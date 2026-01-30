search
30.01.2026
LIFESTYLE

30.01.2026

Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους: «Αντιμετώπισα ένα πρόβλημα υγείας που επηρέασε την κινητικότητά μου» (Video)

30.01.2026 09:19
Για το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε τον τελευταίο καιρό μίλησε η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους, με την ηθοποιό να αποκαλύπτει ότι είναι ένα πρόβλημα που επηρέασε την κινητικότητά της και το οποίο εξακολουθεί να υπάρχει.

«Έχω αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα υγείας, το οποίο δεν επηρέασε τις αισθήσεις, επηρέασε την κινητικότητά μου σε έναν πολύ μεγάλο βαθμό και για ένα μεγάλο διάστημα. Ακόμα υπάρχει, απλά το καταπολεμώ όσο γίνεται» είπε μιλώντας στους δημοσιογράφους σε φιλανθρωπική εκδήλωση όπου παρέστη.

«Και εκεί καταλαβαίνεις ότι, όταν κάτι έχεις δεδομένο, όταν αρχίζεις να το χάνεις, πόσο σημαντική είναι η υγεία μας… ό,τι κουβαλάει ο καθένας μέσα του και πάνω του σαν οργανισμός να το προστατεύουμε και να μπορέσουμε να είμαστε όσο πιο υγιείς γίνεται» είπε στη συνέχεια και πρόσθεσε:

«Μετά από ένα χειρουργείο που είχα κάνει, δεν μπορούσα να κάνω βασικές κινήσεις με τα χέρια μου, ούτε να πάρω το παιδί μου αγκαλιά»

BUSINESS

Principia: Ολοκλήρωση εξαγοράς άνω των 200 εκατ. ευρώ του εν λειτουργία χαρτοφυλακίου αιολικής ενέργειας της EDPR στην Ελλάδα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Άγκυρα πιέζει ενόψει συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν: Θέλει ενημέρωση πριν από κάθε ελληνική έρευνα στο Αιγαίο  

ΜΟΥΣΙΚΗ

Ο Bruce Springsteen έβγαλε και δεύτερη version του «Streets of Minneapolis» και ενόχλησε τον Λευκό Οίκο

ΜΟΥΣΙΚΗ

Μίνως Μάτσας: Επιστρέφει για δυο βραδιές στη σκηνή του VOX – Mε τραγούδια δικά του ή «δανεικά»

ΥΓΕΙΑ

Χίος: Εγκαινιάστηκε η ανακαινισμένη Παιδιατρική Κλινική στο «Σκυλίτσειο»

LIFESTYLE

Συγκινεί ο Κωνσταντίνος Καζάκος: «Θα ήθελα πολύ να αγκαλιάσω ξανά τους γονείς μου»

ΚΟΣΜΟΣ

Το ντοκιμαντέρ για τη Μελάνια αποσύρεται από τους κινηματογράφους της Νότιας Αφρικής

LIFESTYLE

Σταμάτης Φασουλής: «Ο Χόπκινς πήρε το Όσκαρ και εγω πήρα την άρνηση του κόσμου» (Video)

ΚΟΣΜΟΣ

Ρουμανικά ΜΜΕ: Ναρκωτικές ουσίες στο αίμα του οδηγού του μίνι βαν που μετέφερε τους οπαδούς του ΠΑΟΚ

ΚΟΣΜΟΣ

Ρουμανία: Πώς σώθηκαν από τη μοιραία σύγκρουση οι τρεις οπαδοί του ΠΑΟΚ

