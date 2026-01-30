Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους: «Αντιμετώπισα ένα πρόβλημα υγείας που επηρέασε την κινητικότητά μου» (Video)

Για το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε τον τελευταίο καιρό μίλησε η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους, με την ηθοποιό να αποκαλύπτει ότι είναι ένα πρόβλημα που επηρέασε την κινητικότητά της και το οποίο εξακολουθεί να υπάρχει.

«Έχω αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα υγείας, το οποίο δεν επηρέασε τις αισθήσεις, επηρέασε την κινητικότητά μου σε έναν πολύ μεγάλο βαθμό και για ένα μεγάλο διάστημα. Ακόμα υπάρχει, απλά το καταπολεμώ όσο γίνεται» είπε μιλώντας στους δημοσιογράφους σε φιλανθρωπική εκδήλωση όπου παρέστη.

«Και εκεί καταλαβαίνεις ότι, όταν κάτι έχεις δεδομένο, όταν αρχίζεις να το χάνεις, πόσο σημαντική είναι η υγεία μας… ό,τι κουβαλάει ο καθένας μέσα του και πάνω του σαν οργανισμός να το προστατεύουμε και να μπορέσουμε να είμαστε όσο πιο υγιείς γίνεται» είπε στη συνέχεια και πρόσθεσε:

«Μετά από ένα χειρουργείο που είχα κάνει, δεν μπορούσα να κάνω βασικές κινήσεις με τα χέρια μου, ούτε να πάρω το παιδί μου αγκαλιά»

