Ο Τιμοτέ Σαλαμέ και η Κάιλι Τζένερ «σκέφτονται να αρραβωνιαστούν» στη διάρκεια του 2026

Το επόμενο βήμα στη σχέση τους φαίνεται πως ετοιμάζονται να κάνουν ο Τιμοτέ Σαλαμέ και η Κάιλι Τζένερ, αφού σύμφωνα με δημοσίευμα του US Weekly οι δύο τους συζητούν το ενδεχόμενο να αρραβωνιαστούν στη διάρκεια του 2026.

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε στο αμερικανικό περιοδικό πηγή κοντά στο διάσημο ζευγάρι, το επόμενο βήμα στη σχέση του γνωστού ηθοποιού με τη δημοφιλή influencer «μοιάζει αναπόφευκτο», με την ίδια πηγή να αναφέρει ότι η Τζένερ έχει αρχίσει ήδη να αποκαλεί τον Σαλαμέ ως «ο σύζυγός μου».

Timothee Chalamet and Kylie Jenner are 'talking engagement' as she already calls him 'husband' https://t.co/FK6SMpwJxU — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) January 29, 2026

«Η Κάιλι σίγουρα κρατά τα ηνία και ο Τιμοτέ το λατρεύει», σημείωσε η ίδια πηγή και πρόσθεσε: «Υπάρχει μια εξαιρετική ισορροπία ανάμεσα στις προσωπικότητές τους και αυτό λειτουργεί».

Υπενθυμίζεται ότι Κάιλι Τζένερ και Τιμοτέ Σαλαμέ γνωρίστηκαν στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού το 2023, με τη σχέση τους να προκαλεί από την αρχή αίσθηση και αντιδράσεις – κυρίως από θαυμαστές του ηθοποιού που φαίνεται ότι δεν «εγκρίνουν» την επιλογή του.

