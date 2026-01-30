Χαρά Παππά: «Λόγω του κορωνοϊού έχω ακόμα κάποια νευρολογικά θέματα – Δεν υπάρχει φάρμακο για αυτό» (Video)

Για την προσωπική της ζωή, αλλά και τα χρόνια προβλήματα που της άφησε ο κορωνοϊός μίλησε η Χαρά Παππά.

Σε δηλώσεις της στην κάμερα του Happy Day, τόνισε ότι βιώνει μια πολύ όμορφη περίοδο στην προσωπική της ζωή, χωρίς να κρύβει ότι θα ήθελε πολύ να δεχτεί από τον σύντροφό της την πολυπόθητη πρόταση γάμου.

«Η πρόταση γάμου δεν έγινε. Είμαστε σαν παντρεμένοι, η αλήθεια είναι. Φαντάζομαι ότι, το να κάνουμε οικογένεια και τα επόμενα βήματα, είναι κάτι το οποίο συζητάμε. Απλά πάντα στη ζωή λίγο τρέχεις με άλλα πράγματα, αλλά θέλω να εύχομαι ότι θα πάει καλά η σχέση πάνω απ’ όλα. Περιμένω την πρόταση, γιατί είμαι ρομαντική και θα μου άρεσε αυτό, το να ακούσω τα γλυκά τα λόγια».

Το μοντέλο αναφέρθηκε -μεταξύ άλλων- σε κάποια νευρολογικά προβλήματα που αντιμετωπίζει και που -όπως υποστηρίζει- της δημιουργήθηκαν αφού νόσησε με κορωνοϊό.

«Λόγω του Covid έχω κάποια θέματα ακόμα νευρολογικά. Είναι χρόνιο θέμα, έχω προσαρμόσει τη ζωή μου πάνω σε αυτό. Βασικά έχω ένα πρόβλημα με τα μάτια μου, σύνδρομο οπτικού χιονιού λέγεται. Η όρασή μου πλέον δεν είναι η ίδια, βλέπω συνέχεια χιόνι, φωτάκια και λοιπά, είκοσι τέσσερις ώρες το εικοσιτετράωρο. Και πέρα απ’ αυτό, ζαλίζομαι πάρα πολύ, έχω αποκτήσει POTS, δηλαδή ορθοστατική ταχυκαρδία, κουράζομαι πολύ πιο εύκολα. Είναι σαν να έχω υπερκόπωση δηλαδή τον περισσότερο καιρό. Δεν υπάρχει φαρμακευτική αγωγή γι’ αυτό ακόμα» τόνισε.

