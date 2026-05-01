Πάρτε τα ρέστα από τα «κλεμμένα

Η επικοινωνιακή φιέστα γύρω από το «κεκτημένο» υπερπλεόνασμα των 6 δισεκατομμυρίων αποτελεί την επιτομή του πολιτικού κυνισμού. Δεν πρόκειται για προϊόν κάποιας ανάπτυξης όπως θριαμβολογεί το οικονομικο επιτελείο της κυβέρνησης, αλλά για το αποτέλεσμα μιας βίαιης αναδιανομής πλούτου που συντελέστηκε μέσα από τη σιωπηρή φορολόγηση της ακρίβειας.

Ακρίβεια που βολεύει τους κυβερνώντες για να μαζεύουν χρήμα στα δημόσια ταμεία και να στηρίζουν τα υπερκέρδη των καρτέλ.

Αυτά όμως είναι τα χρήματα που έλειψαν από το οικογενειακό τραπέζι, τις σπουδές και τις βασικές ανάγκες, συσσωρευμένα στα κρατικά ταμεία μόνο και μόνο για να μετατραπούν σε νούμερα στις οθόνες των τεχνοκρατών και να πάρουν τα εύσημα από τις αγορές.

Μετά από αυτή τη συστηματική αφαίμαξη, η κυβέρνηση επιστρέφει στους πολίτες 500 εκατομμύρια ευρώ, βαφτίζοντας το «κοινωνική ευαισθησία». Αυτό το εξευτελιστικό φιλοδώρημα, που αντιστοιχεί μόλις στο ένα δωδέκατο των όσων υφάρπαξε, δεν είναι παροχή· είναι το τυρί στη φάκα της προεκλογικής περιόδου.

Είναι η προσπάθεια εξαγοράς της λαϊκής οργής με ψίχουλα, την ώρα που το κόστος ζωής παραμένει σε δυσθεώρητα ύψη και οι δημόσιες υποδομές καταρρέουν από την συνεχή υποχρηματοδότηση.

Το «θαύμα» των πλεονασμάτων των 12 δις οικοδομείται πάνω στα ερείπια του κοινωνικού κράτους, εκεί όπου τα δισεκατομμύρια για εξοπλισμούς και απευθείας αναθέσεις ρέουν άφθονα, αλλά για την Υγεία και την Παιδεία επικρατεί δημοσιονομική στενότητα.

Όσο τα υπερκέρδη των ολιγοπωλίων παραμένουν στο απυρόβλητο, η χώρα μετατρέπεται σε ένα απέραντο σκηνικό όπου οι πολίτες καλούνται να χειροκροτήσουν τον δήμιο τους επειδή τους επέστρεψε τα ρέστα από τα κλεμμένα.

* Η Ιωάννα Λιούτα είναι πολιτική και οικονομική αναλύτρια

