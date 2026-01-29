«Wuthering Heights»: Η Margot Robbie εντυπωσίασε φορώντας το περιδέραιο «Taj Mahal» της Elizabeth Taylor στην πρεμιέρα της ταινίας (photos/video)

Μια βραδιά γεμάτη αίγλη και υψηλή αισθητική εκτυλίχθηκε στο ιστορικό TCL Chinese Theatre του Λος Άντζελες, το οποίο φιλοξένησε την παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας «Ανεμοδαρμένα Ύψη» (Wuthering Heights).

credit: AP

Τα φλας των φωτογράφων πήραν φωτιά κατά την άφιξη της σταρ Μάργκο Ρόμπι (Margot Robbie), η οποία διέσχισε το κόκκινο χαλί κρατώντας από το χέρι τον συμπρωταγωνιστή της Τζέικομπ Ελόρντι (Jacob Elordi).

Η διάσημη πρωταγωνίστρια επέλεξε μια αριστουργηματική δημιουργία του οίκου Schiaparelli από τη συλλογή υψηλής ραπτικής Άνοιξη 2026 που μόλις παρουσιάστηκε στο Παρίσι.

credit: AP

Δαντελένιος κορσές σε nude απόχρωση με φλοράλ λεπτομέρειες, ο οποίος κατέληγε σε μια βελούδινη μαύρη φούστα με βαθύ κόκκινο τελείωμα ήταν η υψηλής αισθητικής δημιουργία που αγκάλιαζε το σώμα της ενώ ο δραματικός όγκος στο κάτω μέρος δημιουργούσε μια καθηλωτική σιλουέτα.

Η ηθοποιός ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με διαμαντένια σκουλαρίκια Lorraine Schwartz και ένα εντυπωσιακό περιδέραιο σε σχήμα καρδιάς. Πρόκειται για το θρυλικό διαμαντένιο κολιέ «Taj Mahal» του οίκου Cartier, ένα από τα πολυτιμότερα κοσμήματα της συλλογής της Ελίζαμπεθ Τέιλορ (Elizabeth Taylor). Η ιστορία του χρονολογείται από την Ινδία του 16ου αιώνα και δωρίστηκε στην Τέιλορ από τον σύζυγό της Ρίτσαρντ Μπάρτον (Richard Burton) για τα 40ά της γενέθλια το 1972 στη Βουδαπέστη.

credit: AP

Στο πλευρό της, ο Τζέικομπ Ελόρντι εντυπωσίασε με ένα total black κοστούμι Bottega Veneta, το οποίο συνδύασε με κοσμήματα Cartier.

Στην πρεμιέρα παρευρέθηκε επίσης η βρετανίδα τραγουδίστρια Charli XCX, επιλέγοντας μια χρυσή δημιουργία της Vivienne Westwood με ογκώδη φούστα. Η σταρ είχε τα μαλλιά της λυτά σε χαλαρούς μαύρους κυματισμούς ενώ προτίμησε ένα μίνιμαλ μακιγιάζ.

credit: AP

Όπως αναφέρει, η ιστοσελίδα Τhe Αrgus η τραγουδίστρια του «Brat» υπογράφει το soundtrack της επερχόμενης ταινίας στο οποίο περιλαμβάνονται τα «Chains Of Love» και «House», που έχουν ήδη κυκλοφορήσει.

Η κινηματογραφική μεταφορά του κλασικού μυθιστορήματος της Έμιλι Μπροντέ (Emily Brontë) φέρει την υπογραφή της βραβευμένης με Όσκαρ Έμεραλντ Φένελ (Emerald Fennell), τόσο στο σενάριο όσο στη σκηνοθεσία και την παραγωγή. Διαδραματίζεται τον 18ο αιώνα με φόντο τους άγριους λόφους του Γιορκσάιρ, εστιάζοντας στην εμμονική ερωτική σχέση ανάμεσα στην ανυπότακτη Catherine Earnshaw (Ρόμπι) και τον εκδικητικό Heathcliff (Ελόρντι). Αναμένεται στις ελληνικές αίθουσες στις 11 Φεβρουαρίου.

credit: AP

