search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 01.05.2026 00:41
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

01.05.2026 00:05

Euroleague: Απίστευτος Παναθηναϊκός έκανε το 2-0 στην Ισπανία και έρχεται ΟΑΚΑ για… σκούπα, 107-105 στην παράταση τη Βαλένθια (Video)

Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής για τον Παναθηναϊκό AKTOR, χαρίζοντας στους «πράσινους» τη νίκη με 107-105 απέναντι στη Βαλένθια, στην παράταση, ύστερα από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι. Με το δεύτερο break στη σειρά, ο Παναθηναϊκός επιστρέφει στην Αθήνα με το 2-0 και βρίσκεται πλέον μια ανάσα από το Final Four.

Ο Αμερικανός ήταν «καυτός» και ανέλαβε την τελευταία επίθεση, εκτελώντας υποδειγματικά από τα τέσσερα μέτρα για να δώσει στους «πράσινους» το δεύτερο break στη σειρά.

Η ομάδα του «τριφυλλιού» βρίσκεται μία νίκη μακριά από την πρόκριση στο Final Four, έχοντας πλέον το πρώτο της match ball μπροστά στο κοινό της.

Το Game 3 της σειράς θα διεξαχθεί στο Telekom Center Athens, στις 6 Μαΐου, στις 21:15. Ο Παναθηναϊκός AKTOR θα υποδεχθεί τη Βαλένθια με στόχο να κλείσει τη σειρά και να σφραγίσει την πρόκριση στο Final Four.

Αν στο Game 1 η άμυνα είχε την τιμητική της, στο δεύτερο παιχνίδι μίλησε η επίθεση και η κλάση του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις!

Η επικράτηση των «πρασίνων» αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία από τον τρόπο με τον οποίο ήρθε, καθώς η ομάδα επέβαλε ρυθμό υψηλής έντασης και βρήκε λύσεις μέσα από διαφορετικά σχήματα και πρόσωπα. Με σωστή διαχείριση από τον πάγκο, επιθετική πολυφωνία και ψυχραιμία στα κρίσιμα σημεία, ο Παναθηναϊκός κατάφερε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις ενός αγώνα με γρήγορο τέμπο.

Παρά την απουσία του Κώστα Σλούκα, το «τριφύλλι» έδειξε συνοχή και ποιότητα, αξιοποιώντας το βάθος του ρόστερ του και επιβεβαιώνοντας την αγωνιστική του δυναμική. Με αυτή την εμφάνιση, οι «πράσινοι» βρίσκονται πλέον σε πλεονεκτική θέση, πλησιάζοντας το τρίτο σερί Final Four τους.

Κορυφαίος για τον Παναθηναϊκό ήταν ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις με 27 πόντους, έχοντας καθοριστική συμβολή σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης και ιδιαίτερα στο φινάλε, όταν μέτρησε 8 σερί πόντους (2 τρίποντα, 1 δίποντο) στο τελευταίο λεπτό της παράτασης. Σημαντική ήταν και η παρουσία του Κέντρικ Ναν με 19 πόντους, ενώ ο Τσεντί Όσμαν πρόσθεσε 16 πόντους και 8 ριμπάουντ. Διψήφιος ήταν και ο Τι Τζέι Σορτς με 10 πόντους και 6 ασίστ.

Από την πλευρά της Βαλένθια, ο Ζαν Μοντέρο σημείωσε 21 πόντους και μοίρασε 6 ασίστ, με τον Ντε Λαρέα να προσθέτει 18 πόντους. Ο Μπράνκου Μπαντιό είχε 15 πόντους, 6 ασίστ και 5 ριμπάουντ, ενώ οι Κάμερον Τέιλορ και Μπράντον Κι ολοκλήρωσαν την αναμέτρηση με 12 και 11 πόντους αντίστοιχα.

Τα δεκάλεπτα: 23-24, 48-49, 71-74, 95-95 (κ.α.), 105-107 (παρ.)

Πάει για… σκούπισμα η Φενέρμπαχτσε

Σε περίπατο της Φενερμπαχτσέ εξελίχθηκε ο δεύτερος αγώνας των play off της Euroleague, με την Ζαλγκίρις. Οι πρωταθλητές Ευρώπης επικράτησαν 86-74 στην Κωνσταντινούπολη, έκαναν το 2-0 και τώρα η σειρά μεταφέρεται στο Κάουνας όπου οι Λιθουανοί θα κυνηγήσουν ένα μικρό θαύμα.

Θα περίμενε κανείς ότι η Ζαλγκίρις θα έβγαζε αντίδραση μετά το πολύ κακό ξεκίνημά της στον πρώτο αγώνα της σειρά. Όμως, η σημερινή αναμέτρηση ήταν μια… φωτοτυπία του ματς της Τρίτης (28/4). Οι γηπεδούχοι πήραν από την αρχή «κεφάλι» στο σκορ και με μπροστάρηδες τους Μέλι, Μπιμπέροβιτς άρχισαν να χτίζουν διαφορά η οποία έφτασε στο +20 (51-31) λίγο πριν από το ημίχρονο.

