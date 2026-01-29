search
29.01.2026 20:57

Κρίστεν Στιούαρτ: Σκέφτεται να φύγει από τις ΗΠΑ λόγω… Τραμπ – «Δεν μπορώ να δουλέψω ελεύθερα εκεί»

29.01.2026 20:57
Να εγκαταλείψει τις ΗΠΑ σκέφτεται η Κρίστεν Στιούαρτ εξαιτίας της δεύτερης θητείας του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Η υποψήφια για Όσκαρ ηθοποιός και σκηνοθέτρια, η οποία μοιράζει τον χρόνο της ανάμεσα στο Λος Άντζελες και τη Νέα Υόρκη, ρωτήθηκε σε συνέντευξή της στους Times of London αν θέλει να παραμείνει στην Αμερική.

«Μάλλον όχι», απάντησε. «Δεν μπορώ να δουλέψω ελεύθερα εκεί. Αλλά δεν θέλω να τα παρατήσω εντελώς. Θα ήθελα να κάνω ταινίες στην Ευρώπη και μετά να τις επιβάλλω στο αμερικανικό κοινό», υποστήριξε.

Η Στιούαρτ συνέχισε λέγοντας: «Η πραγματικότητα καταρρέει εντελώς υπό τον Τραμπ. Αλλά θα έπρεπε να πάρουμε ένα φύλλο από το βιβλίο του και να δημιουργήσουμε την πραγματικότητα μέσα στην οποία θέλουμε να ζούμε».

Αν η Κρίστεν Στιούαρτ τελικά φύγει από τις Ηνωμένες Πολιτείες μαζί με τη σύζυγό της, τη σεναριογράφο Ντίλαν Μέγιερ, θα προστεθεί στη λίστα διασήμων που έχουν εγκαταλείψει τη χώρα τους κατά τη διάρκεια της προεδρίας Τραμπ και του τεταμένου πολιτικού κλίματος, όπως η Έλεν ΝτεΤζένερις, η Ρόζι Ο’Ντόνελ και ο Τζέιμς Κάμερον.

Η Στιούαρτ, που είχε εκφραστεί ανοιχτά στο παρελθόν εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ, είχε δεχθεί σφοδρές επιθέσεις στα social media πριν από περισσότερα από δέκα χρόνια, πολύ πριν εκείνος θέσει υποψηφιότητα για την προεδρία. Το 2012, ο Τραμπ είχε σχολιάσει τις φήμες ότι η Κρίστεν Στιούαρτ και ο Ρόμπερτ Πάτινσον είχαν επανασυνδεθεί, με εκείνον να προτρέπει τον ηθοποιό να μη συνδεθεί ξανά μαζί της.

