Euroleague: Απίστευτος Παναθηναϊκός έκανε το 2-0 στην Ισπανία και έρχεται ΟΑΚΑ για… σκούπα, 107-105 στην παράταση τη Βαλένθια (Video)

Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής για τον Παναθηναϊκό AKTOR, χαρίζοντας στους «πράσινους» τη νίκη με 107-105 απέναντι στη Βαλένθια, στην παράταση, ύστερα από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι. Με το δεύτερο break στη σειρά, ο Παναθηναϊκός επιστρέφει στην Αθήνα με το 2-0 και βρίσκεται πλέον μια ανάσα από το Final Four.

Ο Αμερικανός ήταν «καυτός» και ανέλαβε την τελευταία επίθεση, εκτελώντας υποδειγματικά από τα τέσσερα μέτρα για να δώσει στους «πράσινους» το δεύτερο break στη σειρά.

WHAT JUST HAPPENED IN VALENCIA 🤯 @NIGEL_HAYES WINS IT AT THE BUZZER pic.twitter.com/LSHqT6ZLaW — EuroLeague (@EuroLeague) April 30, 2026

Η ομάδα του «τριφυλλιού» βρίσκεται μία νίκη μακριά από την πρόκριση στο Final Four, έχοντας πλέον το πρώτο της match ball μπροστά στο κοινό της.

Το Game 3 της σειράς θα διεξαχθεί στο Telekom Center Athens, στις 6 Μαΐου, στις 21:15. Ο Παναθηναϊκός AKTOR θα υποδεχθεί τη Βαλένθια με στόχο να κλείσει τη σειρά και να σφραγίσει την πρόκριση στο Final Four.

Αν στο Game 1 η άμυνα είχε την τιμητική της, στο δεύτερο παιχνίδι μίλησε η επίθεση και η κλάση του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις!

Η επικράτηση των «πρασίνων» αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία από τον τρόπο με τον οποίο ήρθε, καθώς η ομάδα επέβαλε ρυθμό υψηλής έντασης και βρήκε λύσεις μέσα από διαφορετικά σχήματα και πρόσωπα. Με σωστή διαχείριση από τον πάγκο, επιθετική πολυφωνία και ψυχραιμία στα κρίσιμα σημεία, ο Παναθηναϊκός κατάφερε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις ενός αγώνα με γρήγορο τέμπο.

Παρά την απουσία του Κώστα Σλούκα, το «τριφύλλι» έδειξε συνοχή και ποιότητα, αξιοποιώντας το βάθος του ρόστερ του και επιβεβαιώνοντας την αγωνιστική του δυναμική. Με αυτή την εμφάνιση, οι «πράσινοι» βρίσκονται πλέον σε πλεονεκτική θέση, πλησιάζοντας το τρίτο σερί Final Four τους.

Κορυφαίος για τον Παναθηναϊκό ήταν ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις με 27 πόντους, έχοντας καθοριστική συμβολή σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης και ιδιαίτερα στο φινάλε, όταν μέτρησε 8 σερί πόντους (2 τρίποντα, 1 δίποντο) στο τελευταίο λεπτό της παράτασης. Σημαντική ήταν και η παρουσία του Κέντρικ Ναν με 19 πόντους, ενώ ο Τσεντί Όσμαν πρόσθεσε 16 πόντους και 8 ριμπάουντ. Διψήφιος ήταν και ο Τι Τζέι Σορτς με 10 πόντους και 6 ασίστ.

Από την πλευρά της Βαλένθια, ο Ζαν Μοντέρο σημείωσε 21 πόντους και μοίρασε 6 ασίστ, με τον Ντε Λαρέα να προσθέτει 18 πόντους. Ο Μπράνκου Μπαντιό είχε 15 πόντους, 6 ασίστ και 5 ριμπάουντ, ενώ οι Κάμερον Τέιλορ και Μπράντον Κι ολοκλήρωσαν την αναμέτρηση με 12 και 11 πόντους αντίστοιχα.

Τα δεκάλεπτα: 23-24, 48-49, 71-74, 95-95 (κ.α.), 105-107 (παρ.)

Πάει για… σκούπισμα η Φενέρμπαχτσε

Σε περίπατο της Φενερμπαχτσέ εξελίχθηκε ο δεύτερος αγώνας των play off της Euroleague, με την Ζαλγκίρις. Οι πρωταθλητές Ευρώπης επικράτησαν 86-74 στην Κωνσταντινούπολη, έκαναν το 2-0 και τώρα η σειρά μεταφέρεται στο Κάουνας όπου οι Λιθουανοί θα κυνηγήσουν ένα μικρό θαύμα.

Θα περίμενε κανείς ότι η Ζαλγκίρις θα έβγαζε αντίδραση μετά το πολύ κακό ξεκίνημά της στον πρώτο αγώνα της σειρά. Όμως, η σημερινή αναμέτρηση ήταν μια… φωτοτυπία του ματς της Τρίτης (28/4). Οι γηπεδούχοι πήραν από την αρχή «κεφάλι» στο σκορ και με μπροστάρηδες τους Μέλι, Μπιμπέροβιτς άρχισαν να χτίζουν διαφορά η οποία έφτασε στο +20 (51-31) λίγο πριν από το ημίχρονο.

Η κάτοχος του τίτλου κυριάρχησε ολοκληρωτικά κάτω από τα καλάθια,. το… χάσμα παρέμεινε αναλλοίωτο και αυξήθηκε στην τρίτη περίοδο (66-43 στο 29΄) με αποτέλεσμα οι Τούρκοι να φτάσουν σε μια -απρόσμενα εύκολη- νίκη. Δικαιολογημένη, ωστόσο, με βάση τη στατιστική απεικόνιση του παιχνιδιού.

Με 1/16 τρίποντα στο 30΄ και με τα… μισά ριμπάουντ (32-17) οι Λιθουανοί δεν μπορούσαν να ελπίζουν σε κάτι καλύτερο. Με 100% ευστοχία (2/2 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 6/6 βολές) και 6 ριμπάουντ ολοκλήρωσε το ματς ο Γιαντούνεν, MVP της αναμέτρησης μαζί με τον αγέραστο Νάντο Ντε Κολό που είχε 16π. με 4/5 τρίποντα.

Τα δεκάλεπτα: 26-14, 51-31, 66-47, 86-74

ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ (Γιασικεβίτσιους): Μπάλντουϊν 11 (3), Μέλι 17 (1), Χόρτον-Τάκερ 2, Ντε Κολό 16 (4), Μπιμπέροβιτς 15 (3), Γιαντούνεν 13 (1), Χολ 3 (1), Σίλβα 4, Μπιρτς 5

ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚΑΟΥΝΑΣ (Μασιούλις): Γουϊλιαμς-Γκος 7, Φρανσίσκο 11 (1), Ράιτ 16, Μπραζντέικις 2, Γκλεντράιτις 2, Τουμπέλις 16, Λο 3 (1), Σλέβα 3 (1), Μπιρούτις 6, Μπουτκεβίτσιους, Ουλανόβας 8 (2)

Διαβάστε επίσης:

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Ξανά το 2027 στην εθνική μπάσκετ – «Θέλω άλλο ένα πρωτάθλημα»

Μαθήματα οπαδικής συμπεριφοράς από τους φίλους της Μπιλμπάο – Φώναζαν «ΠΑΟΚ-ΠΑΟΚ» στην απονομή των μεταλλίων (video)

Euroleague: Για το 2 στα 2 Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός κόντρα σε Μονακό και Βαλένθια