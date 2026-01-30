Ελισάβετ Μουτάφη: «Με θυμώνει να πετάς στα σκουπίδια την τηλεόραση και να υποτιμάς τον κόσμο που αυτή υπηρετεί»

Για την επί σειρά ετών παρουσία της στην τηλεόραση απέναντι στην οποία -όπως τόνισε- δείχνει τόσο συνέπεια όσο και σεβασμό μίλησε η Ελισάβετ Μουτάφη, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά της για το γεγονός ότι κάποιοι σνομπάρουν τη μικρή οθόνη.

«Έτσι όπως μοιράζεται η πίτα πια… είναι πολύ δύσκολο. Και καλά κάνει και μοιράζεται, με την έννοια του ότι γίνονται καλές σειρές, πολλές σειρές και έχει δουλειά ο κόσμος. Αρκεί να μη γίνονται πρόχειρα πράγματα. Πρέπει να βάζουμε τα δυνατά μας να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και το έχω τηρήσει από πάρα πολύ μικρή σε αυτόν τον χώρο. Εγώ αυτά που κάνω στην τηλεόραση, γιατί την αγαπώ και τη γουστάρω και μου αρέσει η κάμερα πάρα πολύ, τα σέβομαι 100%. Δεν τα σνοπάρω. Και αυτό το έχω εισπράξει και από τον κόσμο και από τους συναδέλφους και από τις κριτικές. Είμαι καλά με τη δουλειά μου, είμαι καλά με τον εαυτό μου» είπε, ενώ στη συνέχεια, αναφέρθηκε σε εκείνους που ενώ τη σνόμπαραν ως Μέσο, στράφηκαν σε αυτήν εν τέλει.

«Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Μπορείς να λες “δεν κάνω τηλεόραση”, το δικαιούσαι και δεν υποτιμάς κανέναν. Φτάνεις, μετά, σε ένα σημείο που θέλεις να κάνεις. Έχουμε, για παράδειγμα, στη σειρά τη σπουδαία ηθοποιό Μάνια Παπαδημητρίου, η οποία είναι πολλά χρόνια πρωταγωνίστρια του ελληνικού θεάτρου, έχει δώσει την ψυχή της και κάνει τηλεόραση για πρώτη φορά. Είναι, όμως, διαφορετικό από το προαναφερθέν να πετάς στα σκουπίδια την τηλεόραση και να υποτιμάς όλο αυτόν τον κόσμο που “υπηρετεί” το Μέσο. Αυτό με θυμώνει. Εγώ πάντα πάλευα στην τηλεόραση για να την κάνουμε καλύτερη, να κάνουμε όσο πιο καλά πράγματα μπορούμε για τον κόσμο και για τον εαυτό μας. Καλό είναι πάντα να κρατάμε μικρό καλάθι» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

