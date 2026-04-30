Ιράν: Ενεργοποιήθηκαν συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας στην Τεχεράνη

Συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας ενεργοποιήθηκαν αργά το βράδυ της Πέμπτης, 30/4 στην Τεχεράνη, χωρίς να έχει διευκρινιστεί ο λόγος μέχρι στιγμής, όπως μεταδίδουν ιρανικά Μέσα Ενημέρωσης.

«Η ενεργοποίηση συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας ακούστηκε σε περιοχές της Τεχεράνης. Δεν είναι ακόμη γνωστό εάν αυτός ο θόρυβος σχετίζεται με άσκηση ετοιμότητας ή με την εξουδετέρωση ενδεχομένως αναγνωριστικών drones» στους αιθέρες της πρωτεύουσας του Ιράν, αναφέρουν τα πρακτορεία ειδήσεων Tasnim και Fars.