Η κάτοχος του τίτλου κυριάρχησε ολοκληρωτικά κάτω από τα καλάθια,. το… χάσμα παρέμεινε αναλλοίωτο και αυξήθηκε στην τρίτη περίοδο (66-43 στο 29΄) με αποτέλεσμα οι Τούρκοι να φτάσουν σε μια -απρόσμενα εύκολη- νίκη. Δικαιολογημένη, ωστόσο, με βάση τη στατιστική απεικόνιση του παιχνιδιού.

Με 1/16 τρίποντα στο 30΄ και με τα… μισά ριμπάουντ (32-17) οι Λιθουανοί δεν μπορούσαν να ελπίζουν σε κάτι καλύτερο. Με 100% ευστοχία (2/2 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 6/6 βολές) και 6 ριμπάουντ ολοκλήρωσε το ματς ο Γιαντούνεν, MVP της αναμέτρησης μαζί με τον αγέραστο Νάντο Ντε Κολό που είχε 16π. με 4/5 τρίποντα.

Τα δεκάλεπτα: 26-14, 51-31, 66-47, 86-74

ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ (Γιασικεβίτσιους): Μπάλντουϊν 11 (3), Μέλι 17 (1), Χόρτον-Τάκερ 2, Ντε Κολό 16 (4), Μπιμπέροβιτς 15 (3), Γιαντούνεν 13 (1), Χολ 3 (1), Σίλβα 4, Μπιρτς 5

ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚΑΟΥΝΑΣ (Μασιούλις): Γουϊλιαμς-Γκος 7, Φρανσίσκο 11 (1), Ράιτ 16, Μπραζντέικις 2, Γκλεντράιτις 2, Τουμπέλις 16, Λο 3 (1), Σλέβα 3 (1), Μπιρούτις 6, Μπουτκεβίτσιους, Ουλανόβας 8 (2)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
nottigham europa
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Europa League: Νότιγχαμ και Μπράγκα έκαναν το πρώτο βήμα για τον τελικό της Κωνσταντινούπολης

tehran-iran-flag
ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Ενεργοποιήθηκαν συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας στην Τεχεράνη

rayo conference
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Conference League: Προβάδισμα για Ράγιο, 1-0 τη Στράσμπουρ – Με το ένα πόδι στον τελικό η Κρίσταλ Πάλας μετά το εκτός έδρας 3-1 επί της Σαχτάρ

pao valencia 2
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Euroleague: Απίστευτος Παναθηναϊκός έκανε το 2-0 στην Ισπανία και έρχεται ΟΑΚΑ για… σκούπα, 107-105 στην παράταση τη Βαλένθια (Video)

PAPASTAVROY NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για τις ΑΠΕ – Προχωράμε γρήγορα σε θέματα αποθήκευσης ενέργειας, πάμε για 1 GW το 2027 λέει ο Παπασταύρου

Δείτε όλες τις ειδήσεις
PODCAST TSORTEKIS SITE 28.04
PODCASTS

Podcast - Γιάννης Τσορτέκης: «Ζούμε την αχαλίνωτη μορφή του καπιταλισμού, θα πέσει στον γκρεμό που έφτιαξε»

dora pavlopoulos farantouris tzakri
ΚΑΛΧΑΣ

Η έλλειψη «προθύμων» στην ΚΟ της ΝΔ και ο ανασχηματισμός, η ευχή της Ντόρας για Καραμανλή και ο Προκόπης, ο Φαραντούρης και άλλες μεταγραφές του ΠΑΣΟΚ

albaffo
CUCINA POVERA

Πέννες αλ μπάφο

Μήνυμα Μπουρδούμη στους «προστάτες» των θυτών και όσους κρατούν αποστάσεις - Media
LIFESTYLE

Αλέξανδρος Μπουρδούμης για την απώλεια του αδερφού του: «Μου το ανακοίνωσαν λίγες ώρες πριν από την παράσταση» (Video)

dimosioi-ypalliloi_2410_1460-820_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η νέα αρχιτεκτονική των μισθών στο Δημόσιο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 01.05.2026 00:35
nottigham europa
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Europa League: Νότιγχαμ και Μπράγκα έκαναν το πρώτο βήμα για τον τελικό της Κωνσταντινούπολης

tehran-iran-flag
ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Ενεργοποιήθηκαν συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας στην Τεχεράνη

rayo conference
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Conference League: Προβάδισμα για Ράγιο, 1-0 τη Στράσμπουρ – Με το ένα πόδι στον τελικό η Κρίσταλ Πάλας μετά το εκτός έδρας 3-1 επί της Σαχτάρ

1 / 3