ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30.01.2026
30.01.2026

Γεράσιμος Σκιαδαρέσης: «Βρίσκομαι αντιμέτωπος με ένα θέμα υγείας» (Video)

30.01.2026 14:01
Στη βιωματική δράση της ΑΜΚΕ «Με Άλλα Μάτια», με τίτλο «Δείπνο στο σκοτάδι» παραβρέθηκε ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης ο οποίος σε δηλώσεις του στην κάμερα του «Happy Day» αναφέρθηκε σε ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει με την υγεία του.

«Βρίσκομαι αυτή τη στιγμή αντιμέτωπος με ένα θέμα υγείας. Δεν μπορώ να βαδίσω καλά γιατί έχω ένα θέμα. Έκανα μια επέμβαση» είπε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι οι πόλεις πρέπει, πλέον, να αλλάξουν και να είναι φτιαγμένες με τέτοιο τρόπο, ώστε ο καθένας να μπορεί να εξυπηρετηθεί.

«Οι πόλεις μας και η ζωή δεν είναι φτιαγμένη για όλους τους ανθρώπους και θα έπρεπε να είναι για όλους» τόνισε.

