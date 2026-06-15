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15.06.2026 19:06

Μουντιάλ 2026: Σάλος με διαιτητή που κάνει ακροδεξιά χειρονομία – Κάλεσμα στην FIFA να τον απομακρύνει

15.06.2026 19:06
FIFA VAR

Το όργανο ελέγχου διακρίσεων της FIFA στο Παγκόσμιο Κύπελλο ζήτησε την απομάκρυνση ενός βοηθού διαιτητή βίντεο (VAR) εξαιτίας μιας ακροδεξιάς χειρονομίας, σύμβολο της λευκής υπεροχής.

Όταν η επίσημη μετάδοση του εναρκτήριου αγώνα της Γερμανίας εναντίον του Κουρασάο την Κυριακή διακόπηκε πριν από τον αγώνα για να εμφανιστεί η ομάδα των διαιτητών VAR, ο Σον Έβανς από την Αυστραλία έκανε ένα σύμβολο που έμοιαζε με το «OK» με το δεξί του χέρι μπροστά από το δεξί του πόδι. Αν και ο αγώνας διεξήχθη στο Χιούστον, οι διαιτητές VAR εργάζονται στο Ντάλας στο κέντρο μετάδοσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Το 2019, η χειρονομία – με τον αντίχειρα και τον δείκτη να αγγίζονται σε κύκλο και τα άλλα δάχτυλα τεντωμένα – χαρακτηρίστηκε ως σύμβολο μίσους από την Ένωση κατά της Δυσφήμισης με έδρα τη Νέα Υόρκη.

«Η συμβουλή των ειδικών μας είναι ότι η χειρονομία που χρησιμοποιείται μοιάζει σαφώς με ένα ανάποδο σύμβολο χεριού «ΟΚ» που χρησιμοποιείται ως σύμβολο «λευκής δύναμης» σε παγκόσμιους ακροδεξιούς κύκλους», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το δίκτυο Fare, μακροχρόνιος συνεργάτης της FIFA και της UEFA, του ευρωπαϊκού διοικητικού οργάνου ποδοσφαίρου, για την παρακολούθηση ρατσιστικών και μεροληπτικών συνθημάτων, σημαιών και συμβόλων σε διεθνείς αγώνες. «Προφανώς αυτός ο διαιτητής δεν θα πρέπει να έχει περαιτέρω ρόλο να παίξει σε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο», πρόσθεσε, χαρακτηρίζοντας επίσης τη χειρονομία ως «νεοναζιστική».

Δεν ήταν σαφές εάν ο Έβανς, στον πρώτο του αγώνα στο Παγκόσμιο Κύπελλο, έκανε μια πολιτική χειρονομία εσκεμμένα.

Ο Έβανς είναι μεταξύ των 30 αξιωματούχων VAR που επιλέχθηκαν από τη FIFA για να εργαστούν στο Παγκόσμιο Κύπελλο που διεξάγεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και το Μεξικό.

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