεν μπορώ να βαδίσω καλά γιατί έχω ένα θέμα. Έκανα μια επέμβαση» είπε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι οι πόλεις πρέπει, πλέον, να αλλάξουν και να είναι φτιαγμένες με τέτοιο τρόπο, ώστε ο καθένας να μπορεί να εξυπηρετηθεί.

«Οι πόλεις μας και η ζωή δεν είναι φτιαγμένη για όλους τους ανθρώπους και θα έπρεπε να είναι για όλους» τόνισε.

Διαβάστε επίσης

Γιάννης Μπέζος: «Η βλακεία δεν θα φύγει, είναι συνυφασμένη με την ανθρώπινη φύση» (Video)

Πάνος Μουζουράκης για το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε – «Είχα κάτι σαν αιφνίδια κώφωση» (Video)

Χαρά Παππά: «Λόγω του κορωνοϊού έχω ακόμα κάποια νευρολογικά θέματα – Δεν υπάρχει φάρμακο για αυτό» (Video)